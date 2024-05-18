Общие боевые потери РФ с начала войны – около 491 080 человек (+1210 за сутки), 7560 танков, 12 639 артсистем, 14 595 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 491 080 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.05.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 491080 (+1210) человек,
- танков - 7560 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 14595 (+43) ед,
- артиллерийских систем - 12639 (+36) ед,
- РСЗО - 1071 (+0) ед,
- средства ППО - 801 (+1) ед,
- самолетов - 354 (+1) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10108 (+35),
- крылатые ракеты - 2203 (+3),
- корабли /катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 17169 (+65) ед,
- специальная техника - 2075 (+6)
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Героям слава!,!
164! одиниці техніки, 1! пєпєлац та 1210! чумардосів.
Арта 36, броня 56, логістика 65!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 491 000!!! це більше, ніж таке місто як Калінінград.
Це треба відмітити. Негайно!
То що, зворотній відлік - 8 920
Фактично на межі вичерпання запаси Піон-ів - на базах зберігання залишився такий мотлох, що вичерпання формальне в вересні, а фактичне - вже почалося.
Вони почали знімати зі зберігання останній резерв - причепні гармати М-46 калібру 130 мм. А так як до них вони не виробляють снарядів та в запасах немає (бо ці гармати перестали випускати ще за хрущова в товарних кількостях), то стріляють купленими за валюту в Ірана. Наступний "запас" - це 76мм дивізійна гармата ЗІС-3 1942 року - пару сотень нашкребуть з музеїв та салютних підрозділів. Виробництва цих гармат в засрашки теж немає.
ББМ-ки вже вичерпалися. Замість БТР/БМП тепер закупають "баггі" в китаї. Без бронювання, без озброєння, без засобів зв'язку. Просто кробка без бортів з мотором та невеличким бензобаком.
"Харківський наступ" трапився, бо ***** дуже поспішає захопити хоч щось - ЗСУ почало отримувати снаряди майже без лімітів, а техніки для наступу в засрашки фактично катма. Бо +10 км до Харкова - це вже почне по Харкову працювати не тільки С-300 чи РСЗВ, а й стволка далекобійна.
Вірогідно, через 1-2-3 місяці почнеться активний примус України до "миру з врахуванням територіальних реалій".
По вашому - зараз ВІДСУТНЙ примус зі сторони пуцла?
А ваше 1-2-3 місяці - це що? Навіть гадалки так не говорять...
2. Це "хєр зна коли в засрашці реально вирішать, що більше вже нічого не захопити".
А чомоу по вашому снарядів Україні не давали пів року?
"коли в засрашці реально вирішать, що більше вже нічого не захопити"
НІКОЛИ - недоімперія тримається лише на війні
Щодо імперії - то ви так думаєте. А конкретно ця імперія за останні 120 років вже двічі розвалювалась,, програючи війни і втрачаючи купу територій, і на деякий час переставала лізти на сусідів. Тож наше завдання - триматись стільки, скільки треба, аби ця недоімперія розвалилась вчергове і зменшилась до розміру мацковської області.
"ця імперія за останні 120 років вже двічі розвалювалась," - абсолютна маніпуляція. ******* росія - це не правонаступник якихось імперій - це АБСОЛЮТНО НОВА країна з імперськими амбіціями.
Коли в квартирі змінюються власники це не означає що вони родичі чи знайомі попередників.