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В Украине создали окопный РЭБ PARASOL в двух модификациях: глушит вражеские FPV-дроны в пределах 200 метров. ВИДЕО

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил окопный РЭБ PARASOL от участника кластера Brave1. Модификации уже активно тестируют Силы обороны Украины.

Об этом Федоров сообщил в Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Государство уже заключило контракты с разработчиком, компанией "МиксСтил", покупает две модификации PARASOL, а Силы обороны их активно используют", - отметил он.

Модификации PARASOL

Сейчас есть две модификации РЭБ:

  • PARASOL 01, которая способна защитить позиции Сил обороны, подавляя вражеские дроны на расстоянии в пределах 200 метров;
  • PARASOL 02, которая будет защищать технику. РЭБ можно будет установить на технике, а также присоединить к бортовой сети. FPV-дроны врага будут глушиться на расстоянии 200 метров.

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Преимущества РЭБ

Среди других преимуществ РЭБ:

  • просты в в эксплуатации;
  • научиться ими пользоваться можно за 10-15 минут.

Читайте также: За год работы кластера Brave1 создано более 1600 разработок, - Федоров. ИНФОГРАФИКА

"До полномасштабной войны в Украине не было ни одной разработки РЭБа ближнего действия. Благодаря системной работе Brave1 эта сфера начала развиваться, и сегодня уже есть десятки технологических решений, которые государство может покупать для фронта", - подчеркнул министр.

Федоров добавил, что сегодня на платформе Brave1 зарегистрировано более 100 разработок, 9 из которых уже модифицированы по стандартам НАТО.

Автор: 

Федоров Михаил (506) BRAVE1 (18) РЭБ (129)


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Топ комментарии
+6
Всем рассказали?
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01.05.2024 15:16
+5
Зараз і ЗСУ, і русня активно розвиває дрони з машинним зором.
Достатньо захопити ціль в об'єктив десь за півкілометра або більше, і ніякий РЕБ вже не подіє.
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01.05.2024 15:10
+4
в Україні створено вільху, нептун, богдану, кращий в світі танк, морські дрони, далекобійні дрони і докуя-докуя чого.
виробник дуже потрібних дронів припиняє випуск їх, бо МО закупило дешевші, сумнівного виробництва
і в 2023му не змогло витратити аж 15,5 ярда.
тіпа, не було на що...
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01.05.2024 15:17
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз і ЗСУ, і русня активно розвиває дрони з машинним зором.
Достатньо захопити ціль в об'єктив десь за півкілометра або більше, і ніякий РЕБ вже не подіє.
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01.05.2024 15:10 Ответить
є глушилки мотору
є инфракрачервоні випромінювачі що плавлять пластик за сотні метрів
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01.05.2024 15:26 Ответить
Про глушилки мотору не чув ніколи.
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01.05.2024 15:32 Ответить
а про інфрачервоні випромінювачі які плавлять пластик за сотні метрів чули?
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01.05.2024 16:15 Ответить
Теж ні, але можу собі уявити.
А от як можна заглушити мотор на відстані, не уявляю.
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01.05.2024 16:17 Ответить
бо не існує ні того ні іншого.
а машинний зір можна обійти постановкою димової завіси.
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01.05.2024 16:23 Ответить
Лазерна зброя вже у британців є.
РЕБ проти дронів з машинним зором теж працює, але це треба глушити до того, як дрон захопить ціль. Для цього потрібна потужна установка, яка на окопну не тягне.
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01.05.2024 16:26 Ответить
Перепрошую - а оце "Страхіття-страхіття" - воно скільки енергії потребує? Дизель-генератору для цього вистачить?
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01.05.2024 17:22 Ответить
і нейтроновий бластер )))
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01.05.2024 18:54 Ответить
Парасолька..подивемось...
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01.05.2024 15:13 Ответить
Всем рассказали?
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01.05.2024 15:16 Ответить
...які держава може купувати для фронту" річ у тому. що державі захист окремого солдата не дуже цікавий, тому вона може й не купувати...
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01.05.2024 15:16 Ответить
в Україні створено вільху, нептун, богдану, кращий в світі танк, морські дрони, далекобійні дрони і докуя-докуя чого.
виробник дуже потрібних дронів припиняє випуск їх, бо МО закупило дешевші, сумнівного виробництва
і в 2023му не змогло витратити аж 15,5 ярда.
тіпа, не було на що...
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01.05.2024 15:17 Ответить
" Оперативно " , что даже и добавить нечего.
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01.05.2024 15:28 Ответить
В двох модифіквціях і в ДВОХ ЕКЗЕМПЛЯРАХ
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01.05.2024 17:13 Ответить
Сьогодні 1-го травня 2024р. міністр презентує окопний Реб. Такий Реб робиться на коліні за 1міс.(довго чекати модулі з Китаю). Держава могла б за 2тижні. По факту, це все робиться в динаміці ми реб, підри, міняють частоти, спосіб керування..... Краще хоча б захистили від Орланів і Зал принаймні арту, склади, Історична довідка:
До роботи над створенням протитанкових рушниць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. А. Дегтярьов і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1 С. Г. Симонов були залучені на початку липня 1941 року..
Постановою ДКО від 29 серпня 1941 протитанкову рушницю В. А. Дегтярьова було прийнято на озброєння Червоної Армії. У жовтні 1941 була випущена перша установча партія, всього в 1941 році було вироблено 17 688, а в 1942 році - 184 800 ПТРД
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01.05.2024 20:47 Ответить
 
 