Не следует исключать возможность введения войск НАТО в Украину, однако и не стоит этого афишировать, - экс-руководитель Пентагона Гейтс
Тема ввода войск НАТО в Украину вызывает значительное беспокойство в Европе, заявил бывший министр обороны США Роберт Гейтс.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".
"Видимо у некоторых европейских лидеров схватило сердце, когда Макрон заявил о направлении войск НАТО", - отметил Гейтс.
И добавил, что он убежден - такую возможность исключать не стоит, но и не "надо о ней открыто говорить".
"Меня беспокоит, что наше правительство много говорит, как и другие некоторые правительства. Иногда лучше делать и не говорить, что ты это делаешь. Думаю тема введения войск НАТО в Украину вызывает значительное беспокойство внутри страны и не только в Соединенных Штатах, но и в Европе", - подчеркнул Гейтс.
Он подчеркнул - важно в следующие несколько недель доставить в Украину средства противовоздушной обороны, артиллерию и ракеты, чтобы ВСУ смогли сдержать российское наступление на востоке и установить прочную линию обороны.
Он назвал ситуацию на поле боя в Украине "достаточно зловещей", указав на продвижение россиян и сообщения о быстром пополнении Россией количества военных. "Россияне имеют сейчас больше войска в Украине, чем в начале войны".
Напомним, в конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.
В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.
Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.
Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что не стоит исключать возможность ввода западных войск в Украину. Страны НАТО могли бы создать "купол ПВО от Николаева до Румынии" для помощи Киеву в защите от российской агрессии.
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А не, сукк, з усіх вутюгів - "да ми нікагда, дєлай валодья шо хочеш"...
А давайте прямо на мацкву!!! Ефективніше буде.
Треба відновлювати ядерну програму!
Тоді може цим задьноприводним щось почне доходити!
Бо в кндрівських ракетах комплектуючі з усіх країн,бо всі тільки пи з діти можуть про допомогу,а з чого клепають ракети іран з підорашкою?
Н Є Х Є Р А такого не було б ,
Ввід військ НАТО на в Україну на слідуючий же день розпочав мирні переговори,де у формі ультиматуму НАТО могли дати путлєру нний відрізок часу, щоб прибратися ***** з України, можливо в Криму запровадили б другу офіційну мову,можли во б на гарантіях проведення референдуму по всій Україні стосовно статусу Криму, але не більше.
Навіть єкономічно було би достатньо надавати путлєру на яйця, механізмів для цього куева телега, але ЄС та США вирішили жувати соплі,та ховати свої сраки за українських дітей,ні я не вірю,що путлєр може щось зробити з НАТО,там все ясно 5я стаття,ядерна парасольки, тільки якщо Україна вирішила б скласти зброю,то тоді на кордони Польщі вийшли би запутєнци ,і тоді велком холодна війна номер 2,а може і гібридна.