США заблокували схему, через яку Дерипаска хотів вивести з-під санкцій $1,5 млрд

Міністерство фінансів США 14 травня повідомило про викриття схеми, якою підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска намагався отримати доступ до заморожених 1,5 мільярда доларів за допомогою австрійської групи Raiffeisen.

За даними американського Мінфіну, у червні 2023 року олігарх спільно з росіянином і власником консалтингової фірми "Титул" Дмитрієм Бєлоглазовим узгодив "заплановану операцію з продажу заморожених акцій Дерипаски в європейській компанії", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Після цього була створена дочірня компанія "Титулу" під назвою "Илиадис". Вона на початку 2024 року придбала російську інвестиційну холдингову компанію Rasperia, яка володіє замороженими акціями Дерипаски.

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Саме Rasperia мала виступити стороною угоди про придбання австрійською групою Raiffeisen пакета акцій однієї з найбільших будівельних компаній Європи Strabag на суму понад 1,5 мільярда доларів.

Нині ж Rasperia, "Титул", "Илиадис" та Бєлоглазов потрапили під санкції США як "такі, що працюють або працювали у секторі фінансових послуг економіки Російської Федерації" й допомагали підсанкційному олігарху ухилятись від обмежень.

Нагадаємо, активи Дерипаски в США заморожені ще з 2018 року, коли він потрапив під санкції на підставі виконавчого указу 13661. Це один із перших указів санкцій, підписаний президентом Бараком Обамою 16 березня 2014 року одразу після російської анексії Криму. 2022 року санкції щодо Дерипаски запровадили Євросоюз, Велика Британія та деякі інші країни.