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Новини Агресія Росії проти України
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"Армія дронів" за тиждень ліквідувала 117 окупантів, понад 100 російських вантажівок, 62 гармати та 192 опорні пункти ворога, - Федоров

дрон,війна,дрони

Ударні підрозділи, що забезпечуються в межах "Армії дронів", із 12 по 20 травня 2024 року ліквідували 117 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дрони стали невід’ємною частиною сучасної війни, це вже її критичний елемент. Безпілотники знищують ворогів із мінімальними ризиками для наших захисників і захисниць. Технологій на фронті має бути більше - і буде", - наголосив Федоров.

Він повідомив, що ударні підрозділ БПЛА за тиждень уразили понад 100 російських вантажівок, 25 танків та 62 гармати.

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"Армія дронів": втрати РФ за тиждень

Як видно з інфографіки, також знищено, зокрема, 14 САУ, 10 складів бк / палива та 4 РСЗВ.

Варто зазначити, що до звіту увійшли дані роти Нацгвардії України, підрозділу СБУ, 1 підрозділу Держспецзв'язку та 15 рот ЗСУ.

Крім того, Федоров зауважив, що підрозділи надали відеопідтвердження кожного ураження.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2023 році в межах проєкту "Армія дронів" було законтрактовано більш як 300 тисяч безпілотників, 90% з яких - українського виробництва.

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ліквідація (3884) знищення (7166) Федоров Михайло (874) Армія дронів (65)


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Люди складаються на дрони, а Федоров собі приписує. Зеля, поки що легітимний, де мільйон дронів?
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20.05.2024 18:05 Відповісти
На офшорах..
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20.05.2024 18:26 Відповісти
В Порошенка .
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20.05.2024 18:39 Відповісти
Бреше, як дихає.
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20.05.2024 18:34 Відповісти
****** той федорів! дай Боже йому не втекти від помсти народної
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20.05.2024 18:48 Відповісти
 
 