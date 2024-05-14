У найближчі місяці зростання споживчих цін в Україні пришвидшиться, - Нацбанк

Національний банк України прогнозує, що в найближчі місяці зростання споживчих цін помірно пришвидшиться через вичерпання ефектів більших врожаїв попереднього року та збільшення витрат бізнесу на оплату праці.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.

"У квітні зниження інфляції в річному вимірі призупинилося, а фундаментальний інфляційний тиск – очікувано незначно посилився. Національний банк прогнозує, що зростання споживчих цін помірно пришвидшиться в найближчі місяці через вичерпання ефектів більших врожаїв попереднього року та теплої погоди цього року, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та зростання адміністративної складової інфляції", - йдеться в повідомленні.

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У Нацбанку підкреслюють, що водночас інфляцію стримуватимуть зниження зовнішнього цінового тиску та заходи монетарної політики, в тому числі з підтримання контрольованої ситуації на валютному ринку та захисту заощаджень населення від інфляційного знецінення. Монетарна політика й надалі спрямовуватиметься на збереження інфляції на помірному рівні цього року та повернення її до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. упродовж наступних років.

Нагадаємо, за статистикою Нацбанку на одного українця припадає 66 банкнот. Найпоширеніші - номіналом 500 грн