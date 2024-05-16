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Новий уряд Нідерландів на чолі з ультраправим Вілдерсом пообіцяв продовжити військову підтримку України

Лідер нідерландської ультраправої PVV Герт Вілдерс

Нова урядова коаліція у Нідерландах на чолі з ультраправою Партією свободи (PVV) Герта Вілдерса заявила, що продовжить політичну та військову допомогу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NOS.nl.

У коаліційній угоді, опублікованій в четвер, 16 травня, йдеться, що Нідерланди продовжать підтримувати Україну "політично, військово, фінансово і морально проти російської агресії".

Водночас коаліція також зробить юридично обов'язковим витрачати щонайменше 2% ВВП Нідерландів на оборону відповідно до угод з НАТО.

Зазначимо, що до коаліційного уряду входить правопопулістська "Партія свободи", яку очолює Герт Вілдерс.

Раніше він засуджував агресію Росії й називав Володимира Путіна диктатором. При цьому Вілдерс говорив, що Нідерланди можуть переглянути свій підхід до надання Україні військової допомоги.

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Зміни у політиці країни для шукачів притулку

У своєму урядовому плані коаліція заявляє, що буде прагнути до "найсуворішого в історії режиму притулку" з посиленим прикордонним контролем і жорсткішими правилами для шукачів притулку, які прибувають до Нідерландів.

"Положення про відмову від європейської політики притулку та міграції буде якнайшвидше подано на розгляд Європейської комісії", - йдеться в пакті коаліції.

Вілдерс зауважив, що це зробить Нідерланди "менш привабливими для шукачів притулку".

"Люди з Африки та Близького Сходу почнуть думати, що їм буде краще в іншому місці", - додав лідер ультраправої партії PVV.

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Автор: 

Нідерланди (1553) допомога і підтримка (1156) Вілдерс Герт (2)


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Топ коментарі
+3
Ультраправый!
Ты ультраправ!
)))
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16.05.2024 16:38
+3
Вставлю пʼять копійок, бо дивлюся вже деякі поскакали доковирюватися до Вілдерса навіть під цією хорошою новиною.
1. Так, Вілдерс дещо популіст. Але в НЛ не Україна і Вілдерс - не клоун-дегенерат, який приходить в уяву пересічних при слові "популіст".
2. Нідерланди - країна так званого "першого світу". Тут трохи інші заботи і проблеми. Тут нарід на повному серьозі може перейматися екологією чи правами негрів в США. Бо в них нема проблем з тим шо вони завтра будуть їсти і чи не прийдуть кацапи їх вбивати. Це треба розуміти.
3. Вілдерс - політик з достатньо великим стажем. Це не гравець пісюном на піаніно. Але направленість його партії і основний електорат - сторонники тези "Нідерланди для нідерландців". І до останніх виборів кількості цих сторонників не вистачало іноді навіть на те, шоб його партія пройшла до парламенту.
4. І шоб "Нідерланди були для нідерландців", тому заважають зовсім не українці (донедавна) чи Україна, а досить великий відсоток біженців з бідних африканських та мусульманських країн. І Вілдерс стартував саме на них. Паралельно пропонуючи підняти планку (досить високу зараз) для отримання громадянства ще вище.
5. А вибрали його дякуючи ідіотам арабам, які, після відповіді Ізраїлю на атаку в Газі, влаштували вакханалію з мітингами і націстськими лозунгами по всім НЛ + розвісили всюди плакати, які ображають саме святе для західної людини - макдональдс. Місцеві на все це подивилися і проголосували за того, хто обіцяв погнати чорножопих і муслімів, чи хочаб припинив іх понаїзд в країну.
6. Одразу після обрання, Вілдерс заявив, що це дуже відповідальна міссія і він не буде робити більше популістськіх виходок. І за пів року після обрання таки да - веде себе як нормальний політик. Знову ж таки порівняйте з Зєлєю, у якого зашквари пішли з перших днів.
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16.05.2024 19:13
+2
А що не подобається, не зрозумів?
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16.05.2024 16:58
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Ну що, треба показувати йому Бучу і Харків.
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16.05.2024 16:16 Відповісти
"Продовжить допомогу"
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16.05.2024 16:22 Відповісти
Ту допомогу, яку надавав попередній уряд
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16.05.2024 16:33 Відповісти
Ну після підстреленого фіци звісно буде
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16.05.2024 16:24 Відповісти
читая столько помоев от помоек вроде цензоров про консерваторов можно конечно ****-тся. что и произошло.

