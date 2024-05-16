Новое правительство Нидерландов во главе с ультраправым Вилдерсом пообещало продолжить военную поддержку Украины

Новая правительственная коалиция в Нидерландах во главе с ультраправой Партией свободы (PVV) Герта Вилдерса заявила, что продолжит политическую и военную помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NOS.nl.

В коалиционном соглашении, опубликованном в четверг, 16 мая, говорится, что Нидерланды продолжат поддерживать Украину "политически, военно, финансово и морально против российской агрессии".

В то же время коалиция также сделает юридически обязательным тратить не менее 2% ВВП Нидерландов на оборону, в соответствии с соглашениями с НАТО.

Отметим, что в коалиционное правительство входит правопопулистская "Партия свободы", которую возглавляет Герт Вилдерс.

Ранее он осуждал агрессию России и называл Владимира Путина диктатором. При этом Вилдерс говорил, что Нидерланды могут пересмотреть свой подход к предоставлению Украине военной помощи.

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Изменения в политике страны для искателей убежища

В своем правительственном плане коалиция заявляет, что будет стремиться к "как можно более строгому в истории режиму в отношении убежища" с усиленным пограничным контролем и более жестким правилам для прибывающих в Нидерланды соискателей убежища.

"Положение об отказе от европейской политики убежища и миграции будет как можно быстрее подано на рассмотрение Европейской комиссии", - говорится в пакте коалиции.

Вилдерс отметил, что это сделает Нидерланды "менее привлекательными для искателей убежища".

"Люди из Африки и Ближнего Востока начнут думать, что им будет лучше в другом месте", - добавил лидер ультраправой партии PVV.

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