Нидерланды пытаются ускорить поставки Украине боеприпасов и систем ПВО, - Рютте
Нидерланды принимают меры для обеспечения быстрой доставки в Украину дополнительных средств противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов.
Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Глава правительства Нидерландов накануне провел разговор с Владимиром Зеленский о том, что его страна делает для поддержки Украины.
"Агрессия России в Украине и против нее не прекращается. Авиаудары по Харькову и другим местам привели к новым жертвам среди гражданского населения сегодня и последние несколько дней. Чтобы противостоять этому нашествию, Украина остро нуждается в нашей помощи. Новый пакет военной поддержки, который сейчас предоставляют США, имеет решающее значение в этом отношении", - отметил он.
"Вместе с нашими союзниками Нидерланды принимают меры для обеспечения быстрой доставки дополнительных средств ПВО и артиллерийских снарядов", - подчеркнул Рютте.
По словам премьера страны, Нидерланды участвуют в инициативе Германии по быстрой поставке средств противовоздушной обороны.
А также - в эстонской инициативе по передаче Украине боеприпасов из имеющихся запасов, сотрудничают с Чехией и Данией над быстрой доставкой боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов и средств ПВО.
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интересно, что их связывает кроме Крыма 2014 с 24 февраля. что же это такое могло бы быть???
если бы решили отправить, то отправили бы сегодня со складов. те же f-16 могли бы уже вчера быть. соровско-обамовская банда делает свое дело. считаю что даже Бо'риса убрали именно они. как кость в горле был всем коммунягам.