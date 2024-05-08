Премьер Нидерландов Рютте подтвердил участие в Глобальном саммите мира
Нидерланды присоединятся к Глобальному саммиту мира, который пройдет в середине июня в Швейцарии.
Об этом сообщил в соцсети Х президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с главой нидерландского правительства Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ.
Глава Украинского государства рассказал премьер-министру Нидерландов об очередном ракетном обстреле Украины российскими войсками, который произошел утром 8 мая. Также Зеленский поблагодарил Рютте за активную работу Нидерландов по поиску дополнительных систем ПВО для Украины, в частности для Харькова.
"Поблагодарил за активную работу Нидерландов по поиску дополнительных систем ПВО для Украины, в частности для Харькова, который премьер-министр посещал лично и в котором мы подписали двустороннее соглашение о безопасности. Отметил дополнительную военную помощь Нидерландов объемом 1 млрд евро", - говорится в сообщении президента.
Кроме этого, стороны обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.
Глобальный саммит мира
Правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Отмечается, что мероприятие пройдет на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится. Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
Свое участие в конференции уже подтвердили ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия.
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