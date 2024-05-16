Перспективи конфіскації заморожених активів РФ. Як змусити Росію заплатити за злочини: Київський безпековий форум 17 травня проведе онлайн-дискусію

17 травня Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію щодо перспектив конфіскації заморожених активів Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Раніше у Financial Times було опубліковано заклик Арсенія Яценюк щодо передачі Україні російських активів на 300 мільярдів доларів США, заморожених у Сполучених Штатах та ЄС.

Під час форуму обговорять перспективу передачі заморожених активів РФ, а також, яким чином змусити Росію заплатити за злочини, вчинені проти України.

Ці запитання обговорюватимуться за участі провідних світових експертів в цій сфері: Філіпа Зелікова, старшого наукового співробітника Інституту Гувера в Стенфордському університеті, радника Державного департаменту США у 2005-07 роках; Стівена Рейдмейкера, помічника Держсекретаря США у 2005-06 роках; а також депутатки Європейського парламенту Віоли фон Крамон-Таубадель; Голови КБФ, Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках Арсенія Яценюка; члена Ради Безпеки КБФ, міністра фінансів України у 2014-16 роках Наталі Яресько і директора КБФ, заступника міністра закордонних справ України у 2014 році Данила Лубківського.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського безпекового форуму.

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