Не следует исключать возможность введения войск НАТО в Украину, однако и не стоит этого афишировать, - экс-руководитель Пентагона Гейтс

Тема ввода войск НАТО в Украину вызывает значительное беспокойство в Европе, заявил бывший министр обороны США Роберт Гейтс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Видимо у некоторых европейских лидеров схватило сердце, когда Макрон заявил о направлении войск НАТО", - отметил Гейтс.

И добавил, что он убежден - такую возможность исключать не стоит, но и не "надо о ней открыто говорить".

"Меня беспокоит, что наше правительство много говорит, как и другие некоторые правительства. Иногда лучше делать и не говорить, что ты это делаешь. Думаю тема введения войск НАТО в Украину вызывает значительное беспокойство внутри страны и не только в Соединенных Штатах, но и в Европе", - подчеркнул Гейтс.

Он подчеркнул - важно в следующие несколько недель доставить в Украину средства противовоздушной обороны, артиллерию и ракеты, чтобы ВСУ смогли сдержать российское наступление на востоке и установить прочную линию обороны.

Читайте также: На идею Макрона направить в Украину иностранных инструкторов смотрю положительно. Это могло бы подтолкнуть другие страны, - Зеленский

Он назвал ситуацию на поле боя в Украине "достаточно зловещей", указав на продвижение россиян и сообщения о быстром пополнении Россией количества военных. "Россияне имеют сейчас больше войска в Украине, чем в начале войны".

Напомним, в конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что не стоит исключать возможность ввода западных войск в Украину. Страны НАТО могли бы создать "купол ПВО от Николаева до Румынии" для помощи Киеву в защите от российской агрессии.