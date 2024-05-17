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Понад 327 тис. заяв подали українці на отримання дозволів на зброю. ІНФОГРАФІКА

Українці подали через Єдиний реєстр зброї вже понад 327 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів на зброю.

Про це повідомили в МВС України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за результатами опрацювання поданих заяв правоохоронці ухвалили 304 173 рішення про надання відповідних дозвільних документів.

У МВС повідомили, що Реєстр працює вже неповні 11 місяців, і за цей час у Єдиному вікні громадянина авторизувалися понад 76 тис. користувачів, з яких 28 933 - власники зброї.

Дозвіл на зброю

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зростає кількість бажаючих отримати дозвіл на зброю. Оформлено чверть мільйона заявок

Також нагадується, що наразі проходить опитування щодо володіння зброєю, долучитися можна за посиланням.

Як раніше повідомлялося, Єдиний реєстр зброї запрацював в Україні 23 червня 2023 року.

Автор: 

МВС (3499) зброя (7436) дозвіл (289)


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Топ коментарі
+9
Я вас розчарую - ваш підпис в дозволі на зброю не потрібен. Як і ваша думка
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17.05.2024 21:07
+7
Скільки з них пішло захищати Україну?
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17.05.2024 20:36
+7
З такими "сусідами" зброя має бути у всіх повносправних громадян. Потрібно створювати цілу індустрію стрілецької підготовки та корисних розваг з захоплюючими змаганнями та призами. І буде тоді нам добре, а ворогам погано...
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17.05.2024 20:49
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потрібно видавати підряд всім
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17.05.2024 20:33 Відповісти
Ну, не всім… Бо ще е ждуни. Не багато, але е.

Але створювати таку систему як у Швейцарії потрібно. Кожен «резервіст» мае дома бойову зброю та обладнання. За один день Швейцарія може виставити 1 міліон військових.

У кожному домі е бомбосховище. З туалетом, душем, запасом харчів..,
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17.05.2024 22:16 Відповісти
до 18 травня ? далі буде більше, але без дозвільної системи
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17.05.2024 20:34 Відповісти
Скільки з них пішло захищати Україну?
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17.05.2024 20:36 Відповісти
Вас рахувати?
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17.05.2024 20:43 Відповісти
+++
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18.05.2024 07:16 Відповісти
З такими "сусідами" зброя має бути у всіх повносправних громадян. Потрібно створювати цілу індустрію стрілецької підготовки та корисних розваг з захоплюючими змаганнями та призами. І буде тоді нам добре, а ворогам погано...
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17.05.2024 20:49 Відповісти
Я, все ж таки вважаю, що початкова військова підготовка була корисним спадком совка. Чи то в нас воєнрук був файний дядько..для комісій з районо він нас навчив гарно строєм ходити..але всі зайняття були практично/теоритичні..і стріляти вміли всі, й зброю розбирати/збирати...та й в голови вдовбив, що робити незнайомими предметами..як поводитись при хімічній небезпеці і т.і.
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17.05.2024 20:58 Відповісти
... а потім стався Чорнобиль і на всій ЧАЕС не знайшлося дозіметра, щоб заміряти реальні рівні радіації. Бо один виявився несправним (привіт радянська електроніка), а другий зачинений в сейфі
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17.05.2024 21:10 Відповісти
Ні, коли стався Чорнобиль, в мене того предмету ще не було)
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17.05.2024 21:36 Відповісти
Зрозуміло) Та я взагалі. А про стрілецьку підготовку згоден
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17.05.2024 21:37 Відповісти
найкорисншим на "НВП" були стрільби...але я не думаю що на полігон вас возили частіше ніж раз на пів року, і давали більш ніж три патрони...а муляж гранати кидати та протигаз на час вдягати така собі користь
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17.05.2024 21:52 Відповісти
Ні, в школі у підвалі був обладнаний аграмедний тир..при совку будували, там таке сховище..з класом навчальним, санвузлом, допоміжні якісь приміщення..

