США заблокировали схему, по которой Дерипаска хотел вывести из-под санкций $1,5 млрд

Министерство финансов США 14 мая сообщило о разоблачении схемы, которой подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска пытался получить доступ к замороженным 1,5 миллиарда долларов с помощью австрийской группы Raiffeisen.

По данным американского Минфина, в июне 2023 года олигарх совместно с россиянином и владельцем консалтинговой фирмы "Титул" Дмитрием Белоглазовым согласовал "запланированную сделку по продаже замороженных акций Дерипаски в европейской компании", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

После этого была создана дочерняя компания "Титула" под названием "Илиадис". Она в начале 2024 года приобрела российскую инвестиционную холдинговую компанию Rasperia, которая владеет замороженными акциями Дерипаски.

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Именно Rasperia должна была выступить стороной сделки о приобретении австрийской группой Raiffeisen пакета акций одной из крупнейших строительных компаний Европы Strabag на сумму более 1,5 миллиарда долларов.

Сейчас же Rasperia, "Титул", "Илиадис" и Белоглазов попали под санкции США как "работающие или работавшие в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации" и помогавшие подсанкционному олигарху уклоняться от ограничений.

Напомним, активы Дерипаски в США заморожены еще с 2018 года, когда он попал под санкции на основании исполнительного указа 13661. Это один из первых санкционных указов, подписанный президентом Бараком Обамой 16 марта 2014 года сразу после российской аннексии Крыма. В 2022 году санкции в отношении Дерипаски ввели Евросоюз, Великобритания и некоторые другие страны.