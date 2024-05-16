Новий уряд Нідерландів на чолі з ультраправим Вілдерсом пообіцяв продовжити військову підтримку України

Нова урядова коаліція у Нідерландах на чолі з ультраправою Партією свободи (PVV) Герта Вілдерса заявила, що продовжить політичну та військову допомогу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NOS.nl.

У коаліційній угоді, опублікованій в четвер, 16 травня, йдеться, що Нідерланди продовжать підтримувати Україну "політично, військово, фінансово і морально проти російської агресії".

Водночас коаліція також зробить юридично обов'язковим витрачати щонайменше 2% ВВП Нідерландів на оборону відповідно до угод з НАТО.

Зазначимо, що до коаліційного уряду входить правопопулістська "Партія свободи", яку очолює Герт Вілдерс.

Раніше він засуджував агресію Росії й називав Володимира Путіна диктатором. При цьому Вілдерс говорив, що Нідерланди можуть переглянути свій підхід до надання Україні військової допомоги.

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Зміни у політиці країни для шукачів притулку

У своєму урядовому плані коаліція заявляє, що буде прагнути до "найсуворішого в історії режиму притулку" з посиленим прикордонним контролем і жорсткішими правилами для шукачів притулку, які прибувають до Нідерландів.

"Положення про відмову від європейської політики притулку та міграції буде якнайшвидше подано на розгляд Європейської комісії", - йдеться в пакті коаліції.

Вілдерс зауважив, що це зробить Нідерланди "менш привабливими для шукачів притулку".

"Люди з Африки та Близького Сходу почнуть думати, що їм буде краще в іншому місці", - додав лідер ультраправої партії PVV.

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