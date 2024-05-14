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США заблокировали схему, по которой Дерипаска хотел вывести из-под санкций $1,5 млрд

Олег Дерипаска

Министерство финансов США 14 мая сообщило о разоблачении схемы, которой подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска пытался получить доступ к замороженным 1,5 миллиарда долларов с помощью австрийской группы Raiffeisen.

По данным американского Минфина, в июне 2023 года олигарх совместно с россиянином и владельцем консалтинговой фирмы "Титул" Дмитрием Белоглазовым согласовал "запланированную сделку по продаже замороженных акций Дерипаски в европейской компании", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

После этого была создана дочерняя компания "Титула" под названием "Илиадис". Она в начале 2024 года приобрела российскую инвестиционную холдинговую компанию Rasperia, которая владеет замороженными акциями Дерипаски.

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Именно Rasperia должна была выступить стороной сделки о приобретении австрийской группой Raiffeisen пакета акций одной из крупнейших строительных компаний Европы Strabag на сумму более 1,5 миллиарда долларов.

Сейчас же Rasperia, "Титул", "Илиадис" и Белоглазов попали под санкции США как "работающие или работавшие в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации" и помогавшие подсанкционному олигарху уклоняться от ограничений.

Напомним, активы Дерипаски в США заморожены еще с 2018 года, когда он попал под санкции на основании исполнительного указа 13661. Это один из первых санкционных указов, подписанный президентом Бараком Обамой 16 марта 2014 года сразу после российской аннексии Крыма. В 2022 году санкции в отношении Дерипаски ввели Евросоюз, Великобритания и некоторые другие страны.

Автор: 

Дерипаска Олег (82) санкции (11276) Минфин США (68) замороженные активы (283)


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Топ комментарии
+5
Райффайзен - рашистські контора.
Це було зрозуміло ще тоді, коли вони в нас філію відкрили.
Зразу сморид вати від них відчув.
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14.05.2024 20:52
+2
Вважайте наші гроші Дерипаска хотів звізданути.
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14.05.2024 20:37
+1
Нині ж Rasperia, "Титул", "Илиадис" та Бєлоглазов потрапили під санкції США Джерело:

А група Raiffeisen біла та пухнаста...
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14.05.2024 20:50
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Правила форума Совет форумчан
Вважайте наші гроші Дерипаска хотів звізданути.
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14.05.2024 20:37 Ответить
Таку пику не можна показувати без трусів!
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14.05.2024 20:41 Ответить
Нині ж Rasperia, "Титул", "Илиадис" та Бєлоглазов потрапили під санкції США Джерело:

А група Raiffeisen біла та пухнаста...
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14.05.2024 20:50 Ответить
Райффайзен - рашистські контора.
Це було зрозуміло ще тоді, коли вони в нас філію відкрили.
Зразу сморид вати від них відчув.
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14.05.2024 20:52 Ответить
Хтось иого нахмурив
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14.05.2024 20:54 Ответить
Між иншим, Дерипаска -- єдиний етнічний українець серед тисяч кацапських олігархів... Просто факт.
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14.05.2024 21:08 Ответить
А який в нього колоритний підопічний - Мурзаєв, чи то Мураєв, ну просто вилитий чуваш.
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14.05.2024 23:18 Ответить
Яка багатюща наша Україна ,і які мізки треба було мати ЄС та США шоб допустити до цієї віни, та ще дозволити китаю керувати цією війною ...сором та і годі , очікуни зі ждунами, прогавили цих світових, політичних бандитів ...
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14.05.2024 21:13 Ответить
Дерипаска тупий. Міг домовитись за хороший відсоток з Зельоними. Он, Абрамович так зробив. І Арахамія сказав, що той ангел, і врятував сотні тисяч українських дітей. Правда так і не зміг придумати та пояснити яким способом.
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14.05.2024 21:57 Ответить
Олєжик Вітю Ростовського опікав. Наняв йому Манафорта, делатєля африканських людоїдів прєзідєтнамі.
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14.05.2024 23:27 Ответить
 
 