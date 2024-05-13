РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8906 посетителей онлайн
Новости
3 674 9

Австрия дала визу спецпредставителю Путина Швыдкому, он посетил Вену и Братиславу

Михайло Швидкий

МИД Австрии выдал визу специальному представителю Путина по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому, который в марте посетил Вену и Братиславу.

Эту информацию агентству APA подтвердили в австрийском Министерстве иностранных дел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как пояснил МИД Австрии, "гражданин России" обратился в австрийское посольство в Москве с просьбой выдать визу. "Поскольку юридические требования визового кодекса были выполнены и заявитель не находится ни в одном санкционном списке ЕС, виза была предоставлена", - добавило ведомство.

Читайте также: Чехия остановила выдачу виз и видов на жительство гражданам РФ и Беларуси, - премьер Фиала

Швыдкой стал, "вероятно, самым высокопоставленным посланником Кремля, который приезжал в Австрию с начала российской агрессии против Украины 24 февраля 2022 года", пишет австрийское информагентство.

В Вене посланник Путина встретился с членами российской общины в Российском культурном институте в Вене, "большинство из которых просили его о поддержке и субсидиях". Швыдкой позже пожаловался, что австрийские чиновники, с которыми он планировал переговоры, "отменили встречу в последний момент".

Читайте также: РФ усиливает диверсии по всей Европе: Кремль считает, что ведет "теневую войну" с НАТО, - The Economist

Зато в Словакии на церемонии спецпредставитель Путина встретился с премьер-министром Робертом Фицо и министром иностранных дел Юраем Бланаром.

По информации APA, предоставление визы Швыдкому рассматривалось в дипломатических кругах как часть соглашения о взаимности, которое предусматривает, что высокопоставленные чиновники Австрии также будут получать российскую визу в случае необходимости.

Однако попытка австрийского депутата от "Зеленых" Евы Эрнст-Дзедзич получить российскую визу для посещения похорон оппозиционера Алексея Навального в Москве в феврале 2024 года потерпела неудачу.

Автор: 

Австрия (807) виза (1238) россия (95413)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Швидко він прошвирнувся з Відня в Братиславу
показать весь комментарий
13.05.2024 19:28 Ответить
привіз передачу родичам від кнайсль з дєрєвні Пєтрушево.
показать весь комментарий
13.05.2024 19:31 Ответить
Там 20хв. автобаном
показать весь комментарий
13.05.2024 19:41 Ответить
Австрія,притон для рашистської агентури, з часів другої світової війни,Словаччина не далеко дальше втекла...
показать весь комментарий
13.05.2024 19:46 Ответить
Не "швидкоМУ", а "швидкоЮ".

Так само: Не Толстому, а Толстою (Толстоєві).
показать весь комментарий
13.05.2024 19:49 Ответить
тОлстой, тОлстрому треба наголос правильно ставити, вони аж піною сходять.
показать весь комментарий
13.05.2024 22:24 Ответить
Ублюдки!!!
показать весь комментарий
13.05.2024 20:20 Ответить
у Словаччині на церемонії спецпредставник Путіна зустрівся з прем'єр-міністром Робертом Фіцо і міністром закордонних справ Юраєм Бланаром

кріси, щури !!!!!
показать весь комментарий
13.05.2024 20:35 Ответить
Чехи до них ставляться, як українці до каців, ще з часів 2СВ на боці гитлера
показать весь комментарий
14.05.2024 07:58 Ответить
 
 