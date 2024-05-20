"Армія дронів" за тиждень ліквідувала 117 окупантів, понад 100 російських вантажівок, 62 гармати та 192 опорні пункти ворога, - Федоров

Ударні підрозділи, що забезпечуються в межах "Армії дронів", із 12 по 20 травня 2024 року ліквідували 117 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дрони стали невід’ємною частиною сучасної війни, це вже її критичний елемент. Безпілотники знищують ворогів із мінімальними ризиками для наших захисників і захисниць. Технологій на фронті має бути більше - і буде", - наголосив Федоров.

Він повідомив, що ударні підрозділ БПЛА за тиждень уразили понад 100 російських вантажівок, 25 танків та 62 гармати.

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Як видно з інфографіки, також знищено, зокрема, 14 САУ, 10 складів бк / палива та 4 РСЗВ.

Варто зазначити, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ.

Крім того, Федоров зауважив, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2023 році в межах проєкту "Армія дронів" було законтрактовано більш як 300 тисяч безпілотників, 90% з яких - українського виробництва.