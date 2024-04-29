За год работы кластера Brave1 создано более 1600 разработок, - Федоров. ИНФОГРАФИКА

Кластер Brave1 был создан год назад для быстрого и эффективного развития defense-tech рынка. Сейчас в него входит уже более 900 инноваторов, которые создали более 1600 разработок.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"С началом полномасштабного вторжения стало ясно, что на поле боя нужны технологичные геймченджеры. Для быстрого и эффективного развития defense-tech рынка Минцифра год назад вместе с Минобороны, Генштабом, Минстратегпромом, Минэкономики, СНБО запустила кластер Brave1", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что сейчас Brave1 - это уже целая defense-tech экосистема с более 900 иноваторами, которые создали более 1600 разработок.

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"Brave1 стал единой точкой входа для сотрудничества всех участников defense-tech сферы. Сегодня кластер работает по 12 топ-направлениям, среди них - БпЛА, средства разведки, наземные роботизированные комплексы, системы РЭБ, навигационные системы, разминирование, военная медицина и тому подобное. Уже сегодня по каждому направлению есть десятки технологических решений, которые государство покупает для фронта. Из свежего - передали на фронт 2 тысячи единиц РЭБ ближнего действия от украинских разработчиков, участников кластера Brave1, и роботизированные платформы "ШаБля"", - рассказал Федоров.

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Как отмечается, сейчас внимание сосредоточено на разработках наземных роботизированных комплексов, РЭБ, на искусственном интеллекте в оборонных технологиях и БпЛА.

"Каждая технология - это важный продукт, который меняет подход к ведению войны, и наш асимметричный ответ на количественное превосходство врага", - добавил он.

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