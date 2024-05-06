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Новости Война
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Сейчас следует сбить наступательный потенциал РФ и перехватить инициативу. Когда будет следующее контрнаступление ВСУ сказать сложно, - нардеп "Голоса", воин Костенко

костенко

Для полноценных наступательных действий Украине нужен личный состав, оружие и техника.

Об этом заявил секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас, будучи в активной обороне, наша первоочередная задача - сбить наступательный потенциал врага, уничтожать его обороноспособность (это комплексно делается и на поле боя, и в тылу). При этом следует перехватить инициативу на некоторых направлениях для того, чтобы враг не мог нам навязывать свои действия", - пояснил нардеп.

По словам Костенко, Украине нужно иметь личный состав, оружие и технику, чтобы осуществлять полноценные наступательные действия.

"Сейчас в обороне мы можем проводить и какие-то тактические наступательные действия. Однако для больших операций нужно мобилизовать личный состав, определенное количество оружия, то есть иметь большие ресурсы. Кроме того, мы должны понимать, что Россия тоже будет готовиться. Поэтому сказать, когда будут наши контрнаступления - в 2024 или 2025 - пока сложно", - подытожил парламентарий.

Контрнаступление ВСУ

По данным западных СМИ, Украине, вероятно, понадобится несколько лет, чтобы перейти в серьезное контрнаступление. Для этого необходимо ликвидировать каждые полгода 50 тысяч российских солдат.

В то же время в Белом доме считают, что помощь США в размере более 60 млрд долларов поможет Украине в осуществлении контрнаступления в 2025 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для стратегического наступления у оккупантов сил нет, однако они могут проводить тактические операции, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Автор: 

Костенко Роман (167)


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Топ комментарии
+12
"Ініціатива" Генштабу ЗСУ закінчилася на початку жовтня 2022 р. З того часу "ініціатива" у орків. Навіть наступ 2023 р. велся за абсолютно зрозумілими та прогнозованими для москалів напрямами. І вони до нього були повністю готові.
Думаю, що Костенко чудово розуміє, що "наявність л/с, ***********, озброєння" та "полководницькі таланти" - це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. І якщо немає другого, то перше - це безцільна трата ресурсів.
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06.05.2024 12:49
+11
Є три варіанти можливого успішного контрнаступу :

1) Є якісна перевага в навчених людях ,зброї, *********** , ракетах , авіації та дронах .

Оскільки українська керівна недоеліта не змогла це зробити за 2,5 з половиною роки - то її імпотентність не викликає сумніву - то при цій владі - НІКОЛИ .

2) Якщо Московія почне розвалюватися . Що при існуючих умовах - неайближчі кілька років МАЛОЙМОВІРНО.

3) Якщо західні держави - підтримають наступ своїм військовими силами . - ЩО наразі теж НЕРЕАЛЬНО .

Підсумок : всі мрії "патріотів " про наступи ,ПРИ ІСНУЮЧИХ РЕАЛЬНИХ ОБСТАВИНАХ , це небезпечні марення божевільного ,які несуть загрозу існування нації та країни ...
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06.05.2024 12:40
+5
Меньше теревенили про "контрнаступ" - було б краще! Війна по "тевелізору", феськи кіздливі!
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06.05.2024 12:30
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Меньше теревенили про "контрнаступ" - було б краще! Війна по "тевелізору", феськи кіздливі!
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06.05.2024 12:30 Ответить
наступний контрнаступ України можливий лише тоді, коли Лисий разом зі всім Кварталом крикнуть "За мною ! "
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06.05.2024 13:26 Ответить
Зелень не піддається навчанню. Непробиваємий ідіотизм.
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06.05.2024 12:36 Ответить
Є три варіанти можливого успішного контрнаступу :

1) Є якісна перевага в навчених людях ,зброї, *********** , ракетах , авіації та дронах .

Оскільки українська керівна недоеліта не змогла це зробити за 2,5 з половиною роки - то її імпотентність не викликає сумніву - то при цій владі - НІКОЛИ .

2) Якщо Московія почне розвалюватися . Що при існуючих умовах - неайближчі кілька років МАЛОЙМОВІРНО.

