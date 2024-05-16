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Перспективи конфіскації заморожених активів РФ. Як змусити Росію заплатити за злочини: Київський безпековий форум 17 травня проведе онлайн-дискусію

кбф

17 травня Київський безпековий форум проведе онлайн-дискусію щодо перспектив конфіскації заморожених активів Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Раніше у Financial Times було опубліковано заклик Арсенія Яценюк щодо передачі Україні російських активів на 300 мільярдів доларів США, заморожених у Сполучених Штатах та ЄС.

Під час форуму обговорять перспективу передачі заморожених активів РФ, а також, яким чином змусити Росію заплатити за злочини, вчинені проти України.

Ці запитання обговорюватимуться за участі провідних світових експертів в цій сфері: Філіпа Зелікова, старшого наукового співробітника Інституту Гувера в Стенфордському університеті, радника Державного департаменту США у 2005-07 роках; Стівена Рейдмейкера, помічника Держсекретаря США у 2005-06 роках; а також депутатки Європейського парламенту Віоли фон Крамон-Таубадель; Голови КБФ, Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках Арсенія Яценюка; члена Ради Безпеки КБФ, міністра фінансів України у 2014-16 роках Наталі Яресько і директора КБФ, заступника міністра закордонних справ України у 2014 році Данила Лубківського.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського безпекового форуму.

Також читайте: Нам потрібна не тільки протиракетна зброя, нам потрібні ракети, щоб бити по Росії, - Яценюк

Автор: 

Яценюк Арсеній (2570) Київський безпековий форум (160) заморожені активи (545)


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доки ведмідь живий, над його шкурою годі й мудрувати...
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16.05.2024 12:57 Відповісти
З усього зеленСКИЙ не збирається полишати "тепле" містечко ! ? Вже 21 травня на носу, а він там Ставки збирає. Або папірці носить на підпис. Все що здобув Залужний у 2022 році, зеленСКИЙ з його мар'яною просрали. Що на Донбасі, що на Харківщині ... почалося. Все б можна списати на недолугість, дебільність, повне незнання військової та керівної діяльності. А ЯК СПИСАТИ ТИХ, І КУДИ, ХТО РЯТУЄ СИТУАЦІЮ НА ФРОНТІ СВОЇМ ЖИТТЯМ ??? ЩО КАЗАТИ БАТЬКАМ ? Наш зеленСКИЙ довбойоб, так чи що ? Залужний показав всій Україні головне. зеленСКИЙ - бовдур й лузер. Він програв свою війну *****. І очі не побачив, і не зупинив стрілянину, і шашликів не наївся. Лише ГОРЕ й БІДУ приніс в Україну. Місце його на смітнику .... історії України.
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16.05.2024 13:00 Відповісти
Хоть би Зеленський з оточенням, не забули про ригоАНАЛЬНИІ грошові та матеріальні активи зрадників України, які у «ДИВНИЙ спосіб» і на сьогодні жирують з них ховаючись за КОРДОНОМ!!
Західні Парнери, готові допомогти привладним, щоб ці кошти пішли на оборону України, як і їх КОШТИ!!
Ось тільки привладні із Зеленським, нервово гризуть нігті та кліпають очима упродовж 3років!! То тоді привладні, за Свободу України чи за …

Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги. Цель президента Зеленского - убить как можно больше украинцев, а остаток сдать московитам.(С)
https://dl-news.defence-line.org/?p=30438

Думати треба Українцям, власним розумом, а не марафонами відосиками та заявами Оманських телепнів!
Слава Україні!
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16.05.2024 13:08 Відповісти
Як змусити? Викрасти ***** і обміняти на ядерну зброю
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16.05.2024 13:13 Відповісти
В вас Харків під загрозою, Суми, Чернігів - а вони там "мріють" шось конфіскувати, форуми проводять.

Треба дивитись чого в нас "лінія сінєгубова" така хила вийшла, і куди ділись грощі.

Форум - "куди вкрали наші кошти" був би кориснішим
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16.05.2024 14:19 Відповісти
 
 