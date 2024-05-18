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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 491 080 осіб (+1210 за добу), 7560 танків, 12 639 артсистем, 14 595 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 491 080 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 491080 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 7560 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14595 (+43) од,
  • артилерійських систем – 12639 (+36) од,
  • РСЗВ  – 1071 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 801 (+1) од,
  • літаків  – 354 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10108 (+35),
  • крилаті ракети ‒ 2203 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17169 (+65) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2075 (+6)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Харківському напрямку ворог двічи намагався прорвати оборону на напрямках Глибоке-Липці, Бугруватка-Стариця, - Генштаб ЗСУ

Втрати ворога за добу

Автор: 

армія рф (17236) Генштаб ЗС (6507) ліквідація (3876) знищення (7154)


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Топ коментарі
+29
Минув 3737 день москальсько-української війни.
164! одиниці техніки, 1! пєпєлац та 1210! чумардосів.
Арта 36, броня 56, логістика 65!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 491 000!!! це більше, ніж таке місто як Калінінград.
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18.05.2024 08:15
+18
Такими темпами 25-26 мая отметим полмиллиона закабздоненных свинособак !!!
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18.05.2024 08:03
+14
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18.05.2024 08:19
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Такими темпами 25-26 мая отметим полмиллиона закабздоненных свинособак !!!
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18.05.2024 08:03 Відповісти
Не погано, ще й з літаком... Схоже уточнення даних по військовому летовищу в Криму.
Героям слава!,!
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18.05.2024 08:08 Відповісти
Утилізація болотної свиноти стабільно набирає обертів - незабаром має десь щось репнути у підгузках балалайні.
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18.05.2024 08:09 Відповісти
Минув 3737 день москальсько-української війни.
164! одиниці техніки, 1! пєпєлац та 1210! чумардосів.
Арта 36, броня 56, логістика 65!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 491 000!!! це більше, ніж таке місто як Калінінград.
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18.05.2024 08:15 Відповісти
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18.05.2024 08:19 Відповісти
491000 а ще не враховані ті що вигоріли в броні , як казав майор Чорнобаєв - нєту тєла , нєту дєла.
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18.05.2024 09:43 Відповісти
Думаю трохи не так. Бо данні більше беруться з повідомлень різних розвідок, як наших так і партнерів. Тобто з середини структур рашки, тобто вони відображають доволі точні данні кадрових структур. Але тут інший момент. В цих даних в більшості нема інформації по втратах неофіційних російських структур типу ЛДНР, різноманітні ЧВК та інші.
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18.05.2024 09:59 Відповісти
Ага , оператор дрона ще буде розбиратись чи він москаль чи ЧВК чи ще якесь ЛДНР.
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18.05.2024 16:01 Відповісти
Питання в джерелі статистики. Статистика від бойових передових підрозділів може бути тільки по візуальних кналах. Ніхто не знає, наприклад, що робить арта навіть у ближньому тилу. Сама достовірна статистика від розвідок з тилу ворога, що вони самі доповідають на верх ))
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19.05.2024 00:04 Відповісти
Нарешті Królewiec він же Königsberg!
Це треба відмітити. Негайно!
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18.05.2024 11:17 Відповісти
Минув 3737 день москальсько-української війни???
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18.05.2024 08:49 Відповісти
Війна почалась в 14му,все правильно.
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18.05.2024 08:52 Відповісти
А чого тоді не рахувати с Конотопської битви?
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19.05.2024 12:08 Відповісти
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18.05.2024 09:08 Відповісти
Кляті москалі почали псувати нам статистику, а так гарно починали - 1700, 1500, 1400 і що все, немає москаля. Проте шість бортів за дві неділі теж не погано.
То що, зворотній відлік - 8 920
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18.05.2024 09:23 Відповісти
... за 2 тижні ... ))
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18.05.2024 09:29 Відповісти
Суржик, куди ж без нього... та пофіг з тим одним сухарем - п'ять діб, п'ять бортів. Просимо лютий цього року на біс.
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18.05.2024 10:19 Відповісти
Баби вряд нових нАражають, не встигнуть, та хіба розмножуватись стануть поділом клітин))
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18.05.2024 09:39 Відповісти
Слава ЗСУ👍🏼🙏🏼❤️
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18.05.2024 10:33 Відповісти
Коли вже арта та ББМки скiнчатся в них. Пишуть, що арта саме перше, з чим в них будуть проблеми. Кожень день ми робимо геноцид раша арти страшенними темпами.
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18.05.2024 11:07 Відповісти
В них вже скінчились на базах зберігання САУ Гіацинт - вже почалося скорочення в військах, бо вони їх не випускають і ремонтувати вже нема з чого.

