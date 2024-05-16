РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11477 посетителей онлайн
Новости
4 058 26

Новое правительство Нидерландов во главе с ультраправым Вилдерсом пообещало продолжить военную поддержку Украины

Лідер нідерландської ультраправої PVV Герт Вілдерс

Новая правительственная коалиция в Нидерландах во главе с ультраправой Партией свободы (PVV) Герта Вилдерса заявила, что продолжит политическую и военную помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NOS.nl.

В коалиционном соглашении, опубликованном в четверг, 16 мая, говорится, что Нидерланды продолжат поддерживать Украину "политически, военно, финансово и морально против российской агрессии".

В то же время коалиция также сделает юридически обязательным тратить не менее 2% ВВП Нидерландов на оборону, в соответствии с соглашениями с НАТО.

Отметим, что в коалиционное правительство входит правопопулистская "Партия свободы", которую возглавляет Герт Вилдерс.

Ранее он осуждал агрессию России и называл Владимира Путина диктатором. При этом Вилдерс говорил, что Нидерланды могут пересмотреть свой подход к предоставлению Украине военной помощи.

Также читайте: Нидерланды пытаются ускорить поставки Украине боеприпасов и систем ПВО, - Рютте

Изменения в политике страны для искателей убежища

В своем правительственном плане коалиция заявляет, что будет стремиться к "как можно более строгому в истории режиму в отношении убежища" с усиленным пограничным контролем и более жестким правилам для прибывающих в Нидерланды соискателей убежища.

"Положение об отказе от европейской политики убежища и миграции будет как можно быстрее подано на рассмотрение Европейской комиссии", - говорится в пакте коалиции.

Вилдерс отметил, что это сделает Нидерланды "менее привлекательными для искателей убежища".

"Люди из Африки и Ближнего Востока начнут думать, что им будет лучше в другом месте", - добавил лидер ультраправой партии PVV.

Читайте также: Премьер Нидерландов Рютте подтвердил участие в Глобальном саммите мира

Автор: 

Нидерланды (1570) помощь и поддержка (865) Вилдерс Герт (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Ультраправый!
Ты ультраправ!
)))
показать весь комментарий
16.05.2024 16:38
+3
Вставлю пʼять копійок, бо дивлюся вже деякі поскакали доковирюватися до Вілдерса навіть під цією хорошою новиною.
1. Так, Вілдерс дещо популіст. Але в НЛ не Україна і Вілдерс - не клоун-дегенерат, який приходить в уяву пересічних при слові "популіст".
2. Нідерланди - країна так званого "першого світу". Тут трохи інші заботи і проблеми. Тут нарід на повному серьозі може перейматися екологією чи правами негрів в США. Бо в них нема проблем з тим шо вони завтра будуть їсти і чи не прийдуть кацапи їх вбивати. Це треба розуміти.
3. Вілдерс - політик з достатньо великим стажем. Це не гравець пісюном на піаніно. Але направленість його партії і основний електорат - сторонники тези "Нідерланди для нідерландців". І до останніх виборів кількості цих сторонників не вистачало іноді навіть на те, шоб його партія пройшла до парламенту.
4. І шоб "Нідерланди були для нідерландців", тому заважають зовсім не українці (донедавна) чи Україна, а досить великий відсоток біженців з бідних африканських та мусульманських країн. І Вілдерс стартував саме на них. Паралельно пропонуючи підняти планку (досить високу зараз) для отримання громадянства ще вище.
5. А вибрали його дякуючи ідіотам арабам, які, після відповіді Ізраїлю на атаку в Газі, влаштували вакханалію з мітингами і націстськими лозунгами по всім НЛ + розвісили всюди плакати, які ображають саме святе для західної людини - макдональдс. Місцеві на все це подивилися і проголосували за того, хто обіцяв погнати чорножопих і муслімів, чи хочаб припинив іх понаїзд в країну.
6. Одразу після обрання, Вілдерс заявив, що це дуже відповідальна міссія і він не буде робити більше популістськіх виходок. І за пів року після обрання таки да - веде себе як нормальний політик. Знову ж таки порівняйте з Зєлєю, у якого зашквари пішли з перших днів.
показать весь комментарий
16.05.2024 19:13
+2
А що не подобається, не зрозумів?
показать весь комментарий
16.05.2024 16:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну що, треба показувати йому Бучу і Харків.
показать весь комментарий
16.05.2024 16:16 Ответить
"Продовжить допомогу"
показать весь комментарий
16.05.2024 16:22 Ответить
Ту допомогу, яку надавав попередній уряд
показать весь комментарий
16.05.2024 16:33 Ответить
Ну після підстреленого фіци звісно буде
показать весь комментарий
16.05.2024 16:24 Ответить
читая столько помоев от помоек вроде цензоров про консерваторов можно конечно ****-тся. что и произошло.

