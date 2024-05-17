Понад 327 тис. заяв подали українці на отримання дозволів на зброю. ІНФОГРАФІКА

Українці подали через Єдиний реєстр зброї вже понад 327 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів на зброю.

Про це повідомили в МВС України, передає Цензор.НЕТ.



Зазначається, що за результатами опрацювання поданих заяв правоохоронці ухвалили 304 173 рішення про надання відповідних дозвільних документів.



У МВС повідомили, що Реєстр працює вже неповні 11 місяців, і за цей час у Єдиному вікні громадянина авторизувалися понад 76 тис. користувачів, з яких 28 933 - власники зброї.

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Також нагадується, що наразі проходить опитування щодо володіння зброєю, долучитися можна за посиланням.

Як раніше повідомлялося, Єдиний реєстр зброї запрацював в Україні 23 червня 2023 року.