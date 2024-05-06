Сейчас следует сбить наступательный потенциал РФ и перехватить инициативу. Когда будет следующее контрнаступление ВСУ сказать сложно, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Для полноценных наступательных действий Украине нужен личный состав, оружие и техника.
Об этом заявил секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас, будучи в активной обороне, наша первоочередная задача - сбить наступательный потенциал врага, уничтожать его обороноспособность (это комплексно делается и на поле боя, и в тылу). При этом следует перехватить инициативу на некоторых направлениях для того, чтобы враг не мог нам навязывать свои действия", - пояснил нардеп.
По словам Костенко, Украине нужно иметь личный состав, оружие и технику, чтобы осуществлять полноценные наступательные действия.
"Сейчас в обороне мы можем проводить и какие-то тактические наступательные действия. Однако для больших операций нужно мобилизовать личный состав, определенное количество оружия, то есть иметь большие ресурсы. Кроме того, мы должны понимать, что Россия тоже будет готовиться. Поэтому сказать, когда будут наши контрнаступления - в 2024 или 2025 - пока сложно", - подытожил парламентарий.
Контрнаступление ВСУ
По данным западных СМИ, Украине, вероятно, понадобится несколько лет, чтобы перейти в серьезное контрнаступление. Для этого необходимо ликвидировать каждые полгода 50 тысяч российских солдат.
В то же время в Белом доме считают, что помощь США в размере более 60 млрд долларов поможет Украине в осуществлении контрнаступления в 2025 году.
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1) Є якісна перевага в навчених людях ,зброї, *********** , ракетах , авіації та дронах .
Оскільки українська керівна недоеліта не змогла це зробити за 2,5 з половиною роки - то її імпотентність не викликає сумніву - то при цій владі - НІКОЛИ .
2) Якщо Московія почне розвалюватися . Що при існуючих умовах - неайближчі кілька років МАЛОЙМОВІРНО.
3) Якщо західні держави - підтримають наступ своїм військовими силами . - ЩО наразі теж НЕРЕАЛЬНО .
Підсумок : всі мрії "патріотів " про наступи ,ПРИ ІСНУЮЧИХ РЕАЛЬНИХ ОБСТАВИНАХ , це небезпечні марення божевільного ,які несуть загрозу існування нації та країни ...
А кому тоді вигідно економічно ?
Це як построити розгалужену мережу залізниць, найняти висококваліфікованих машиністів, закупити дорогі, ******* тепловози та… розраховувати, що все запрацює.
І чому нам не дають зброї...
"Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков" (с)
Вождізм в проведені реформ в цивілізованій країні (та навіть малоцивілізованій, але яка хоче потрапити до Євросоюзу) недоречний. Тому одного президента в провалі чи в недосконалості реформ звинувачувати недоречно, якщо не є проявом типового зебілізму.
P.S.
Щодо Порошенка повеселили. Нагадайте мені його звернення до українців, де він каже, що "злий Яценюк/Гройсман не дають йому проводити реформи"?
"P.S.
Щодо Порошенка" - тут просто пораджу уважно вникати в меседжі колеги-юзера.
Сорян, по Пороху помилився. Прийняв незрозуміле "з-за" за прийменник ІЗ-ЗА.
Думаю, що Костенко чудово розуміє, що "наявність л/с, ***********, озброєння" та "полководницькі таланти" - це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. І якщо немає другого, то перше - це безцільна трата ресурсів.
- і хто , за це , поніс відповідальність ?!
Більше того - це і треба було зробити . А в нас , замість цього , якісь казочки для електорату ...
І навіть успішна мобілізація 0,5 млн. нічого не змінить. На опорнику сидітимуть не 3 особи (як зараз), а 6 осіб. і так само ловити на голови 150 мм., БПЛА і т.п. І шо?
без цього наступ на підготовлену оборону з мінними полями ще до початку не має майбутнього... любі військові підручники про це пишуть... перед кожною наступальною операцією треба подавити ворожу артилерію, провести артпідготовку та здобути перевагу в повітрі....