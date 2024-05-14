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США заблокували схему, через яку Дерипаска хотів вивести з-під санкцій $1,5 млрд

Олег Дерипаска

Міністерство фінансів США 14 травня повідомило про викриття схеми, якою підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска намагався отримати доступ до заморожених 1,5 мільярда доларів за допомогою австрійської групи Raiffeisen.

За даними американського Мінфіну, у червні 2023 року олігарх спільно з росіянином і власником консалтингової фірми "Титул" Дмитрієм Бєлоглазовим узгодив "заплановану операцію з продажу заморожених акцій Дерипаски в європейській компанії", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Після цього була створена дочірня компанія "Титулу" під назвою "Илиадис". Вона на початку 2024 року придбала російську інвестиційну холдингову компанію Rasperia, яка володіє замороженими акціями Дерипаски.

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Саме Rasperia мала виступити стороною угоди про придбання австрійською групою Raiffeisen пакета акцій однієї з найбільших будівельних компаній Європи Strabag на суму понад 1,5 мільярда доларів.

Нині ж Rasperia, "Титул", "Илиадис" та Бєлоглазов потрапили під санкції США як "такі, що працюють або працювали у секторі фінансових послуг економіки Російської Федерації" й допомагали підсанкційному олігарху ухилятись від обмежень.

Нагадаємо, активи Дерипаски в США заморожені ще з 2018 року, коли він потрапив під санкції на підставі виконавчого указу 13661. Це один із перших указів санкцій, підписаний президентом Бараком Обамою 16 березня 2014 року одразу після російської анексії Криму. 2022 року санкції щодо Дерипаски запровадили Євросоюз, Велика Британія та деякі інші країни.

Автор: 

Дерипаска Олег (238) санкції (11802) Мінфін США (122) заморожені активи (557)


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Топ коментарі
+5
Райффайзен - рашистські контора.
Це було зрозуміло ще тоді, коли вони в нас філію відкрили.
Зразу сморид вати від них відчув.
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14.05.2024 20:52
+2
Вважайте наші гроші Дерипаска хотів звізданути.
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14.05.2024 20:37
+1
Нині ж Rasperia, "Титул", "Илиадис" та Бєлоглазов потрапили під санкції США Джерело:

А група Raiffeisen біла та пухнаста...
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14.05.2024 20:50
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Вважайте наші гроші Дерипаска хотів звізданути.
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14.05.2024 20:37 Відповісти
Таку пику не можна показувати без трусів!
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14.05.2024 20:41 Відповісти
Нині ж Rasperia, "Титул", "Илиадис" та Бєлоглазов потрапили під санкції США Джерело:

А група Raiffeisen біла та пухнаста...
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14.05.2024 20:50 Відповісти
Райффайзен - рашистські контора.
Це було зрозуміло ще тоді, коли вони в нас філію відкрили.
Зразу сморид вати від них відчув.
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14.05.2024 20:52 Відповісти
Хтось иого нахмурив
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14.05.2024 20:54 Відповісти
Між иншим, Дерипаска -- єдиний етнічний українець серед тисяч кацапських олігархів... Просто факт.
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14.05.2024 21:08 Відповісти
А який в нього колоритний підопічний - Мурзаєв, чи то Мураєв, ну просто вилитий чуваш.
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14.05.2024 23:18 Відповісти
Яка багатюща наша Україна ,і які мізки треба було мати ЄС та США шоб допустити до цієї віни, та ще дозволити китаю керувати цією війною ...сором та і годі , очікуни зі ждунами, прогавили цих світових, політичних бандитів ...
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14.05.2024 21:13 Відповісти
Дерипаска тупий. Міг домовитись за хороший відсоток з Зельоними. Он, Абрамович так зробив. І Арахамія сказав, що той ангел, і врятував сотні тисяч українських дітей. Правда так і не зміг придумати та пояснити яким способом.
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14.05.2024 21:57 Відповісти
Олєжик Вітю Ростовського опікав. Наняв йому Манафорта, делатєля африканських людоїдів прєзідєтнамі.
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14.05.2024 23:27 Відповісти
 
 