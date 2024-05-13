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Австрія дала візу спецпредставнику Путіна Швидкому, він відвідав Відень і Братиславу

Михайло Швидкий

МЗС Австрії видало візу спеціальному представнику Путіна з міжнародного культурного співробітництва Михайлу Швидкому, який у березні відвідав Відень та Братиславу.

Цю інформацію агентству APA підтвердили в австрійському Міністерстві закордонних справ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Як пояснило МЗС Австрії, "громадянин Росії" звернувся до австрійського посольства в Москві з проханням видати візу. "Оскільки юридичні вимоги візового кодексу були виконані і заявник не перебуває в жодному списку санкцій ЄС, віза була надана", – додало відомство.

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Швидкой став, "імовірно, найбільш високопоставленим посланцем Кремля, який приїжджав до Австрії з початку російської агресії проти України 24 лютого 2022 року", пише австрійське інформагентство.

У Відні посланник Путіна зустрівся з членами російської громади в Російському культурному інституті у Відні, "більшість із яких просили його про підтримку та субсидії". Швидкой пізніше поскаржився, що австрійські посадовці, з якими він планував переговори, "скасували зустріч в останній момент".

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Натомість у Словаччині на церемонії спецпредставник Путіна зустрівся з прем'єр-міністром Робертом Фіцо і міністром закордонних справ Юраєм Бланаром.

За інформацією APA, надання візи Швидкому розглядалося в дипломатичних колах як частина угоди про взаємність, яка передбачає, що високопосадовці Австрії також отримуватимуть російську візу в разі потреби.

Однак спроба австрійської депутатки від "Зелених" Єви Ернст-Дзедзіч отримати російську візу для відвідування похорону опозиціонера Олексія Навального в Москві в лютому 2024 року зазнала невдачі.

Автор: 

Австрія (958) віза (732) росія (65002)


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Швидко він прошвирнувся з Відня в Братиславу
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13.05.2024 19:28 Відповісти
привіз передачу родичам від кнайсль з дєрєвні Пєтрушево.
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13.05.2024 19:31 Відповісти
Там 20хв. автобаном
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13.05.2024 19:41 Відповісти
Австрія,притон для рашистської агентури, з часів другої світової війни,Словаччина не далеко дальше втекла...
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13.05.2024 19:46 Відповісти
Не "швидкоМУ", а "швидкоЮ".

Так само: Не Толстому, а Толстою (Толстоєві).
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13.05.2024 19:49 Відповісти
тОлстой, тОлстрому треба наголос правильно ставити, вони аж піною сходять.
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13.05.2024 22:24 Відповісти
Ублюдки!!!
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13.05.2024 20:20 Відповісти
у Словаччині на церемонії спецпредставник Путіна зустрівся з прем'єр-міністром Робертом Фіцо і міністром закордонних справ Юраєм Бланаром

кріси, щури !!!!!
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13.05.2024 20:35 Відповісти
Чехи до них ставляться, як українці до каців, ще з часів 2СВ на боці гитлера
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14.05.2024 07:58 Відповісти
 
 