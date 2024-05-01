В Украине создали окопный РЭБ PARASOL в двух модификациях: глушит вражеские FPV-дроны в пределах 200 метров. ВИДЕО
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил окопный РЭБ PARASOL от участника кластера Brave1. Модификации уже активно тестируют Силы обороны Украины.
Об этом Федоров сообщил в Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
"Государство уже заключило контракты с разработчиком, компанией "МиксСтил", покупает две модификации PARASOL, а Силы обороны их активно используют", - отметил он.
Модификации PARASOL
Сейчас есть две модификации РЭБ:
- PARASOL 01, которая способна защитить позиции Сил обороны, подавляя вражеские дроны на расстоянии в пределах 200 метров;
- PARASOL 02, которая будет защищать технику. РЭБ можно будет установить на технике, а также присоединить к бортовой сети. FPV-дроны врага будут глушиться на расстоянии 200 метров.
Преимущества РЭБ
Среди других преимуществ РЭБ:
- просты в в эксплуатации;
- научиться ими пользоваться можно за 10-15 минут.
"До полномасштабной войны в Украине не было ни одной разработки РЭБа ближнего действия. Благодаря системной работе Brave1 эта сфера начала развиваться, и сегодня уже есть десятки технологических решений, которые государство может покупать для фронта", - подчеркнул министр.
Федоров добавил, что сегодня на платформе Brave1 зарегистрировано более 100 разработок, 9 из которых уже модифицированы по стандартам НАТО.
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Достатньо захопити ціль в об'єктив десь за півкілометра або більше, і ніякий РЕБ вже не подіє.
є инфракрачервоні випромінювачі що плавлять пластик за сотні метрів
А от як можна заглушити мотор на відстані, не уявляю.
а машинний зір можна обійти постановкою димової завіси.
РЕБ проти дронів з машинним зором теж працює, але це треба глушити до того, як дрон захопить ціль. Для цього потрібна потужна установка, яка на окопну не тягне.
виробник дуже потрібних дронів припиняє випуск їх, бо МО закупило дешевші, сумнівного виробництва
і в 2023му не змогло витратити аж 15,5 ярда.
тіпа, не було на що...
До роботи над створенням протитанкових рушниць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. А. Дегтярьов і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1 С. Г. Симонов були залучені на початку липня 1941 року..
Постановою ДКО від 29 серпня 1941 протитанкову рушницю В. А. Дегтярьова було прийнято на озброєння Червоної Армії. У жовтні 1941 була випущена перша установча партія, всього в 1941 році було вироблено 17 688, а в 1942 році - 184 800 ПТРД