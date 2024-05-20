УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9760 відвідувачів онлайн
Новини
3 389 28

Не слід виключати можливість введення військ НАТО до України, проте й не варто це афішувати, - ексочільник Пентагону Гейтс

Роберт Гейтс про можливість введення військ союзників до України

Тема введення військ НАТО до України викликає значне занепокоєння в Європі, заявив колишній міністр оборони США Роберт Гейтс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Мабуть у деяких європейських лідерів схопило серце, коли Макрон заявив про надсилання військ НАТО", - зазначив Гейтс.

Та додав, що він переконаний -  таку можливість виключати не варто, але і не "треба про неї відкрито говорити". 

""Мене непокоїть, що наш уряд забагато говорить, як і інші деякі уряди. Інколи краще робити і не казати, що ти це робиш. Гадаю тема введення військ НАТО до України викликає значне занепокоєння всередині країни і не лише в Сполучених Штатах, але і в Європі", - підкреслив Гейтс.

Він наголосив - важливо в наступні кілька тижнів доставити в Україну засоби протиповітряної оборони, артилерію та ракети, щоб ЗСУ змогли стримати російський наступ на сході і встановити міцну лінію оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На ідею Макрона направити в Україну іноземних інструкторів дивлюся позитивно. Це могло б підштовхнути інші країни, - Зеленський

Він назвав ситуацію на полі бою в Україні "достатньо зловісною", вказавши на просування росіян і повідомлення про швидке поповнення Росією кількості військових. "Росіяни мають зараз більше війська в Україні, ніж на початку війни".

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що не варто виключати можливість введення західних військ в Україну. Країни НАТО могли б створити "купол ППО від Миколаєва до Румунії" для допомоги Києву у захисті від російської агресії.

Автор: 

Пентагон (1417) Україна (5872) Макрон Емманюель (1453)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Оце мали заявити Пентагон і НАТО перед вторгненням раісі.
А не, сукк, з усіх вутюгів - "да ми нікагда, дєлай валодья шо хочеш"...
показати весь коментар
20.05.2024 07:53
+5
та треба це афішувати. тільки не військ НАТО, а війсь Антипутнської коаліції. і це буде звучати як світова боротьба із кремлівським імперським фашизмом 21-го століття. і тоді буде видно як кацапів буде підтримувати "глобальний юг", на який вони так ******* посилатись, що типу він їх підтримує.
показати весь коментар
20.05.2024 07:53
+5
Всі "екси" дуже "хоробрі і справедливі ", чого не скажеж про діючих. Останніх наче паралізувало.
показати весь коментар
20.05.2024 07:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оце мали заявити Пентагон і НАТО перед вторгненням раісі.
А не, сукк, з усіх вутюгів - "да ми нікагда, дєлай валодья шо хочеш"...
показати весь коментар
20.05.2024 07:53 Відповісти
заманили старого пердуна ценой украинских жизней(
показати весь коментар
20.05.2024 08:07 Відповісти
та треба це афішувати. тільки не військ НАТО, а війсь Антипутнської коаліції. і це буде звучати як світова боротьба із кремлівським імперським фашизмом 21-го століття. і тоді буде видно як кацапів буде підтримувати "глобальний юг", на який вони так ******* посилатись, що типу він їх підтримує.
показати весь коментар
20.05.2024 07:53 Відповісти
От на саміті в Швейцарії хай і підтримують питання в такому контексті,!
показати весь коментар
20.05.2024 09:20 Відповісти
Бо НАТО вперлося в свою п'яту статтю і більш нічого не бачить!
показати весь коментар
20.05.2024 09:22 Відповісти
Всі все знають - афішуи не афішуи
показати весь коментар
20.05.2024 07:55 Відповісти
Всі "екси" дуже "хоробрі і справедливі ", чого не скажеж про діючих. Останніх наче паралізувало.
показати весь коментар
20.05.2024 07:55 Відповісти
Правільна-пусть сюрпріз будєт...
показати весь коментар
20.05.2024 07:56 Відповісти
Партнери неоднозначно натякають тупорилому ішаку. Але чмо мовчить, бо в нього інші плани - договорняк.
показати весь коментар
20.05.2024 07:58 Відповісти
Баиден же сказав шо иого ніхто і ніщо не заставить відправити віиська в Украіну
показати весь коментар
20.05.2024 08:06 Відповісти
З мінських угод вийшов саме *****, офіційно повідомивши про це під час початку СВО. Виконувати угоди за російським сценарієм означало капітуляцію і включення України до складу ЛДНР. Єдине виправдання цих угод це підготовка до повномасштабної війни і президенти (як Порох так і Зеля) з цим впоралися, Київ не було взято.
показати весь коментар
20.05.2024 08:42 Відповісти
Нащо це перепощувати? Кох ніякий не мудрець, а ще та рашистська консерва. Читаю його дописи деколи. Так, для загального розвитку і розуміння ситуації. Його думки досить протирічливі. Сьогодні - так, а завтра навпаки. Добре сидіти в Німеччині і кукурікати про те, що повинні українці робити і як воювати.
показати весь коментар
20.05.2024 09:01 Відповісти
ЕКСи ві такі розумні й сміливі
показати весь коментар
20.05.2024 08:11 Відповісти
"...введення військ НАТО до України..." Джерело:

