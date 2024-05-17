Более 327 тыс. заявлений подали украинцы на получение разрешений на оружие. ИНФОГРАФИКА
Украинцы подали через Единый реестр оружия уже более 327 тысяч заявлений на получение различных видов разрешительных документов на оружие.
Об этом сообщили в МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что по результатам обработки поданных заявлений правоохранители приняли 304 173 решения о предоставлении соответствующих разрешительных документов.
В МВД сообщили, что Реестр работает уже неполные 11 месяцев, и за это время в Едином окне гражданина авторизовались более 76 тыс. пользователей, из которых 28 933 - владельцы оружия.
Также напоминается, что сейчас проходит опрос относительно владения оружием, присоединиться можно по ссылке.
Как ранее сообщалось, Единый реестр оружия заработал в Украине 23 июня 2023 года.
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Але створювати таку систему як у Швейцарії потрібно. Кожен «резервіст» мае дома бойову зброю та обладнання. За один день Швейцарія може виставити 1 міліон військових.
У кожному домі е бомбосховище. З туалетом, душем, запасом харчів..,
В будь якому випадку - таке, краще ніж нічого..
Пулять в кого будете?
В более успешного соседа или работника ТЦК.
Собак перед охотой не кормят. Старые пердуны из почившей страны с первых классов растили тимуровцев и Кибальчишей
А потом раздавали оружие и показывали направление. Патриотизм среди бабла не всходит. Его в теплицах выращивать нужно. А наличие шпалера вторично
Это не их машины? Свои защищать пошли бы на фронт. А раз хозяйские, значит..... на них нужно продолжать ездить и на фронт не идти.
Бред какой то
И им не 71 год.
Далі буде.