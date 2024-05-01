В Украине создали окопный РЭБ PARASOL в двух модификациях: глушит вражеские FPV-дроны в пределах 200 метров. ВИДЕО

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил окопный РЭБ PARASOL от участника кластера Brave1. Модификации уже активно тестируют Силы обороны Украины.

Об этом Федоров сообщил в Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Государство уже заключило контракты с разработчиком, компанией "МиксСтил", покупает две модификации PARASOL, а Силы обороны их активно используют", - отметил он.

Модификации PARASOL

Сейчас есть две модификации РЭБ:

PARASOL 01, которая способна защитить позиции Сил обороны, подавляя вражеские дроны на расстоянии в пределах 200 метров;

PARASOL 02, которая будет защищать технику. РЭБ можно будет установить на технике, а также присоединить к бортовой сети. FPV-дроны врага будут глушиться на расстоянии 200 метров.

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Преимущества РЭБ

Среди других преимуществ РЭБ:

просты в в эксплуатации;

научиться ими пользоваться можно за 10-15 минут.

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"До полномасштабной войны в Украине не было ни одной разработки РЭБа ближнего действия. Благодаря системной работе Brave1 эта сфера начала развиваться, и сегодня уже есть десятки технологических решений, которые государство может покупать для фронта", - подчеркнул министр.

Федоров добавил, что сегодня на платформе Brave1 зарегистрировано более 100 разработок, 9 из которых уже модифицированы по стандартам НАТО.