Перспективи конфіскації заморожених активів РФ. Як змусити Росію заплатити за злочини: Київський безпековий форум 17 травня проведе онлайн-дискусію
17 травня Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію щодо перспектив конфіскації заморожених активів Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.
Раніше у Financial Times було опубліковано заклик Арсенія Яценюк щодо передачі Україні російських активів на 300 мільярдів доларів США, заморожених у Сполучених Штатах та ЄС.
Під час форуму обговорять перспективу передачі заморожених активів РФ, а також, яким чином змусити Росію заплатити за злочини, вчинені проти України.
Ці запитання обговорюватимуться за участі провідних світових експертів в цій сфері: Філіпа Зелікова, старшого наукового співробітника Інституту Гувера в Стенфордському університеті, радника Державного департаменту США у 2005-07 роках; Стівена Рейдмейкера, помічника Держсекретаря США у 2005-06 роках; а також депутатки Європейського парламенту Віоли фон Крамон-Таубадель; Голови КБФ, Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках Арсенія Яценюка; члена Ради Безпеки КБФ, міністра фінансів України у 2014-16 роках Наталі Яресько і директора КБФ, заступника міністра закордонних справ України у 2014 році Данила Лубківського.
Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.
Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського безпекового форуму.
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Західні Парнери, готові допомогти привладним, щоб ці кошти пішли на оборону України, як і їх КОШТИ!!
Ось тільки привладні із Зеленським, нервово гризуть нігті та кліпають очима упродовж 3років!! То тоді привладні, за Свободу України чи за …
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги. Цель президента Зеленского - убить как можно больше украинцев, а остаток сдать московитам.(С)
https://dl-news.defence-line.org/?p=30438
Думати треба Українцям, власним розумом, а не марафонами відосиками та заявами Оманських телепнів!
Слава Україні!
Треба дивитись чого в нас "лінія сінєгубова" така хила вийшла, і куди ділись грощі.
Форум - "куди вкрали наші кошти" був би кориснішим