Сейчас следует сбить наступательный потенциал РФ и перехватить инициативу. Когда будет следующее контрнаступление ВСУ сказать сложно, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Для полноценных наступательных действий Украине нужен личный состав, оружие и техника.

Об этом заявил секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас, будучи в активной обороне, наша первоочередная задача - сбить наступательный потенциал врага, уничтожать его обороноспособность (это комплексно делается и на поле боя, и в тылу). При этом следует перехватить инициативу на некоторых направлениях для того, чтобы враг не мог нам навязывать свои действия", - пояснил нардеп.

По словам Костенко, Украине нужно иметь личный состав, оружие и технику, чтобы осуществлять полноценные наступательные действия.

"Сейчас в обороне мы можем проводить и какие-то тактические наступательные действия. Однако для больших операций нужно мобилизовать личный состав, определенное количество оружия, то есть иметь большие ресурсы. Кроме того, мы должны понимать, что Россия тоже будет готовиться. Поэтому сказать, когда будут наши контрнаступления - в 2024 или 2025 - пока сложно", - подытожил парламентарий.

Контрнаступление ВСУ

По данным западных СМИ, Украине, вероятно, понадобится несколько лет, чтобы перейти в серьезное контрнаступление. Для этого необходимо ликвидировать каждые полгода 50 тысяч российских солдат.

В то же время в Белом доме считают, что помощь США в размере более 60 млрд долларов поможет Украине в осуществлении контрнаступления в 2025 году.

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