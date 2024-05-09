Нідерланди намагаються прискорити постачання Україні боєприпасів та систем ППО, - Рютте

Нідерланди вживають заходів для забезпечення швидкої доставки в Україну додаткових засобів протиповітряної оборони та артилерійських снарядів.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Глава уряду Нідерландів напередодні провів розмову із Володимиром Зеленський про те, що його країна робить для підтримки України.

"Агресія Росії в Україні та проти неї не припиняється. Авіаудари по Харкову та інших місцях призвели до нових жертв серед цивільного населення сьогодні та останні кілька днів. Щоб протистояти цій навалі, Україна гостро потребує нашої допомоги. Новий пакет військової підтримки, який зараз надають США, має вирішальне значення в цьому відношенні", - зазначив він.

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"Разом із нашими союзниками Нідерланди вживають заходів для забезпечення швидкої доставки додаткових засобів ППО та артилерійських снарядів", - наголосив Рютте.

За словами прем'єра країни, Нідерланди беруть участь в ініціативі Німеччини щодо швидкого постачання засобів протиповітряної оборони.

А також - в естонській ініціативі щодо передачі Україні боєприпасів із наявних запасів, співпрацюють із Чехією та Данією над швидкою доставкою боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів та засобів ППО.

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