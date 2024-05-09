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Нидерланды пытаются ускорить поставки Украине боеприпасов и систем ПВО, - Рютте

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів про підтримку України

Нидерланды принимают меры для обеспечения быстрой доставки в Украину дополнительных средств противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов.

Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Глава правительства Нидерландов накануне провел разговор с Владимиром Зеленский о том, что его страна делает для поддержки Украины.

"Агрессия России в Украине и против нее не прекращается. Авиаудары по Харькову и другим местам привели к новым жертвам среди гражданского населения сегодня и последние несколько дней. Чтобы противостоять этому нашествию, Украина остро нуждается в нашей помощи. Новый пакет военной поддержки, который сейчас предоставляют США, имеет решающее значение в этом отношении", - отметил он.

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"Вместе с нашими союзниками Нидерланды принимают меры для обеспечения быстрой доставки дополнительных средств ПВО и артиллерийских снарядов", - подчеркнул Рютте.

По словам премьера страны, Нидерланды участвуют в инициативе Германии по быстрой поставке средств противовоздушной обороны.

А также - в эстонской инициативе по передаче Украине боеприпасов из имеющихся запасов, сотрудничают с Чехией и Данией над быстрой доставкой боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов и средств ПВО.

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Автор: 

боеприпасы (2333) Нидерланды (1571) ПВО (2717) помощь (7770) Рютте Марк (342)


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Якби в світі було 20 Рюгге, же б на цьому світі не було путлєра.
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09.05.2024 17:23 Ответить
легче что бы не было в белом доме одного Байдена, и в свое время одного Обымы.

интересно, что их связывает кроме Крыма 2014 с 24 февраля. что же это такое могло бы быть???
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09.05.2024 22:19 Ответить
Та вони всі там так спішать, аж спотикаються
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09.05.2024 17:37 Ответить
если все они говорят "пытаются ускорить". переводи как: еще думают, когда отправлять, что отправлять, отправлять ли вообще.

если бы решили отправить, то отправили бы сегодня со складов. те же f-16 могли бы уже вчера быть. соровско-обамовская банда делает свое дело. считаю что даже Бо'риса убрали именно они. как кость в горле был всем коммунягам.
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09.05.2024 22:15 Ответить
 
 