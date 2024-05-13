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Новости Война
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После получения помощи от партнеров у Украины есть возможность сдержать наступление россиян, - нардеп "Голоса", воин Костенко

костенко

Если бы оккупанты начали наступление на несколько месяцев раньше, то ситуация для Украины была бы сложнее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко.

"Противник может показать, что он легко вошел в некоторые населенные пункты, но то, что он не прошел дальше и вклинился максимум на 5 км в приграничной зоне, говорит о том, что мы его достойно встретили. Сейчас туда подтягиваются наши резервы. Надеюсь, что дальше враг не пойдет. У нас есть такие возможности. При правильном использовании командирами того ресурса, который есть, мы имеем все возможности держать эту ситуацию", - отметил парламентарий.

В то же время, подчеркнул Костенко, если бы эти наступательные действия оккупанты осуществили несколько месяцев назад, для Украины ситуация была бы гораздо сложнее.

"Если бы это произошло еще несколько месяцев назад, когда были задержки с поставками материально-технической помощи, было бы хуже. Сейчас ситуация с помощью от партнеров другая и когда я смотрю на отчеты, у меня даже настроение поднимается. Если все это правильно использовать, мы можем эффективно сдержать врага и сохранить свой личный состав", - пояснил нардеп.

Также читайте: Сейчас следует сбить наступательный потенциал РФ и перехватить инициативу. Когда будет следующее контрнаступление ВСУ сказать сложно, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Автор: 

Костенко Роман (167)


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Тобто русня нємножко просчіталась?
Цікаво, чому раптово знята блокада польського кордону?
І мало ракетних обстрілів, майже не літають ішакєди.
Русня щось інше задумала.
Наприклад, почекати, поки прийде основна маса допомоги, щоб потім одночасно:
- знищити її на складах масованими ударами;
- показати Заходу беззаперечні факти розкрадання і контрабанди систем ППО/радарів/артилерії до країн "вісі зла".
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13.05.2024 11:09 Ответить
Емм, ну на минулому тижні ракетний обстріл досить сильним був... Сильнішим, аніж усередньому. А шахеди літають фактично щодня, але в основному в південних областях.
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13.05.2024 11:15 Ответить
Не так масово літають, як раніше, коли мало не щоночі були прольоти над Одесою. При тому, що роблять їх все більше і більше.
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13.05.2024 11:20 Ответить
Як би РДК і ЛСР не гралися у "рейди" , а використовувались більш ефективно - ніякого вторгнення кацапів на харківщину взагалі б не було - їм би було просто не до того - бойові дії відбувалися б на території рфії ...
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13.05.2024 11:20 Ответить
Яка чисельність цих РДК+ЛСР? Скільки техніки на озброєнні?
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13.05.2024 11:30 Ответить
А яка різниця ?!
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13.05.2024 11:37 Ответить
Хто заважає нашим бити кацапів їх же способом - невідомі "зелені чоловічки" під прапором РДК входять в кацапію ...
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13.05.2024 11:39 Ответить
Входили - і виходили.
Потім знову входили - і знову виходили.
Потім постріляти по блєтгороду пробували. Весело було тижні зо два, а зараз щось не дуже.
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13.05.2024 11:47 Ответить
Чому лише в 10 ...? Пиши в 100 разів - не соромся
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13.05.2024 11:40 Ответить
Воїн,якому можна вірити.
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13.05.2024 11:48 Ответить
Можливо і в 100, гумористи з однієї сторони мобілізовують кривих, сліпих , дідів та дітей, а з другої за 10 тис.доларів, поробили схеми і вивозять здорових биків-ухилянтів , то як це розуміти?
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13.05.2024 12:19 Ответить
что поставляется на 60 млрд? говорили же вам, woke администрация Белого дома разведет в 10й раз. "нет, дайте 60млрд". хоть кто-то с подобием головы на плечах может перечислить что и на какую сумму поставлено, когда это так критически важно?

и ни слова о втором Ленд лиз ) никто даже о нем не слышал.
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13.05.2024 12:22 Ответить
 
 