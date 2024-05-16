Перспективы конфискации замороженных активов РФ. Как заставить Россию заплатить за преступления: Киевский форум по безопасности 17 мая проведет онлайн-дискуссию

17 мая Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию о перспективах конфискации замороженных активов России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Ранее в Financial Times был опубликован призыв Арсения Яценюк о передаче Украине российских активов на 300 миллиардов долларов США, замороженных в Соединенных Штатах и ЕС.

Во время форума обсудят перспективу передачи замороженных активов РФ, а также, каким образом заставить Россию заплатить за преступления, совершенные против Украины.

Эти вопросы будут обсуждаться при участии ведущих мировых экспертов в этой сфере: Филиппа Зеликова, старшего научного сотрудника Института Гувера в Стэнфордском университете, советника Государственного департамента США в 2005-07 годах; Стивена Рейдмейкера, помощника Госсекретаря США в 2005-06 годах; а также депутата Европейского парламента Виолы фон Крамон-Таубадель; Председателя КБФ, Премьер-министра Украины в 2014-16 годах Арсения Яценюка; члена Совета Безопасности КБФ, министра финансов Украины в 2014-16 годах Натальи Яресько и директора КБФ, заместителя министра иностранных дел Украины в 2014 году Даниила Лубкивского.

Киевский Форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума по безопасности.

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