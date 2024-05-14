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Новини
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У найближчі місяці зростання споживчих цін в Україні пришвидшиться, - Нацбанк

Продукти

Національний банк України прогнозує, що в найближчі місяці зростання споживчих цін помірно пришвидшиться через вичерпання ефектів більших врожаїв попереднього року та збільшення витрат бізнесу на оплату праці.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.

"У квітні зниження інфляції в річному вимірі призупинилося, а фундаментальний інфляційний тиск – очікувано незначно посилився. Національний банк прогнозує, що зростання споживчих цін помірно пришвидшиться в найближчі місяці через вичерпання ефектів більших врожаїв попереднього року та теплої погоди цього року, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та зростання адміністративної складової інфляції", - йдеться в повідомленні.

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У Нацбанку підкреслюють, що водночас інфляцію стримуватимуть зниження зовнішнього цінового тиску та заходи монетарної політики, в тому числі з підтримання контрольованої ситуації на валютному ринку та захисту заощаджень населення від інфляційного знецінення. Монетарна політика й надалі спрямовуватиметься на збереження інфляції на помірному рівні цього року та повернення її до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. упродовж наступних років.

Нагадаємо, за статистикою Нацбанку на одного українця припадає 66 банкнот. Найпоширеніші - номіналом 500 грн

Автор: 

інфляція (851) НБУ (10350) підвищення цін (34)


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Топ коментарі
+7
Глядачі Шмарклемарафону в екстазі і заливаються відданими сльозами від могутньої постаті актора-аматора, який виконуючи роль презедента поклав на коліна весь Світ. І всі спішать допомогти йому купатись в променях своєї могутності, та не відволікатись на якісь незрозумілі заклики ще більш незрозумілих патріотів України.
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14.05.2024 16:33
+6
Ну так да. Проголосували ж за це в 2019.
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14.05.2024 16:25
+4
й без вас, псевдо-аналітиків, це зрозуміло, бо кацапи тиснуть, в енегретиці жопа, економіка скорочується, захід розчаровується
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14.05.2024 16:26
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Ну так да. Проголосували ж за це в 2019.
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14.05.2024 16:25 Відповісти
й без вас, псевдо-аналітиків, це зрозуміло, бо кацапи тиснуть, в енегретиці жопа, економіка скорочується, захід розчаровується
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14.05.2024 16:26 Відповісти
Зростання споживчих цін пришвидшиться передусім через знищення енергетичної (і не тільки) інфраструктури та зупинку виробництва.
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14.05.2024 16:28 Відповісти
Радість! - звідки и не ждали
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14.05.2024 16:29 Відповісти
в мене вже закінчились слова подяки нашому приЗЕденту! який він молодець!
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14.05.2024 16:30 Відповісти
А сльози заважають говорити?))
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14.05.2024 16:55 Відповісти
ага....
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14.05.2024 16:59 Відповісти
і звісно, це вдарить по самим небагатим українцям.
тому, що на київських мостах, авто штовханина кожного дня.
відділ горілчаних виробів процвітає, кожні вихідні пахне шашликами від усюди.
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14.05.2024 16:32 Відповісти
Так вони ще раз комуналку піднімуть..а люди платять..з останнього, але платять..я не про пагорби всілякі.

Колектора й суди пожвавились...
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14.05.2024 16:57 Відповісти
Глядачі Шмарклемарафону в екстазі і заливаються відданими сльозами від могутньої постаті актора-аматора, який виконуючи роль презедента поклав на коліна весь Світ. І всі спішать допомогти йому купатись в променях своєї могутності, та не відволікатись на якісь незрозумілі заклики ще більш незрозумілих патріотів України.
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14.05.2024 16:33 Відповісти
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14.05.2024 16:36 Відповісти
Борщовий набір? Пів-вареника?
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14.05.2024 16:40 Відповісти
Так це ж добре. Тепер не потрібно давати 2 кг. гречки та кіло цукру на виборах. Достатньо буде ввімкнути на 2-3 години електрику і дати жменю пшона, і все - 73% голосів ЗА. Наскільки спроститься передвиборча гонитва. Суцільна економія для кандидатів.
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14.05.2024 16:41 Відповісти
Достатньо просто скасувати вибори, нахрена ще стільки зусиль витрачати?
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14.05.2024 17:19 Відповісти
Знову люди будуть мішками цукор і муку гребти
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14.05.2024 17:03 Відповісти
а війна це очікуваний фактор?
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14.05.2024 17:19 Відповісти
Любі наші пани!
Нагуй вам такі складнощі? Просто посипте нас усіх з літаків якоюсь отрутою!
А вам усе наше лахміття лишиться. Може, хоч тоді нажеретеся.
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14.05.2024 18:43 Відповісти
Обов'язково, бо Нацбанк анонсував. *******.
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14.05.2024 18:58 Відповісти
 
 