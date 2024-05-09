Нидерланды пытаются ускорить поставки Украине боеприпасов и систем ПВО, - Рютте

Нидерланды принимают меры для обеспечения быстрой доставки в Украину дополнительных средств противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов.

Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Глава правительства Нидерландов накануне провел разговор с Владимиром Зеленский о том, что его страна делает для поддержки Украины.

"Агрессия России в Украине и против нее не прекращается. Авиаудары по Харькову и другим местам привели к новым жертвам среди гражданского населения сегодня и последние несколько дней. Чтобы противостоять этому нашествию, Украина остро нуждается в нашей помощи. Новый пакет военной поддержки, который сейчас предоставляют США, имеет решающее значение в этом отношении", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер Нидерландов Рютте подтвердил участие в Глобальном саммите мира

"Вместе с нашими союзниками Нидерланды принимают меры для обеспечения быстрой доставки дополнительных средств ПВО и артиллерийских снарядов", - подчеркнул Рютте.

По словам премьера страны, Нидерланды участвуют в инициативе Германии по быстрой поставке средств противовоздушной обороны.

А также - в эстонской инициативе по передаче Украине боеприпасов из имеющихся запасов, сотрудничают с Чехией и Данией над быстрой доставкой боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов и средств ПВО.

Читайте также: Нидерланды выделяют 200 миллионов евро на ПВО и снаряды для Украины