А давайте прямо на мацкву!!! Ефективніше буде.
показати весь коментар
20.05.2024 08:30 Відповісти
Язикатому екс-очільнику Пентагону слід додати до своєї вкрай сміливої заяви слова "можливо-вірогідно-за-певних умов-щобнебулоескалації" НАТО буде наближатись до початку розгляду імовірного прийняття рішення про вве.... пшик, і здувся
показати весь коментар
20.05.2024 08:37 Відповісти
Та досить вже нас лякати вашими ,,військами"! Ще їх захищати разом з трьома танками!
показати весь коментар
20.05.2024 08:39 Відповісти
Піднімайте булаву,отамани! Україна понад усе і разом до Перемоги
показати весь коментар
20.05.2024 08:45 Відповісти
Зє-д'єрмаки цього не дозволять. Вони не зможуть контролювати війська НАТО. Та й оманські договорняки треба виконувати.
показати весь коментар
20.05.2024 08:58 Відповісти
ну якщо це так , то це склад злочину державна зрада з усіма витікаючими
показати весь коментар
20.05.2024 09:33 Відповісти
И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что НАТА тайно посещает Украину
показати весь коментар
20.05.2024 09:24 Відповісти
показати весь коментар
20.05.2024 09:29 Відповісти
Тише едишь, дальше будешь.
показати весь коментар
20.05.2024 09:53 Відповісти
"возможность введения войск НАТО в Украину, однако и не стоит этого афишировать, - экс-руководитель Пентагона Гейтс" - УМНО.
показати весь коментар
20.05.2024 09:55 Відповісти
Якби не затримували озброєння то допомога можливо і не знадоилась би
показати весь коментар
20.05.2024 10:18 Відповісти
Треба!
Треба відновлювати ядерну програму!
Тоді може цим задьноприводним щось почне доходити!
Бо в кндрівських ракетах комплектуючі з усіх країн,бо всі тільки пи з діти можуть про допомогу,а з чого клепають ракети іран з підорашкою?
показати весь коментар
20.05.2024 11:19 Відповісти
Ну і що би було?Ядерні ракети полетіли на Париж,чи Берлін?Що срашка,що третій рік не може Донецьку область захопити об'явила би війну блоку НАТО? Або об'явила війну США,що взагалі на другому континенті? Може рашисти вдарили ядерною зброєю по Україні?
Н Є Х Є Р А такого не було б ,
Ввід військ НАТО на в Україну на слідуючий же день розпочав мирні переговори,де у формі ультиматуму НАТО могли дати путлєру нний відрізок часу, щоб прибратися ***** з України, можливо в Криму запровадили б другу офіційну мову,можли во б на гарантіях проведення референдуму по всій Україні стосовно статусу Криму, але не більше.
Навіть єкономічно було би достатньо надавати путлєру на яйця, механізмів для цього куева телега, але ЄС та США вирішили жувати соплі,та ховати свої сраки за українських дітей,ні я не вірю,що путлєр може щось зробити з НАТО,там все ясно 5я стаття,ядерна парасольки, тільки якщо Україна вирішила б скласти зброю,то тоді на кордони Польщі вийшли би запутєнци ,і тоді велком холодна війна номер 2,а може і гібридна.
показати весь коментар
20.05.2024 13:42 Відповісти
що там казав комуняцький булгаков. Боягузство- це найбільша вада людини. Вони сц*ть і це затьмарює їм здоровий глузд. І це їх і погубить.
показати весь коментар
21.05.2024 00:13 Відповісти
 
 