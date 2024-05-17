Понад 327 тис. заяв подали українці на отримання дозволів на зброю. ІНФОГРАФІКА
Українці подали через Єдиний реєстр зброї вже понад 327 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів на зброю.
Про це повідомили в МВС України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що за результатами опрацювання поданих заяв правоохоронці ухвалили 304 173 рішення про надання відповідних дозвільних документів.
У МВС повідомили, що Реєстр працює вже неповні 11 місяців, і за цей час у Єдиному вікні громадянина авторизувалися понад 76 тис. користувачів, з яких 28 933 - власники зброї.
Також нагадується, що наразі проходить опитування щодо володіння зброєю, долучитися можна за посиланням.
Як раніше повідомлялося, Єдиний реєстр зброї запрацював в Україні 23 червня 2023 року.
Топ коментарі
+9 Евгений Magirus
показати весь коментар17.05.2024 21:07
+7 phonomaniac
показати весь коментар17.05.2024 20:36
+7 НБ
показати весь коментар17.05.2024 20:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але створювати таку систему як у Швейцарії потрібно. Кожен «резервіст» мае дома бойову зброю та обладнання. За один день Швейцарія може виставити 1 міліон військових.
У кожному домі е бомбосховище. З туалетом, душем, запасом харчів..,
В будь якому випадку - таке, краще ніж нічого..
Пулять в кого будете?
В более успешного соседа или работника ТЦК.
Собак перед охотой не кормят. Старые пердуны из почившей страны с первых классов растили тимуровцев и Кибальчишей
А потом раздавали оружие и показывали направление. Патриотизм среди бабла не всходит. Его в теплицах выращивать нужно. А наличие шпалера вторично
Это не их машины? Свои защищать пошли бы на фронт. А раз хозяйские, значит..... на них нужно продолжать ездить и на фронт не идти.
Бред какой то
И им не 71 год.
Далі буде.