Фактично на межі вичерпання запаси Піон-ів - на базах зберігання залишився такий мотлох, що вичерпання формальне в вересні, а фактичне - вже почалося.

Вони почали знімати зі зберігання останній резерв - причепні гармати М-46 калібру 130 мм. А так як до них вони не виробляють снарядів та в запасах немає (бо ці гармати перестали випускати ще за хрущова в товарних кількостях), то стріляють купленими за валюту в Ірана. Наступний "запас" - це 76мм дивізійна гармата ЗІС-3 1942 року - пару сотень нашкребуть з музеїв та салютних підрозділів. Виробництва цих гармат в засрашки теж немає.

ББМ-ки вже вичерпалися. Замість БТР/БМП тепер закупають "баггі" в китаї. Без бронювання, без озброєння, без засобів зв'язку. Просто кробка без бортів з мотором та невеличким бензобаком.

"Харківський наступ" трапився, бо ***** дуже поспішає захопити хоч щось - ЗСУ почало отримувати снаряди майже без лімітів, а техніки для наступу в засрашки фактично катма. Бо +10 км до Харкова - це вже почне по Харкову працювати не тільки С-300 чи РСЗВ, а й стволка далекобійна.

Вірогідно, через 1-2-3 місяці почнеться активний примус України до "миру з врахуванням територіальних реалій".
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18.05.2024 13:29 Відповісти
Нічого не зрозумів... почнеться активний примус України до "миру з врахуванням територіальних реалій"
По вашому - зараз ВІДСУТНЙ примус зі сторони пуцла?
А ваше 1-2-3 місяці - це що? Навіть гадалки так не говорять...
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18.05.2024 14:23 Відповісти
1. Зараз відсутній. Бо примушувати буде не *****.
2. Це "хєр зна коли в засрашці реально вирішать, що більше вже нічого не захопити".
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18.05.2024 14:35 Відповісти
"відсутній. Бо примушувати буде не *****?"
А чомоу по вашому снарядів Україні не давали пів року?
"коли в засрашці реально вирішать, що більше вже нічого не захопити"
НІКОЛИ - недоімперія тримається лише на війні
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19.05.2024 12:35 Відповісти
У вас какашка в голові. Снаряди давали. Постійно. Інше питання, що їх не вистачало на ті завдання, які хотілося виконувати ЗСУ. Ну і тільки хворий на голову буде вважати, що інтереси США співпадають з інтересами України, наприклад.

Щодо імперії - то ви так думаєте. А конкретно ця імперія за останні 120 років вже двічі розвалювалась,, програючи війни і втрачаючи купу територій, і на деякий час переставала лізти на сусідів. Тож наше завдання - триматись стільки, скільки треба, аби ця недоімперія розвалилась вчергове і зменшилась до розміру мацковської області.
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19.05.2024 16:41 Відповісти
"Снаряди давали. Постійно. Інше питання, що їх не вистачало" - шедеврально як "отріцательное всплітіє"
"ця імперія за останні 120 років вже двічі розвалювалась," - абсолютна маніпуляція. ******* росія - це не правонаступник якихось імперій - це АБСОЛЮТНО НОВА країна з імперськими амбіціями.
Коли в квартирі змінюються власники це не означає що вони родичі чи знайомі попередників.
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19.05.2024 17:33 Відповісти
Може вже досить казок про нещівні втрати ворога? Ви хоч уявляєте, що означає пів мільйона солдат? А що таке 7500 танків? Якби у них такі втрати були, в порівнянні з нашими 30 тисяч, зі слів гівнокомандуючого, то війна б закінчилась вже. Як мінімум путін би просив про перемир'я. Перечитайте ще раз свої писульки. ЗА 2 роки знищили кілька армій, 500 полків, і продовжуємо відступати. Це на кого розраховано?
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18.05.2024 17:14 Відповісти
Накого розрахована твоя тупа методичка, приправлена істеричним словесним проносом?
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18.05.2024 23:07 Відповісти
За кораблем ...
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19.05.2024 00:05 Відповісти
 
 