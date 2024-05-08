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Премьер Нидерландов Рютте подтвердил участие в Глобальном саммите мира

Нідерланди стануть учасником Глобального саміту миру

Нидерланды присоединятся к Глобальному саммиту мира, который пройдет в середине июня в Швейцарии.

Об этом сообщил в соцсети Х президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с главой нидерландского правительства Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ.

Глава Украинского государства рассказал премьер-министру Нидерландов об очередном ракетном обстреле Украины российскими войсками, который произошел утром 8 мая. Также Зеленский поблагодарил Рютте за активную работу Нидерландов по поиску дополнительных систем ПВО для Украины, в частности для Харькова.

"Поблагодарил за активную работу Нидерландов по поиску дополнительных систем ПВО для Украины, в частности для Харькова, который премьер-министр посещал лично и в котором мы подписали двустороннее соглашение о безопасности. Отметил дополнительную военную помощь Нидерландов объемом 1 млрд евро", - говорится в сообщении президента.

Кроме этого, стороны обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.

Глобальный саммит мира

Правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Отмечается, что мероприятие пройдет на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится. Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Свое участие в конференции уже подтвердили ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия.

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Нидерланды (1571) Рютте Марк (342) глобальный саммит мира (273)


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Це буде черговий велетенський пердь в калюжу. Зате піару для бубачкі буде хоч відбавляй.
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08.05.2024 18:36 Ответить
https://protocol.ua/ua/rosiyu_ne_poklikali_na_samit_miru_u_shveytsarii_reaktsiya_kremlya/ Яке дивне співпадіння...
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08.05.2024 18:43 Ответить
Це не співпадіння. Це іронія життя. Почекайте і побачите.
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08.05.2024 19:43 Ответить
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08.05.2024 18:37 Ответить
Дякуємо, Нідерландам!! Пам'ятаймо, про убивство московітами, пасажирів рейсу МН 17!!
Московіти, та їх раби в Україні і за кордоном, зараз накидають ІПСОшного лайна на вентилятор … Спостерігаймо !
Слава Україні!!
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08.05.2024 18:56 Ответить
 
 