3) Якщо західні держави - підтримають наступ своїм військовими силами . - ЩО наразі теж НЕРЕАЛЬНО .

Підсумок : всі мрії "патріотів " про наступи ,ПРИ ІСНУЮЧИХ РЕАЛЬНИХ ОБСТАВИНАХ , це небезпечні марення божевільного ,які несуть загрозу існування нації та країни ...
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06.05.2024 12:40 Ответить
І чим це все закінчиться?
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06.05.2024 12:48 Ответить
Я думаю перемирям по лінії розмежування - тому ,що США не вигідне продовження війни .
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06.05.2024 13:21 Ответить
США не вигідно економічно чи як ?

А кому тоді вигідно економічно ?
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06.05.2024 13:29 Ответить
У вас у 1 п. помилка.
Це як построити розгалужену мережу залізниць, найняти висококваліфікованих машиністів, закупити дорогі, ******* тепловози та… розраховувати, що все запрацює.
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06.05.2024 12:53 Ответить
Ви праві - ще потрібно додати - якісне управілння
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06.05.2024 12:59 Ответить
На цьому можна закінчувати всі фантазії на тему нашого можливого наступу. Союзники були дуже вражені результатами наступу 2023 р. Що відтоді змінилося у системі управління ЗСУ?
І чому нам не дають зброї...
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06.05.2024 13:05 Ответить
Згоден з вами повністю - але для якісної зміни ЗСУ - потрібна , якісна зміна керівних недоеліт . А зміна недоліт - можлива лише при зміні свідомості більшості населення . А з цим теж не дуже ... Тому замкнуте коло ...
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06.05.2024 13:20 Ответить
коло трохи перестало бути замкнутим в лютому 2014 року і до того коло розривалось восени 2004 року
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06.05.2024 13:30 Ответить
Справа не лише у "свідомому населенні". Історія вчить, що справжні реформи НІКОЛИ не бувають знизу - лише згори. Лише ЛІДЕР здатний реформувати державу. Чи є у вас на прикметі українські Лі Куа Ю, Черчіль, Аденауер, та той самий Саакашвілі?
"Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков" (с)
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06.05.2024 13:43 Ответить
історія ще вчить, що реформи робляться спільно і виконавчою, і законодавчою владами. І, якщо у виконавчій владі є особа (чи навіть група осіб), яка (які) здатні робити реформи - то без належної підтримки парламенту такі їхні реформаторські дії або приречені на невдачу (приклад по Україні: прем'єрство і президенство Ющенка); або виявляться недоробленими (президенство Порошенка з-за прем'єрства Яценюка та Гройсмана).
Вождізм в проведені реформ в цивілізованій країні (та навіть малоцивілізованій, але яка хоче потрапити до Євросоюзу) недоречний. Тому одного президента в провалі чи в недосконалості реформ звинувачувати недоречно, якщо не є проявом типового зебілізму.
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06.05.2024 16:11 Ответить
Не плутайте божий дар із яєчнею. "спільно і виконавчою, і законодавчою владами" - це у розвинених демократіях із віковими історіями розвитку цієї самої демократії. А ми говоримо про молоду державу, яка вирвавшись із лап "комунізму-соціалізму" згорнула не туди. І де владу спочатку захопили колишні комуністи/комсомольці, а потім криміналітет і бариги. Така держава витягується з болота лише твердою рукою державника-реформатора. Інших прикладів історія не знає.

P.S.
Щодо Порошенка повеселили. Нагадайте мені його звернення до українців, де він каже, що "злий Яценюк/Гройсман не дають йому проводити реформи"?
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06.05.2024 16:35 Ответить
Я завжди в таких випадках навожу приклад Польщі, де проводились "бальцеровичні" реформи (і досі ведуться, зокрема, в судовій владі). Де віковими традиціями і не пахло.

"P.S.
Щодо Порошенка" - тут просто пораджу уважно вникати в меседжі колеги-юзера.
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06.05.2024 16:46 Ответить
Польща - чудовий приклад. Це ж там у 1917 р. гопота під керівництвом ******** теоретиків коммунизму захопила владу? А потім у 1937-1953 згноила всю інтелігенцію з мізками у таборах? Майже як у СРСР, правда? Можна ще поговорити про незалежність та самостійність Польщі та України до 1991 р. (порівняно), але я думаю не варто...

