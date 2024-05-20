"Армія дронів" за неделю ликвидировала 117 оккупантов, более 100 российских грузовиков, 62 пушки и 192 опорных пункта врага, - Федоров

Ударные подразделения, обеспечиваемые в рамках "Армії дронів", с 12 по 20 мая 2024 года ликвидировали 117 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Дроны стали неотъемлемой частью современной войны, это уже ее критический элемент. Беспилотники уничтожают врагов с минимальными рисками для наших защитников и защитниц. Технологий на фронте должно быть больше - и будет", - подчеркнул Федоров.

Он сообщил, что ударные подразделение БПЛА за неделю уничтожили более 100 российских грузовиков, 25 танков и 62 пушки.

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Как видно из инфографики, также уничтожено, в частности, 14 САУ, 10 складов бк/топлива и 4 РСЗО.

Стоит отметить, что в отчет вошли данные роты Нацгвардии Украины, подразделения СБУ, 1-го подразделения Госспецсвязи и 15 рот ВСУ.

Кроме того, Федоров отметил, что подразделения предоставили видеоподтверждение каждого поражения.

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Напомним, ранее сообщалось, что в 2023 году в рамках проекта "Армія дронів" было законтрактовано более 300 тысяч беспилотников, 90% из которых - украинского производства.