Новое правительство Нидерландов во главе с ультраправым Вилдерсом пообещало продолжить военную поддержку Украины
Новая правительственная коалиция в Нидерландах во главе с ультраправой Партией свободы (PVV) Герта Вилдерса заявила, что продолжит политическую и военную помощь Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NOS.nl.
В коалиционном соглашении, опубликованном в четверг, 16 мая, говорится, что Нидерланды продолжат поддерживать Украину "политически, военно, финансово и морально против российской агрессии".
В то же время коалиция также сделает юридически обязательным тратить не менее 2% ВВП Нидерландов на оборону, в соответствии с соглашениями с НАТО.
Отметим, что в коалиционное правительство входит правопопулистская "Партия свободы", которую возглавляет Герт Вилдерс.
Ранее он осуждал агрессию России и называл Владимира Путина диктатором. При этом Вилдерс говорил, что Нидерланды могут пересмотреть свой подход к предоставлению Украине военной помощи.
Изменения в политике страны для искателей убежища
В своем правительственном плане коалиция заявляет, что будет стремиться к "как можно более строгому в истории режиму в отношении убежища" с усиленным пограничным контролем и более жестким правилам для прибывающих в Нидерланды соискателей убежища.
"Положение об отказе от европейской политики убежища и миграции будет как можно быстрее подано на рассмотрение Европейской комиссии", - говорится в пакте коалиции.
Вилдерс отметил, что это сделает Нидерланды "менее привлекательными для искателей убежища".
"Люди из Африки и Ближнего Востока начнут думать, что им будет лучше в другом месте", - добавил лидер ультраправой партии PVV.
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интересно почему фондерляен не ультралевая, байден не ультралевый.
Слідом за Фіцо нє хо?
Тут щось цього не видно.
Мали б як той же Фіцо або Орбан: ані центу на зброю, ми за мірниє пєрєговори, інтєрєси россіі должни бить учтєни.
У Фіцо стріляв опозиціонер, незгодний з його політикою.
У Вілдерса теж може вистрілити "опозиціонер", незгодний з його політикою продовження допомоги Україні.
Їм хтось навіяв, що так вони Україну врятують, чи щось подібне.
Хтось помиляється. Чи то автор новини, чи то ви.
А ще демократи є демагогами. Аристотель називав демократичних політиків "простатитами народу". Так шо Зєля - наш український простатит, за визначенням Аристотеля.
От як Трамп обіцяє завершити нашу війну за 24 години.
Ты ультраправ!
)))
1. Так, Вілдерс дещо популіст. Але в НЛ не Україна і Вілдерс - не клоун-дегенерат, який приходить в уяву пересічних при слові "популіст".
2. Нідерланди - країна так званого "першого світу". Тут трохи інші заботи і проблеми. Тут нарід на повному серьозі може перейматися екологією чи правами негрів в США. Бо в них нема проблем з тим шо вони завтра будуть їсти і чи не прийдуть кацапи їх вбивати. Це треба розуміти.
3. Вілдерс - політик з достатньо великим стажем. Це не гравець пісюном на піаніно. Але направленість його партії і основний електорат - сторонники тези "Нідерланди для нідерландців". І до останніх виборів кількості цих сторонників не вистачало іноді навіть на те, шоб його партія пройшла до парламенту.
4. І шоб "Нідерланди були для нідерландців", тому заважають зовсім не українці (донедавна) чи Україна, а досить великий відсоток біженців з бідних африканських та мусульманських країн. І Вілдерс стартував саме на них. Паралельно пропонуючи підняти планку (досить високу зараз) для отримання громадянства ще вище.
5. А вибрали його дякуючи ідіотам арабам, які, після відповіді Ізраїлю на атаку в Газі, влаштували вакханалію з мітингами і націстськими лозунгами по всім НЛ + розвісили всюди плакати, які ображають саме святе для західної людини - макдональдс. Місцеві на все це подивилися і проголосували за того, хто обіцяв погнати чорножопих і муслімів, чи хочаб припинив іх понаїзд в країну.
6. Одразу після обрання, Вілдерс заявив, що це дуже відповідальна міссія і він не буде робити більше популістськіх виходок. І за пів року після обрання таки да - веде себе як нормальний політик. Знову ж таки порівняйте з Зєлєю, у якого зашквари пішли з перших днів.