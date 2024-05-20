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Не следует исключать возможность введения войск НАТО в Украину, однако и не стоит этого афишировать, - экс-руководитель Пентагона Гейтс

Роберт Гейтс про можливість введення військ союзників до України

Тема ввода войск НАТО в Украину вызывает значительное беспокойство в Европе, заявил бывший министр обороны США Роберт Гейтс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Видимо у некоторых европейских лидеров схватило сердце, когда Макрон заявил о направлении войск НАТО", - отметил Гейтс.

И добавил, что он убежден - такую возможность исключать не стоит, но и не "надо о ней открыто говорить".

"Меня беспокоит, что наше правительство много говорит, как и другие некоторые правительства. Иногда лучше делать и не говорить, что ты это делаешь. Думаю тема введения войск НАТО в Украину вызывает значительное беспокойство внутри страны и не только в Соединенных Штатах, но и в Европе", - подчеркнул Гейтс.

Он подчеркнул - важно в следующие несколько недель доставить в Украину средства противовоздушной обороны, артиллерию и ракеты, чтобы ВСУ смогли сдержать российское наступление на востоке и установить прочную линию обороны.

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Он назвал ситуацию на поле боя в Украине "достаточно зловещей", указав на продвижение россиян и сообщения о быстром пополнении Россией количества военных. "Россияне имеют сейчас больше войска в Украине, чем в начале войны".

Напомним, в конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что не стоит исключать возможность ввода западных войск в Украину. Страны НАТО могли бы создать "купол ПВО от Николаева до Румынии" для помощи Киеву в защите от российской агрессии.

Автор: 

Пентагон (1449) Украина (44926) Макрон Эмманюэль (1299)


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Топ комментарии
+9
Оце мали заявити Пентагон і НАТО перед вторгненням раісі.
А не, сукк, з усіх вутюгів - "да ми нікагда, дєлай валодья шо хочеш"...
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20.05.2024 07:53
+5
та треба це афішувати. тільки не військ НАТО, а війсь Антипутнської коаліції. і це буде звучати як світова боротьба із кремлівським імперським фашизмом 21-го століття. і тоді буде видно як кацапів буде підтримувати "глобальний юг", на який вони так ******* посилатись, що типу він їх підтримує.
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20.05.2024 07:53
+5
Всі "екси" дуже "хоробрі і справедливі ", чого не скажеж про діючих. Останніх наче паралізувало.
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20.05.2024 07:55
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Правила форума Совет форумчан
Оце мали заявити Пентагон і НАТО перед вторгненням раісі.
А не, сукк, з усіх вутюгів - "да ми нікагда, дєлай валодья шо хочеш"...
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20.05.2024 07:53 Ответить
заманили старого пердуна ценой украинских жизней(
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20.05.2024 08:07 Ответить
та треба це афішувати. тільки не військ НАТО, а війсь Антипутнської коаліції. і це буде звучати як світова боротьба із кремлівським імперським фашизмом 21-го століття. і тоді буде видно як кацапів буде підтримувати "глобальний юг", на який вони так ******* посилатись, що типу він їх підтримує.
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20.05.2024 07:53 Ответить
От на саміті в Швейцарії хай і підтримують питання в такому контексті,!
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20.05.2024 09:20 Ответить
Бо НАТО вперлося в свою п'яту статтю і більш нічого не бачить!
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20.05.2024 09:22 Ответить
Всі все знають - афішуи не афішуи
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20.05.2024 07:55 Ответить
Всі "екси" дуже "хоробрі і справедливі ", чого не скажеж про діючих. Останніх наче паралізувало.
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20.05.2024 07:55 Ответить
Правільна-пусть сюрпріз будєт...
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20.05.2024 07:56 Ответить
Партнери неоднозначно натякають тупорилому ішаку. Але чмо мовчить, бо в нього інші плани - договорняк.
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20.05.2024 07:58 Ответить
Баиден же сказав шо иого ніхто і ніщо не заставить відправити віиська в Украіну
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20.05.2024 08:06 Ответить
З мінських угод вийшов саме *****, офіційно повідомивши про це під час початку СВО. Виконувати угоди за російським сценарієм означало капітуляцію і включення України до складу ЛДНР. Єдине виправдання цих угод це підготовка до повномасштабної війни і президенти (як Порох так і Зеля) з цим впоралися, Київ не було взято.
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20.05.2024 08:42 Ответить
Нащо це перепощувати? Кох ніякий не мудрець, а ще та рашистська консерва. Читаю його дописи деколи. Так, для загального розвитку і розуміння ситуації. Його думки досить протирічливі. Сьогодні - так, а завтра навпаки. Добре сидіти в Німеччині і кукурікати про те, що повинні українці робити і як воювати.
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20.05.2024 09:01 Ответить
ЕКСи ві такі розумні й сміливі
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20.05.2024 08:11 Ответить
"...введення військ НАТО до України..." Джерело:

А давайте прямо на мацкву!!! Ефективніше буде.
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20.05.2024 08:30 Ответить
Язикатому екс-очільнику Пентагону слід додати до своєї вкрай сміливої заяви слова "можливо-вірогідно-за-певних умов-щобнебулоескалації" НАТО буде наближатись до початку розгляду імовірного прийняття рішення про вве.... пшик, і здувся
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20.05.2024 08:37 Ответить
Та досить вже нас лякати вашими ,,військами"! Ще їх захищати разом з трьома танками!
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20.05.2024 08:39 Ответить
Піднімайте булаву,отамани! Україна понад усе і разом до Перемоги
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20.05.2024 08:45 Ответить
Зє-д'єрмаки цього не дозволять. Вони не зможуть контролювати війська НАТО. Та й оманські договорняки треба виконувати.
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20.05.2024 08:58 Ответить
ну якщо це так , то це склад злочину державна зрада з усіма витікаючими
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20.05.2024 09:33 Ответить
И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что НАТА тайно посещает Украину
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20.05.2024 09:24 Ответить
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20.05.2024 09:29 Ответить
Тише едишь, дальше будешь.
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20.05.2024 09:53 Ответить
"возможность введения войск НАТО в Украину, однако и не стоит этого афишировать, - экс-руководитель Пентагона Гейтс" - УМНО.
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20.05.2024 09:55 Ответить
Якби не затримували озброєння то допомога можливо і не знадоилась би
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20.05.2024 10:18 Ответить
Треба!
Треба відновлювати ядерну програму!
Тоді може цим задьноприводним щось почне доходити!
Бо в кндрівських ракетах комплектуючі з усіх країн,бо всі тільки пи з діти можуть про допомогу,а з чого клепають ракети іран з підорашкою?
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20.05.2024 11:19 Ответить
Ну і що би було?Ядерні ракети полетіли на Париж,чи Берлін?Що срашка,що третій рік не може Донецьку область захопити об'явила би війну блоку НАТО? Або об'явила війну США,що взагалі на другому континенті? Може рашисти вдарили ядерною зброєю по Україні?
Н Є Х Є Р А такого не було б ,
Ввід військ НАТО на в Україну на слідуючий же день розпочав мирні переговори,де у формі ультиматуму НАТО могли дати путлєру нний відрізок часу, щоб прибратися ***** з України, можливо в Криму запровадили б другу офіційну мову,можли во б на гарантіях проведення референдуму по всій Україні стосовно статусу Криму, але не більше.
Навіть єкономічно було би достатньо надавати путлєру на яйця, механізмів для цього куева телега, але ЄС та США вирішили жувати соплі,та ховати свої сраки за українських дітей,ні я не вірю,що путлєр може щось зробити з НАТО,там все ясно 5я стаття,ядерна парасольки, тільки якщо Україна вирішила б скласти зброю,то тоді на кордони Польщі вийшли би запутєнци ,і тоді велком холодна війна номер 2,а може і гібридна.
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20.05.2024 13:42 Ответить
що там казав комуняцький булгаков. Боягузство- це найбільша вада людини. Вони сц*ть і це затьмарює їм здоровий глузд. І це їх і погубить.
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21.05.2024 00:13 Ответить
 
 