интересно почему фондерляен не ультралевая, байден не ультралевый.
показать весь комментарий
16.05.2024 17:58 Ответить
Дивний правопопуліст. Нєправильний.
Слідом за Фіцо нє хо?
показать весь комментарий
16.05.2024 16:29 Ответить
А що не подобається, не зрозумів?
показать весь комментарий
16.05.2024 16:58 Ответить
Як правило, правопопулісти проти допомоги Україні, за міцні зв'язки з росією.
Тут щось цього не видно.
показать весь комментарий
16.05.2024 17:01 Ответить
Так чого слідом за Фіцо?
показать весь комментарий
16.05.2024 17:02 Ответить
Тому що русні такі заяви нового уряду Нідерландів зовсім не до вподоби.
Мали б як той же Фіцо або Орбан: ані центу на зброю, ми за мірниє пєрєговори, інтєрєси россіі должни бить учтєни.
показать весь комментарий
16.05.2024 17:04 Ответить
Незрозуміло логіка - чому за Фіцо, коли Фіцо, як раз був проросійським? Так і попередник був проти кацапів.
показать весь комментарий
16.05.2024 17:11 Ответить
Ну, невдало висловився.
У Фіцо стріляв опозиціонер, незгодний з його політикою.
У Вілдерса теж може вистрілити "опозиціонер", незгодний з його політикою продовження допомоги Україні.
показать весь комментарий
16.05.2024 17:12 Ответить
Козачки заслані можуть бути всюди.
показать весь комментарий
16.05.2024 17:16 Ответить
Можуть бути і не заслані. Бузину вбили колишні АТОшники.
Їм хтось навіяв, що так вони Україну врятують, чи щось подібне.
показать весь комментарий
16.05.2024 17:22 Ответить
Тому що Вілдерс не популіст
показать весь комментарий
16.05.2024 18:19 Ответить
правопопулістська "Партія свободи", яку очолює Герт Вілдерс
Хтось помиляється. Чи то автор новини, чи то ви.
показать весь комментарий
16.05.2024 18:23 Ответить
Автор помиляється. Wilders нормальний просто решта ультра-ліві.
показать весь комментарий
16.05.2024 19:19 Ответить
Популізм взагалі притаманний демократії. Тобто, фактично всі політики в демократіях є тою, чи іншою мірою популістами.

А ще демократи є демагогами. Аристотель називав демократичних політиків "простатитами народу". Так шо Зєля - наш український простатит, за визначенням Аристотеля.

показать весь комментарий
16.05.2024 19:29 Ответить
Строго говоря популисты - всегда левые, они обещают то, что заведомо невозможно. Класичні популісти - Карл Маркс і Ленін. Обіцянка комунізму или "земля крестьянам, фабрики рабочим" - популізм. У реальному політичному житті ліві звинувачують правих у популізмі, оскільки праві борються з популізмом лівих
показать весь комментарий
16.05.2024 23:25 Ответить
У нас під популізмом розуміється те, коли пропонують багато простих і приємних рішень.
От як Трамп обіцяє завершити нашу війну за 24 години.
показать весь комментарий
17.05.2024 09:31 Ответить
Ультраправый!
Ты ультраправ!
)))
показать весь комментарий
16.05.2024 16:38 Ответить
Вставлю пʼять копійок, бо дивлюся вже деякі поскакали доковирюватися до Вілдерса навіть під цією хорошою новиною.
1. Так, Вілдерс дещо популіст. Але в НЛ не Україна і Вілдерс - не клоун-дегенерат, який приходить в уяву пересічних при слові "популіст".
2. Нідерланди - країна так званого "першого світу". Тут трохи інші заботи і проблеми. Тут нарід на повному серьозі може перейматися екологією чи правами негрів в США. Бо в них нема проблем з тим шо вони завтра будуть їсти і чи не прийдуть кацапи їх вбивати. Це треба розуміти.
3. Вілдерс - політик з достатньо великим стажем. Це не гравець пісюном на піаніно. Але направленість його партії і основний електорат - сторонники тези "Нідерланди для нідерландців". І до останніх виборів кількості цих сторонників не вистачало іноді навіть на те, шоб його партія пройшла до парламенту.
4. І шоб "Нідерланди були для нідерландців", тому заважають зовсім не українці (донедавна) чи Україна, а досить великий відсоток біженців з бідних африканських та мусульманських країн. І Вілдерс стартував саме на них. Паралельно пропонуючи підняти планку (досить високу зараз) для отримання громадянства ще вище.
5. А вибрали його дякуючи ідіотам арабам, які, після відповіді Ізраїлю на атаку в Газі, влаштували вакханалію з мітингами і націстськими лозунгами по всім НЛ + розвісили всюди плакати, які ображають саме святе для західної людини - макдональдс. Місцеві на все це подивилися і проголосували за того, хто обіцяв погнати чорножопих і муслімів, чи хочаб припинив іх понаїзд в країну.
6. Одразу після обрання, Вілдерс заявив, що це дуже відповідальна міссія і він не буде робити більше популістськіх виходок. І за пів року після обрання таки да - веде себе як нормальний політик. Знову ж таки порівняйте з Зєлєю, у якого зашквари пішли з перших днів.
показать весь комментарий
16.05.2024 19:13 Ответить
Вілдерс пользуется большим уважением в стране, в своей Программе оговорена помощь Украине и поддержка Израиля с переносом посольства Нидерландов в Иерусалим.
показать весь комментарий
17.05.2024 07:52 Ответить
Краще праві і ультра праві чим ліваки, які зараз доводять Європу до занепаду і знищення своєю лівацькою і толерастичною поведінкою, ліваки поробили з європейців терпіл і боягузів, + навезли непотрібне сміття з Африки і Азії
показать весь комментарий
19.05.2024 00:25 Ответить
 
 