интересно почему фондерляен не ультралевая, байден не ультралевый.
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16.05.2024 17:58 Відповісти
Дивний правопопуліст. Нєправильний.
Слідом за Фіцо нє хо?
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16.05.2024 16:29 Відповісти
А що не подобається, не зрозумів?
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16.05.2024 16:58 Відповісти
Як правило, правопопулісти проти допомоги Україні, за міцні зв'язки з росією.
Тут щось цього не видно.
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16.05.2024 17:01 Відповісти
Так чого слідом за Фіцо?
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16.05.2024 17:02 Відповісти
Тому що русні такі заяви нового уряду Нідерландів зовсім не до вподоби.
Мали б як той же Фіцо або Орбан: ані центу на зброю, ми за мірниє пєрєговори, інтєрєси россіі должни бить учтєни.
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16.05.2024 17:04 Відповісти
Незрозуміло логіка - чому за Фіцо, коли Фіцо, як раз був проросійським? Так і попередник був проти кацапів.
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16.05.2024 17:11 Відповісти
Ну, невдало висловився.
У Фіцо стріляв опозиціонер, незгодний з його політикою.
У Вілдерса теж може вистрілити "опозиціонер", незгодний з його політикою продовження допомоги Україні.
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16.05.2024 17:12 Відповісти
Козачки заслані можуть бути всюди.
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16.05.2024 17:16 Відповісти
Можуть бути і не заслані. Бузину вбили колишні АТОшники.
Їм хтось навіяв, що так вони Україну врятують, чи щось подібне.
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16.05.2024 17:22 Відповісти
Тому що Вілдерс не популіст
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16.05.2024 18:19 Відповісти
правопопулістська "Партія свободи", яку очолює Герт Вілдерс
Хтось помиляється. Чи то автор новини, чи то ви.
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16.05.2024 18:23 Відповісти
Автор помиляється. Wilders нормальний просто решта ультра-ліві.
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16.05.2024 19:19 Відповісти
Популізм взагалі притаманний демократії. Тобто, фактично всі політики в демократіях є тою, чи іншою мірою популістами.

А ще демократи є демагогами. Аристотель називав демократичних політиків "простатитами народу". Так шо Зєля - наш український простатит, за визначенням Аристотеля.

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16.05.2024 19:29 Відповісти
Строго говоря популисты - всегда левые, они обещают то, что заведомо невозможно. Класичні популісти - Карл Маркс і Ленін. Обіцянка комунізму или "земля крестьянам, фабрики рабочим" - популізм. У реальному політичному житті ліві звинувачують правих у популізмі, оскільки праві борються з популізмом лівих
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16.05.2024 23:25 Відповісти
У нас під популізмом розуміється те, коли пропонують багато простих і приємних рішень.
От як Трамп обіцяє завершити нашу війну за 24 години.
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17.05.2024 09:31 Відповісти
Ультраправый!
Ты ультраправ!
)))
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16.05.2024 16:38 Відповісти
Вставлю пʼять копійок, бо дивлюся вже деякі поскакали доковирюватися до Вілдерса навіть під цією хорошою новиною.
1. Так, Вілдерс дещо популіст. Але в НЛ не Україна і Вілдерс - не клоун-дегенерат, який приходить в уяву пересічних при слові "популіст".
2. Нідерланди - країна так званого "першого світу". Тут трохи інші заботи і проблеми. Тут нарід на повному серьозі може перейматися екологією чи правами негрів в США. Бо в них нема проблем з тим шо вони завтра будуть їсти і чи не прийдуть кацапи їх вбивати. Це треба розуміти.
3. Вілдерс - політик з достатньо великим стажем. Це не гравець пісюном на піаніно. Але направленість його партії і основний електорат - сторонники тези "Нідерланди для нідерландців". І до останніх виборів кількості цих сторонників не вистачало іноді навіть на те, шоб його партія пройшла до парламенту.
4. І шоб "Нідерланди були для нідерландців", тому заважають зовсім не українці (донедавна) чи Україна, а досить великий відсоток біженців з бідних африканських та мусульманських країн. І Вілдерс стартував саме на них. Паралельно пропонуючи підняти планку (досить високу зараз) для отримання громадянства ще вище.
5. А вибрали його дякуючи ідіотам арабам, які, після відповіді Ізраїлю на атаку в Газі, влаштували вакханалію з мітингами і націстськими лозунгами по всім НЛ + розвісили всюди плакати, які ображають саме святе для західної людини - макдональдс. Місцеві на все це подивилися і проголосували за того, хто обіцяв погнати чорножопих і муслімів, чи хочаб припинив іх понаїзд в країну.
6. Одразу після обрання, Вілдерс заявив, що це дуже відповідальна міссія і він не буде робити більше популістськіх виходок. І за пів року після обрання таки да - веде себе як нормальний політик. Знову ж таки порівняйте з Зєлєю, у якого зашквари пішли з перших днів.
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16.05.2024 19:13 Відповісти
Вілдерс пользуется большим уважением в стране, в своей Программе оговорена помощь Украине и поддержка Израиля с переносом посольства Нидерландов в Иерусалим.
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17.05.2024 07:52 Відповісти
Краще праві і ультра праві чим ліваки, які зараз доводять Європу до занепаду і знищення своєю лівацькою і толерастичною поведінкою, ліваки поробили з європейців терпіл і боягузів, + навезли непотрібне сміття з Африки і Азії
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19.05.2024 00:25 Відповісти
 
 