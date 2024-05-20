У Кропивницькому районі лунали вибухи: минулося без постраждалих і руйнувань

Вдень 20 травня у Кропивницькому районі на Кіровоградщині чули вибухи. Повітряні Сили попереджали про рух ракети у напрямку Кропивницького.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Після вибухів у Кропивницькому районі - попередньо без постраждалих і руйнувань. Обстановка контрольована", - зазначив він.

Більше інформації щодо сьогоднішніх вибухів на Кіровоградщині наразі не відомо.

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