Прем’єр Нідерландів Рютте підтвердив участь у Глобальному саміті миру

Нідерланди приєднаються до Глобального саміту миру, який пройде в середині червня у Швейцарії.

Про це повідомив у соцмережі Х президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з очільником нідерландського уряду Марком Рютте, передає Цензор.НЕТ.

Очільник Української держави розповів прем'єр-міністру Нідерландів про черговий ракетний обстріл України російськими військами, який стався вранці 8 травня. Також Зеленський подякував Рютте за активну роботу Нідерландів із пошуку додаткових систем ППО для України, зокрема для Харкова.

"Подякував за активну роботу Нідерландів із пошуку додаткових систем ППО для України, зокрема для Харкова, який Прем’єр-міністр відвідував особисто і в якому ми підписали двосторонню безпекову угоду. Відзначив додаткову військову допомогу Нідерландів обсягом 1 млрд євро", - йдеться в дописі президента.

Крім цього, сторони обговорили подальшу оборонну співпрацю.

Глобальний саміт миру

Уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Зазначається, що захід пройде на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається. Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Свою участь у конференції уже підтвердили низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина.