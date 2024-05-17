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Более 327 тыс. заявлений подали украинцы на получение разрешений на оружие. ИНФОГРАФИКА

Украинцы подали через Единый реестр оружия уже более 327 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов на оружие.

Об этом сообщили в МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по результатам обработки поданных заявлений правоохранители приняли 304 173 решения о предоставлении соответствующих разрешительных документов.

В МВД сообщили, что Реестр работает уже неполные 11 месяцев, и за это время в Едином окне гражданина авторизовались более 76 тыс. пользователей, из которых 28 933 - владельцы оружия.

Дозвіл на зброю

Читайте также: Украинцы подали более 306 тыс. заявлений на получение разрешений на оружие, принято более 285 тыс. решений. ИНФОГРАФИКА

Также напоминается, что сейчас проходит опрос относительно владения оружием, присоединиться можно по ссылке.

Как ранее сообщалось, Единый реестр оружия заработал в Украине 23 июня 2023 года.

Автор: 

МВД (9316) оружие (10198) разрешение (149)


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Топ комментарии
+9
Я вас розчарую - ваш підпис в дозволі на зброю не потрібен. Як і ваша думка
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17.05.2024 21:07
+7
Скільки з них пішло захищати Україну?
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17.05.2024 20:36
+7
З такими "сусідами" зброя має бути у всіх повносправних громадян. Потрібно створювати цілу індустрію стрілецької підготовки та корисних розваг з захоплюючими змаганнями та призами. І буде тоді нам добре, а ворогам погано...
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17.05.2024 20:49
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Правила форума Совет форумчан
потрібно видавати підряд всім
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17.05.2024 20:33 Ответить
Ну, не всім… Бо ще е ждуни. Не багато, але е.

Але створювати таку систему як у Швейцарії потрібно. Кожен «резервіст» мае дома бойову зброю та обладнання. За один день Швейцарія може виставити 1 міліон військових.

У кожному домі е бомбосховище. З туалетом, душем, запасом харчів..,
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17.05.2024 22:16 Ответить
до 18 травня ? далі буде більше, але без дозвільної системи
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17.05.2024 20:34 Ответить
Скільки з них пішло захищати Україну?
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17.05.2024 20:36 Ответить
Вас рахувати?
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17.05.2024 20:43 Ответить
+++
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18.05.2024 07:16 Ответить
З такими "сусідами" зброя має бути у всіх повносправних громадян. Потрібно створювати цілу індустрію стрілецької підготовки та корисних розваг з захоплюючими змаганнями та призами. І буде тоді нам добре, а ворогам погано...
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17.05.2024 20:49 Ответить
Я, все ж таки вважаю, що початкова військова підготовка була корисним спадком совка. Чи то в нас воєнрук був файний дядько..для комісій з районо він нас навчив гарно строєм ходити..але всі зайняття були практично/теоритичні..і стріляти вміли всі, й зброю розбирати/збирати...та й в голови вдовбив, що робити незнайомими предметами..як поводитись при хімічній небезпеці і т.і.
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17.05.2024 20:58 Ответить
... а потім стався Чорнобиль і на всій ЧАЕС не знайшлося дозіметра, щоб заміряти реальні рівні радіації. Бо один виявився несправним (привіт радянська електроніка), а другий зачинений в сейфі
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17.05.2024 21:10 Ответить
Ні, коли стався Чорнобиль, в мене того предмету ще не було)
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17.05.2024 21:36 Ответить
Зрозуміло) Та я взагалі. А про стрілецьку підготовку згоден
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17.05.2024 21:37 Ответить
найкорисншим на "НВП" були стрільби...але я не думаю що на полігон вас возили частіше ніж раз на пів року, і давали більш ніж три патрони...а муляж гранати кидати та протигаз на час вдягати така собі користь
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17.05.2024 21:52 Ответить
Ні, в школі у підвалі був обладнаний аграмедний тир..при совку будували, там таке сховище..з класом навчальним, санвузлом, допоміжні якісь приміщення..

В будь якому випадку - таке, краще ніж нічого..
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17.05.2024 23:32 Ответить
Как я ржу над красными кхмерами, как я тащусь с кацапской юнармии. В стране личного обогащения, где человек человеку волк. Створювати змагання з видачею призів.
Пулять в кого будете?
В более успешного соседа или работника ТЦК.
Собак перед охотой не кормят. Старые пердуны из почившей страны с первых классов растили тимуровцев и Кибальчишей
А потом раздавали оружие и показывали направление. Патриотизм среди бабла не всходит. Его в теплицах выращивать нужно. А наличие шпалера вторично
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18.05.2024 07:25 Ответить
Патріотизм якраз зростає і кріпне завдяки приватній, а не колективній власності. "Радянський патріотизм" це міф. В Другій Світовій мільйони радянських людей здавалися в полон і служили німцям. Совок припинив своє існування лише тому що його ніхто не захищав. Всі відмовились. Крім високопосадовців "гкчп" які мали з совка матеріальний зиск. ... Сьогодні молода особа повинна заробляти на однокімнатну квартиру 17 років відмовляючи собі у всьому при нинішньому податковому навантаженні. І виникає питяння "навіщо" їй захищати власне ... ярмо? Найбільші патріоти це найбагатші люди країни (2%) які мають майно і прибуток. Лише їм реально є що втрачати. Кацапи сунуть в Україну не за ***** і "раzею матушку", а за борги по квартирній іпотеці...
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18.05.2024 08:40 Ответить
Дальнобойщики перекрыли трассу Киев - Одесса. Пикет против закона о мобилизации.
Это не их машины? Свои защищать пошли бы на фронт. А раз хозяйские, значит..... на них нужно продолжать ездить и на фронт не идти.
Бред какой то
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18.05.2024 22:03 Ответить
Зброю дают в ЗСУ. Без всяких разрешений. А пьяные перестрелки во дворах домов рядом с детскими площадками украинцам не нужны.
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17.05.2024 20:57 Ответить
Я вас розчарую - ваш підпис в дозволі на зброю не потрібен. Як і ваша думка
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17.05.2024 21:07 Ответить
аплодую стоячи(маючи два дозволи)
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17.05.2024 21:53 Ответить
С передовой пишешь?
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17.05.2024 22:08 Ответить
Пишу з комп'ютера
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18.05.2024 01:30 Ответить
Так не бухай... і в перестрілку не пропадеш, лошара, *** 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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17.05.2024 21:33 Ответить
Так по буху воно ж як - одразу крила за спиною виростають, дерева стають вище, а трава зеленіше
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17.05.2024 21:39 Ответить
Цей феномен не потребує вогнепальної зброї
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17.05.2024 21:43 Ответить
Добре. Не дамо зброю!
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17.05.2024 21:58 Ответить
Это ты не бухай когда комменты такие пишешь.
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17.05.2024 22:09 Ответить
Лошара это ты, рашобот.
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17.05.2024 22:28 Ответить
Вот пусть ТЦК и выдает эти разрешения, обучает, обследует, ставит на учет и выдает, формирую резерв ЗСУ...
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17.05.2024 21:01 Ответить
Менi потрiбен дозвiл на схрон!
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17.05.2024 21:24 Ответить
Нахіба?? Збираються дробовиками нищити кацапню?
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17.05.2024 21:42 Ответить
на ба нко вій
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17.05.2024 21:50 Ответить
чому дробовиками? на нарізну теж дають...308 калібр, наприклад...
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17.05.2024 21:54 Ответить
Половина из них готовится кончить Ермака.
И им не 71 год.
Далі буде.
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17.05.2024 21:48 Ответить
327 тысяч- это ничто для такой страны как Украина во время войны. Смело можно говорит, что у населения оружия на руках нет. В среднем в Швейцарии и в США приходится на каждого человека по одной штуке. У некоторых их 5 или 6.
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17.05.2024 23:44 Ответить
Подтверждаю! Включая детей и инвалидов!
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18.05.2024 00:04 Ответить
Про яку зброю йдеться? Тре петицію створювати щодо короткої та автоматичної у воюючій країні! Люди, прокинтесь, країна воює, а громадяни навіть купити не можуть! Жах!
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18.05.2024 00:13 Ответить
Сто раз печатал за лет пять последних! Это конституционное право на защиту личности ( себя) семьи и собственности! Базовая ценность любой демократической страны. И с правом ношениЯ. Мы и здесь всё просрали, проели, проспали, про* Бали!
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18.05.2024 23:40 Ответить
 
 