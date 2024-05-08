Премьер Нидерландов Рютте подтвердил участие в Глобальном саммите мира

Нидерланды присоединятся к Глобальному саммиту мира, который пройдет в середине июня в Швейцарии.

Об этом сообщил в соцсети Х президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с главой нидерландского правительства Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ.

Глава Украинского государства рассказал премьер-министру Нидерландов об очередном ракетном обстреле Украины российскими войсками, который произошел утром 8 мая. Также Зеленский поблагодарил Рютте за активную работу Нидерландов по поиску дополнительных систем ПВО для Украины, в частности для Харькова.

"Поблагодарил за активную работу Нидерландов по поиску дополнительных систем ПВО для Украины, в частности для Харькова, который премьер-министр посещал лично и в котором мы подписали двустороннее соглашение о безопасности. Отметил дополнительную военную помощь Нидерландов объемом 1 млрд евро", - говорится в сообщении президента.

Кроме этого, стороны обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.

Глобальный саммит мира

Правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Отмечается, что мероприятие пройдет на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится. Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Свое участие в конференции уже подтвердили ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия.