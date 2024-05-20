Не слід виключати можливість введення військ НАТО до України, проте й не варто це афішувати, - ексочільник Пентагону Гейтс
Тема введення військ НАТО до України викликає значне занепокоєння в Європі, заявив колишній міністр оборони США Роберт Гейтс.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".
"Мабуть у деяких європейських лідерів схопило серце, коли Макрон заявив про надсилання військ НАТО", - зазначив Гейтс.
Та додав, що він переконаний - таку можливість виключати не варто, але і не "треба про неї відкрито говорити".
""Мене непокоїть, що наш уряд забагато говорить, як і інші деякі уряди. Інколи краще робити і не казати, що ти це робиш. Гадаю тема введення військ НАТО до України викликає значне занепокоєння всередині країни і не лише в Сполучених Штатах, але і в Європі", - підкреслив Гейтс.
Він наголосив - важливо в наступні кілька тижнів доставити в Україну засоби протиповітряної оборони, артилерію та ракети, щоб ЗСУ змогли стримати російський наступ на сході і встановити міцну лінію оборони.
Він назвав ситуацію на полі бою в Україні "достатньо зловісною", вказавши на просування росіян і повідомлення про швидке поповнення Росією кількості військових. "Росіяни мають зараз більше війська в Україні, ніж на початку війни".
Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що не варто виключати можливість введення західних військ в Україну. Країни НАТО могли б створити "купол ППО від Миколаєва до Румунії" для допомоги Києву у захисті від російської агресії.
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А не, сукк, з усіх вутюгів - "да ми нікагда, дєлай валодья шо хочеш"...
А давайте прямо на мацкву!!! Ефективніше буде.
Треба відновлювати ядерну програму!
Тоді може цим задьноприводним щось почне доходити!
Бо в кндрівських ракетах комплектуючі з усіх країн,бо всі тільки пи з діти можуть про допомогу,а з чого клепають ракети іран з підорашкою?
Н Є Х Є Р А такого не було б ,
Ввід військ НАТО на в Україну на слідуючий же день розпочав мирні переговори,де у формі ультиматуму НАТО могли дати путлєру нний відрізок часу, щоб прибратися ***** з України, можливо в Криму запровадили б другу офіційну мову,можли во б на гарантіях проведення референдуму по всій Україні стосовно статусу Криму, але не більше.
Навіть єкономічно було би достатньо надавати путлєру на яйця, механізмів для цього куева телега, але ЄС та США вирішили жувати соплі,та ховати свої сраки за українських дітей,ні я не вірю,що путлєр може щось зробити з НАТО,там все ясно 5я стаття,ядерна парасольки, тільки якщо Україна вирішила б скласти зброю,то тоді на кордони Польщі вийшли би запутєнци ,і тоді велком холодна війна номер 2,а може і гібридна.