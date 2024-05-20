В Кропивницком районе раздавались взрывы: обошлось без пострадавших и разрушений
Днем 20 мая в Кропивницком районе Кировоградской области слышали взрывы. Воздушные Силы предупреждали о движении ракеты в направлении Кропивницкого.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.
"После взрывов в Кропивницком районе - предварительно без пострадавших и разрушений. Обстановка контролируемая", - отметил он.
Больше информации о сегодняшних взрывах на Кировоградщине пока не известно.
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