Не слід виключати можливість введення військ НАТО до України, проте й не варто це афішувати, - ексочільник Пентагону Гейтс

Тема введення військ НАТО до України викликає значне занепокоєння в Європі, заявив колишній міністр оборони США Роберт Гейтс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Мабуть у деяких європейських лідерів схопило серце, коли Макрон заявив про надсилання військ НАТО", - зазначив Гейтс.

Та додав, що він переконаний - таку можливість виключати не варто, але і не "треба про неї відкрито говорити".

""Мене непокоїть, що наш уряд забагато говорить, як і інші деякі уряди. Інколи краще робити і не казати, що ти це робиш. Гадаю тема введення військ НАТО до України викликає значне занепокоєння всередині країни і не лише в Сполучених Штатах, але і в Європі", - підкреслив Гейтс.

Він наголосив - важливо в наступні кілька тижнів доставити в Україну засоби протиповітряної оборони, артилерію та ракети, щоб ЗСУ змогли стримати російський наступ на сході і встановити міцну лінію оборони.

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Він назвав ситуацію на полі бою в Україні "достатньо зловісною", вказавши на просування росіян і повідомлення про швидке поповнення Росією кількості військових. "Росіяни мають зараз більше війська в Україні, ніж на початку війни".

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що не варто виключати можливість введення західних військ в Україну. Країни НАТО могли б створити "купол ППО від Миколаєва до Румунії" для допомоги Києву у захисті від російської агресії.