После получения помощи от партнеров у Украины есть возможность сдержать наступление россиян, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Если бы оккупанты начали наступление на несколько месяцев раньше, то ситуация для Украины была бы сложнее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко.

"Противник может показать, что он легко вошел в некоторые населенные пункты, но то, что он не прошел дальше и вклинился максимум на 5 км в приграничной зоне, говорит о том, что мы его достойно встретили. Сейчас туда подтягиваются наши резервы. Надеюсь, что дальше враг не пойдет. У нас есть такие возможности. При правильном использовании командирами того ресурса, который есть, мы имеем все возможности держать эту ситуацию", - отметил парламентарий.

В то же время, подчеркнул Костенко, если бы эти наступательные действия оккупанты осуществили несколько месяцев назад, для Украины ситуация была бы гораздо сложнее.

"Если бы это произошло еще несколько месяцев назад, когда были задержки с поставками материально-технической помощи, было бы хуже. Сейчас ситуация с помощью от партнеров другая и когда я смотрю на отчеты, у меня даже настроение поднимается. Если все это правильно использовать, мы можем эффективно сдержать врага и сохранить свой личный состав", - пояснил нардеп.

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