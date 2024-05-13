Австрия дала визу спецпредставителю Путина Швыдкому, он посетил Вену и Братиславу

МИД Австрии выдал визу специальному представителю Путина по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому, который в марте посетил Вену и Братиславу.

Эту информацию агентству APA подтвердили в австрийском Министерстве иностранных дел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как пояснил МИД Австрии, "гражданин России" обратился в австрийское посольство в Москве с просьбой выдать визу. "Поскольку юридические требования визового кодекса были выполнены и заявитель не находится ни в одном санкционном списке ЕС, виза была предоставлена", - добавило ведомство.

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Швыдкой стал, "вероятно, самым высокопоставленным посланником Кремля, который приезжал в Австрию с начала российской агрессии против Украины 24 февраля 2022 года", пишет австрийское информагентство.

В Вене посланник Путина встретился с членами российской общины в Российском культурном институте в Вене, "большинство из которых просили его о поддержке и субсидиях". Швыдкой позже пожаловался, что австрийские чиновники, с которыми он планировал переговоры, "отменили встречу в последний момент".

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Зато в Словакии на церемонии спецпредставитель Путина встретился с премьер-министром Робертом Фицо и министром иностранных дел Юраем Бланаром.

По информации APA, предоставление визы Швыдкому рассматривалось в дипломатических кругах как часть соглашения о взаимности, которое предусматривает, что высокопоставленные чиновники Австрии также будут получать российскую визу в случае необходимости.

Однако попытка австрийского депутата от "Зеленых" Евы Эрнст-Дзедзич получить российскую визу для посещения похорон оппозиционера Алексея Навального в Москве в феврале 2024 года потерпела неудачу.