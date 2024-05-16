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Перспективы конфискации замороженных активов РФ. Как заставить Россию заплатить за преступления: Киевский форум по безопасности 17 мая проведет онлайн-дискуссию

кбф

17 мая Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию о перспективах конфискации замороженных активов России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Ранее в Financial Times был опубликован призыв Арсения Яценюк о передаче Украине российских активов на 300 миллиардов долларов США, замороженных в Соединенных Штатах и ЕС.

Во время форума обсудят перспективу передачи замороженных активов РФ, а также, каким образом заставить Россию заплатить за преступления, совершенные против Украины.

Эти вопросы будут обсуждаться при участии ведущих мировых экспертов в этой сфере: Филиппа Зеликова, старшего научного сотрудника Института Гувера в Стэнфордском университете, советника Государственного департамента США в 2005-07 годах; Стивена Рейдмейкера, помощника Госсекретаря США в 2005-06 годах; а также депутата Европейского парламента Виолы фон Крамон-Таубадель; Председателя КБФ, Премьер-министра Украины в 2014-16 годах Арсения Яценюка; члена Совета Безопасности КБФ, министра финансов Украины в 2014-16 годах Натальи Яресько и директора КБФ, заместителя министра иностранных дел Украины в 2014 году Даниила Лубкивского.

Киевский Форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", - главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума по безопасности.

Также читайте: Нам нужно не только противоракетное оружие, нам нужны ракеты, чтобы бить по России, - Яценюк

Автор: 

Яценюк (8006) Киевский форум по безопасности (139) замороженные активы (277)


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доки ведмідь живий, над його шкурою годі й мудрувати...
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16.05.2024 12:57 Ответить
З усього зеленСКИЙ не збирається полишати "тепле" містечко ! ? Вже 21 травня на носу, а він там Ставки збирає. Або папірці носить на підпис. Все що здобув Залужний у 2022 році, зеленСКИЙ з його мар'яною просрали. Що на Донбасі, що на Харківщині ... почалося. Все б можна списати на недолугість, дебільність, повне незнання військової та керівної діяльності. А ЯК СПИСАТИ ТИХ, І КУДИ, ХТО РЯТУЄ СИТУАЦІЮ НА ФРОНТІ СВОЇМ ЖИТТЯМ ??? ЩО КАЗАТИ БАТЬКАМ ? Наш зеленСКИЙ довбойоб, так чи що ? Залужний показав всій Україні головне. зеленСКИЙ - бовдур й лузер. Він програв свою війну *****. І очі не побачив, і не зупинив стрілянину, і шашликів не наївся. Лише ГОРЕ й БІДУ приніс в Україну. Місце його на смітнику .... історії України.
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16.05.2024 13:00 Ответить
Хоть би Зеленський з оточенням, не забули про ригоАНАЛЬНИІ грошові та матеріальні активи зрадників України, які у «ДИВНИЙ спосіб» і на сьогодні жирують з них ховаючись за КОРДОНОМ!!
Західні Парнери, готові допомогти привладним, щоб ці кошти пішли на оборону України, як і їх КОШТИ!!
Ось тільки привладні із Зеленським, нервово гризуть нігті та кліпають очима упродовж 3років!! То тоді привладні, за Свободу України чи за …

Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги. Цель президента Зеленского - убить как можно больше украинцев, а остаток сдать московитам.(С)
https://dl-news.defence-line.org/?p=30438

Думати треба Українцям, власним розумом, а не марафонами відосиками та заявами Оманських телепнів!
Слава Україні!
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16.05.2024 13:08 Ответить
Як змусити? Викрасти ***** і обміняти на ядерну зброю
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16.05.2024 13:13 Ответить
В вас Харків під загрозою, Суми, Чернігів - а вони там "мріють" шось конфіскувати, форуми проводять.

Треба дивитись чого в нас "лінія сінєгубова" така хила вийшла, і куди ділись грощі.

Форум - "куди вкрали наші кошти" був би кориснішим
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16.05.2024 14:19 Ответить
 
 