В Украине заработала государственная платформа об усыновлении и семейном воспитании

Министерство социальной политики вместе с Координационным центром по развитию семейного воспитания и ухода за детьми запустили государственную онлайн-платформу "Украина для каждого ребенка".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента, об этом сообщила заместитель руководителя ОП Юлия Соколовская.

"Сейчас мы особенно понимаем, что дом там, где семья и родные. Но тысячи детей в Украине не имеют родителей, которые о них заботятся. А взрослые не осведомлены, как можно помочь детям. Ведь только от 14% до 27% знают о существовании семейных форм воспитания детей. Еще меньшему количеству - всего 5% - известно о патронате", - отметила Соколовская.

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Как отмечается, на единой государственной онлайн-платформе можно узнать об усыновлении и семейных формах воспитания: опеке и попечительстве, приемных семьях, больших приемных семьях и патронате. Потенциальные родители могут получить пошаговый алгоритм действий, консультацию эксперта и пройти образовательный онлайн-курс для будущих усыновителей.

В ОП рассказали, что платформа создана в рамках реализации реформы системы ухода и поддержки детей при финансовом содействии ЕС и Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

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Ранее сообщалось, что в Украине 15 тысяч детей нуждаются в усыновлении. С начала полномасштабной войны 13 338 детей остались без родительской опеки, из них 1759 детей - стали сиротами.