Сорян, по Пороху помилився. Прийняв незрозуміле "з-за" за прийменник ІЗ-ЗА.
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06.05.2024 17:06 Ответить
а до 1917-го і Україна, і Польща були в статусі колоній в складі однієї імперії. Потім до 1939 Польща була під диктатором, нехай і значно меншого пошибу, ніж по сусідству в неї; але Пілсудський тим не менше робив з Польщі країну диктатури. А після 45-го там також нищили цвіт нації, .... варто попитати самих поляків...
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06.05.2024 18:46 Ответить
"Ініціатива" Генштабу ЗСУ закінчилася на початку жовтня 2022 р. З того часу "ініціатива" у орків. Навіть наступ 2023 р. велся за абсолютно зрозумілими та прогнозованими для москалів напрямами. І вони до нього були повністю готові.
Думаю, що Костенко чудово розуміє, що "наявність л/с, ***********, озброєння" та "полководницькі таланти" - це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. І якщо немає другого, то перше - це безцільна трата ресурсів.
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06.05.2024 12:49 Ответить
наступ 2023 р. велся за абсолютно зрозумілими та прогнозованими для москалів напрямами.
- і хто , за це , поніс відповідальність ?!
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06.05.2024 13:32 Ответить
Так на Заході відразу сказали, що це питання до того, хто планував, тобто до Залужного. Ви собі уявляєте "притягнути до відповідальності Залужного за провальний наступ"?
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06.05.2024 13:37 Ответить
Уявляю цілком !
Більше того - це і треба було зробити . А в нас , замість цього , якісь казочки для електорату ...
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06.05.2024 13:41 Ответить
Виправлення помилок починається з їхнього озвучування та визнання. Цього ніколи не було в українському політикумі, ні тим більше у ЗСУ. Не бачу жодних передумов, чому це раптом почнуть робити. А це означає, що помилки повторюватимуться, а в умовах війни подібні помилки призводять до катастроф. Що ми зараз і спостерігаємо на фронті.
І навіть успішна мобілізація 0,5 млн. нічого не змінить. На опорнику сидітимуть не 3 особи (як зараз), а 6 осіб. і так само ловити на голови 150 мм., БПЛА і т.п. І шо?
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06.05.2024 13:52 Ответить
А за повну відсутність ЗСУ 23.2.2022 в південній частині Сумській обл. Вночі на 24-е батальйон 93-ї в Охтирку і дві роти строковиків в Лебедин а Суми захищали цивільні. Це хто додумався що орки підуть тільки на сході, скільки ці генерали закінчили академій? Дві, чи може три? Аз ними тепер носяться.
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06.05.2024 15:15 Ответить
Ну, тоді ж був головком Залужний, це святе. А також при здачі Соледару , Бахмуту. Тоді Зеленський був винний. Зате зараз у всьому - Сирський.
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06.05.2024 19:02 Ответить
Знову кабінетний ВОЇН Костенко
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06.05.2024 13:03 Ответить
ганьба тобі накидати на нього,нічого не знаючи...
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06.05.2024 13:13 Ответить
Оце ж таких гнид тримають у підляка - вже йде пропагандонія проти дійсних патріотів, котри у двох - Марченко та Костенко, звісно разом з війсковими ЗСУ, зупинили колони рашистів, котрих запустив зеленский по свіжому асфільті в Україну.
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06.05.2024 13:19 Ответить
"певну кількість зброї" не певну кількість зброї... а на певному напрямку має бути перевага в артилерії та авіації а тепер і в дронах....

без цього наступ на підготовлену оборону з мінними полями ще до початку не має майбутнього... любі військові підручники про це пишуть... перед кожною наступальною операцією треба подавити ворожу артилерію, провести артпідготовку та здобути перевагу в повітрі....
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06.05.2024 13:47 Ответить
Знову контрнаступ ? Знову пів року киздіти будуть
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06.05.2024 13:51 Ответить
А може замість авантюрних наступів спробувати покращити дії в обороні і стабілізувати фронт.
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06.05.2024 15:04 Ответить
 
 