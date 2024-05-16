Новий уряд Нідерландів на чолі з ультраправим Вілдерсом пообіцяв продовжити військову підтримку України
Нова урядова коаліція у Нідерландах на чолі з ультраправою Партією свободи (PVV) Герта Вілдерса заявила, що продовжить політичну та військову допомогу України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NOS.nl.
У коаліційній угоді, опублікованій в четвер, 16 травня, йдеться, що Нідерланди продовжать підтримувати Україну "політично, військово, фінансово і морально проти російської агресії".
Водночас коаліція також зробить юридично обов'язковим витрачати щонайменше 2% ВВП Нідерландів на оборону відповідно до угод з НАТО.
Зазначимо, що до коаліційного уряду входить правопопулістська "Партія свободи", яку очолює Герт Вілдерс.
Раніше він засуджував агресію Росії й називав Володимира Путіна диктатором. При цьому Вілдерс говорив, що Нідерланди можуть переглянути свій підхід до надання Україні військової допомоги.
Зміни у політиці країни для шукачів притулку
У своєму урядовому плані коаліція заявляє, що буде прагнути до "найсуворішого в історії режиму притулку" з посиленим прикордонним контролем і жорсткішими правилами для шукачів притулку, які прибувають до Нідерландів.
"Положення про відмову від європейської політики притулку та міграції буде якнайшвидше подано на розгляд Європейської комісії", - йдеться в пакті коаліції.
Вілдерс зауважив, що це зробить Нідерланди "менш привабливими для шукачів притулку".
"Люди з Африки та Близького Сходу почнуть думати, що їм буде краще в іншому місці", - додав лідер ультраправої партії PVV.
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интересно почему фондерляен не ультралевая, байден не ультралевый.
Слідом за Фіцо нє хо?
Тут щось цього не видно.
Мали б як той же Фіцо або Орбан: ані центу на зброю, ми за мірниє пєрєговори, інтєрєси россіі должни бить учтєни.
У Фіцо стріляв опозиціонер, незгодний з його політикою.
У Вілдерса теж може вистрілити "опозиціонер", незгодний з його політикою продовження допомоги Україні.
Їм хтось навіяв, що так вони Україну врятують, чи щось подібне.
Хтось помиляється. Чи то автор новини, чи то ви.
А ще демократи є демагогами. Аристотель називав демократичних політиків "простатитами народу". Так шо Зєля - наш український простатит, за визначенням Аристотеля.
От як Трамп обіцяє завершити нашу війну за 24 години.
Ты ультраправ!
)))
1. Так, Вілдерс дещо популіст. Але в НЛ не Україна і Вілдерс - не клоун-дегенерат, який приходить в уяву пересічних при слові "популіст".
2. Нідерланди - країна так званого "першого світу". Тут трохи інші заботи і проблеми. Тут нарід на повному серьозі може перейматися екологією чи правами негрів в США. Бо в них нема проблем з тим шо вони завтра будуть їсти і чи не прийдуть кацапи їх вбивати. Це треба розуміти.
3. Вілдерс - політик з достатньо великим стажем. Це не гравець пісюном на піаніно. Але направленість його партії і основний електорат - сторонники тези "Нідерланди для нідерландців". І до останніх виборів кількості цих сторонників не вистачало іноді навіть на те, шоб його партія пройшла до парламенту.
4. І шоб "Нідерланди були для нідерландців", тому заважають зовсім не українці (донедавна) чи Україна, а досить великий відсоток біженців з бідних африканських та мусульманських країн. І Вілдерс стартував саме на них. Паралельно пропонуючи підняти планку (досить високу зараз) для отримання громадянства ще вище.
5. А вибрали його дякуючи ідіотам арабам, які, після відповіді Ізраїлю на атаку в Газі, влаштували вакханалію з мітингами і націстськими лозунгами по всім НЛ + розвісили всюди плакати, які ображають саме святе для західної людини - макдональдс. Місцеві на все це подивилися і проголосували за того, хто обіцяв погнати чорножопих і муслімів, чи хочаб припинив іх понаїзд в країну.
6. Одразу після обрання, Вілдерс заявив, що це дуже відповідальна міссія і він не буде робити більше популістськіх виходок. І за пів року після обрання таки да - веде себе як нормальний політик. Знову ж таки порівняйте з Зєлєю, у якого зашквари пішли з перших днів.