В будь якому випадку - таке, краще ніж нічого..
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17.05.2024 23:32 Відповісти
Как я ржу над красными кхмерами, как я тащусь с кацапской юнармии. В стране личного обогащения, где человек человеку волк. Створювати змагання з видачею призів.
Пулять в кого будете?
В более успешного соседа или работника ТЦК.
Собак перед охотой не кормят. Старые пердуны из почившей страны с первых классов растили тимуровцев и Кибальчишей
А потом раздавали оружие и показывали направление. Патриотизм среди бабла не всходит. Его в теплицах выращивать нужно. А наличие шпалера вторично
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18.05.2024 07:25 Відповісти
Патріотизм якраз зростає і кріпне завдяки приватній, а не колективній власності. "Радянський патріотизм" це міф. В Другій Світовій мільйони радянських людей здавалися в полон і служили німцям. Совок припинив своє існування лише тому що його ніхто не захищав. Всі відмовились. Крім високопосадовців "гкчп" які мали з совка матеріальний зиск. ... Сьогодні молода особа повинна заробляти на однокімнатну квартиру 17 років відмовляючи собі у всьому при нинішньому податковому навантаженні. І виникає питяння "навіщо" їй захищати власне ... ярмо? Найбільші патріоти це найбагатші люди країни (2%) які мають майно і прибуток. Лише їм реально є що втрачати. Кацапи сунуть в Україну не за ***** і "раzею матушку", а за борги по квартирній іпотеці...
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18.05.2024 08:40 Відповісти
Дальнобойщики перекрыли трассу Киев - Одесса. Пикет против закона о мобилизации.
Это не их машины? Свои защищать пошли бы на фронт. А раз хозяйские, значит..... на них нужно продолжать ездить и на фронт не идти.
Бред какой то
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18.05.2024 22:03 Відповісти
Зброю дают в ЗСУ. Без всяких разрешений. А пьяные перестрелки во дворах домов рядом с детскими площадками украинцам не нужны.
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17.05.2024 20:57 Відповісти
Я вас розчарую - ваш підпис в дозволі на зброю не потрібен. Як і ваша думка
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17.05.2024 21:07 Відповісти
аплодую стоячи(маючи два дозволи)
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17.05.2024 21:53 Відповісти
С передовой пишешь?
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17.05.2024 22:08 Відповісти
Пишу з комп'ютера
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18.05.2024 01:30 Відповісти
Так не бухай... і в перестрілку не пропадеш, лошара, *** 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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17.05.2024 21:33 Відповісти
Так по буху воно ж як - одразу крила за спиною виростають, дерева стають вище, а трава зеленіше
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17.05.2024 21:39 Відповісти
Цей феномен не потребує вогнепальної зброї
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17.05.2024 21:43 Відповісти
Добре. Не дамо зброю!
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17.05.2024 21:58 Відповісти
Это ты не бухай когда комменты такие пишешь.
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17.05.2024 22:09 Відповісти
Лошара это ты, рашобот.
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17.05.2024 22:28 Відповісти
Вот пусть ТЦК и выдает эти разрешения, обучает, обследует, ставит на учет и выдает, формирую резерв ЗСУ...
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17.05.2024 21:01 Відповісти
Менi потрiбен дозвiл на схрон!
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17.05.2024 21:24 Відповісти
Нахіба?? Збираються дробовиками нищити кацапню?
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17.05.2024 21:42 Відповісти
на ба нко вій
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17.05.2024 21:50 Відповісти
чому дробовиками? на нарізну теж дають...308 калібр, наприклад...
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17.05.2024 21:54 Відповісти
Половина из них готовится кончить Ермака.
И им не 71 год.
Далі буде.
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17.05.2024 21:48 Відповісти
327 тысяч- это ничто для такой страны как Украина во время войны. Смело можно говорит, что у населения оружия на руках нет. В среднем в Швейцарии и в США приходится на каждого человека по одной штуке. У некоторых их 5 или 6.
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17.05.2024 23:44 Відповісти
Подтверждаю! Включая детей и инвалидов!
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18.05.2024 00:04 Відповісти
Про яку зброю йдеться? Тре петицію створювати щодо короткої та автоматичної у воюючій країні! Люди, прокинтесь, країна воює, а громадяни навіть купити не можуть! Жах!
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18.05.2024 00:13 Відповісти
Сто раз печатал за лет пять последних! Это конституционное право на защиту личности ( себя) семьи и собственности! Базовая ценность любой демократической страны. И с правом ношениЯ. Мы и здесь всё просрали, проели, проспали, про* Бали!
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18.05.2024 23:40 Відповісти
 
 