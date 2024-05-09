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Нідерланди намагаються прискорити постачання Україні боєприпасів та систем ППО, - Рютте

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів про підтримку України

Нідерланди вживають заходів для забезпечення швидкої доставки в Україну додаткових засобів протиповітряної оборони та артилерійських снарядів.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Глава уряду Нідерландів напередодні провів розмову із Володимиром Зеленський про те, що його країна робить для підтримки України.

"Агресія Росії в Україні та проти неї не припиняється. Авіаудари по Харкову та інших місцях призвели до нових жертв серед цивільного населення сьогодні та останні кілька днів. Щоб протистояти цій навалі, Україна гостро потребує нашої допомоги. Новий пакет військової підтримки, який зараз надають США, має вирішальне значення в цьому відношенні", - зазначив він.

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"Разом із нашими союзниками Нідерланди вживають заходів для забезпечення швидкої доставки додаткових засобів ППО та артилерійських снарядів", - наголосив Рютте.

За словами прем'єра країни, Нідерланди беруть участь в ініціативі Німеччини щодо швидкого постачання засобів протиповітряної оборони.

А також - в естонській ініціативі щодо передачі Україні боєприпасів із наявних запасів, співпрацюють із Чехією та Данією над швидкою доставкою боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів та засобів ППО.

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Автор: 

боєприпаси (2265) Нідерланди (1554) ППО (3154) допомога (8304) Рютте Марк (385)


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Якби в світі було 20 Рюгге, же б на цьому світі не було путлєра.
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09.05.2024 17:23 Відповісти
легче что бы не было в белом доме одного Байдена, и в свое время одного Обымы.

интересно, что их связывает кроме Крыма 2014 с 24 февраля. что же это такое могло бы быть???
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09.05.2024 22:19 Відповісти
Та вони всі там так спішать, аж спотикаються
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09.05.2024 17:37 Відповісти
если все они говорят "пытаются ускорить". переводи как: еще думают, когда отправлять, что отправлять, отправлять ли вообще.

если бы решили отправить, то отправили бы сегодня со складов. те же f-16 могли бы уже вчера быть. соровско-обамовская банда делает свое дело. считаю что даже Бо'риса убрали именно они. как кость в горле был всем коммунягам.
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09.05.2024 22:15 Відповісти
 
 