В Україні запрацювала державна платформа про усиновлення та сімейне виховання

Міністерство соціальної політики разом із Координаційним центром із розвитку сімейного виховання та догляду дітей запустили державну онлайн-платформу "Україна для кожної дитини".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента, про це повідомила заступниця керівника ОП Юлія Соколовська.

"Зараз ми особливо розуміємо, що дім там, де сім’я та рідні. Але тисячі дітей в Україні не мають батьків, які про них піклуються. А дорослі не обізнані, як можна допомогти дітям. Адже лише від 14% до 27% знають про існування сімейних форм виховання дітей. Ще меншій кількості – усього 5% – відомо про патронат", – зазначила Соколовська.

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Як зазначається, на єдиній державній онлайн-платформі можна дізнатися про усиновлення та сімейні форми виховання: опіку та піклування, прийомні сім’ї, великі прийомні сім’ї та патронат. Потенційні батьки можуть отримати покроковий алгоритм дій, консультацію експерта та пройти освітній онлайн-курс для майбутніх усиновлювачів.

В ОП розповіли, що платформа створена в межах реалізації реформи системи догляду та підтримки дітей за фінансового сприяння ЄС та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

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Раніше повідомлялося, що в Україні 15 тисяч дітей потребують всиновлення. Від початку повномасштабної війни 13 338 дітей залишилися без батьківської опіки, з них 1759 дітей – стали сиротами.