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За год работы кластера Brave1 создано более 1600 разработок, - Федоров. ИНФОГРАФИКА

Кластер Brave1 был создан год назад для быстрого и эффективного развития defense-tech рынка. Сейчас в него входит уже более 900 инноваторов, которые создали более 1600 разработок.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"С началом полномасштабного вторжения стало ясно, что на поле боя нужны технологичные геймченджеры. Для быстрого и эффективного развития defense-tech рынка Минцифра год назад вместе с Минобороны, Генштабом, Минстратегпромом, Минэкономики, СНБО запустила кластер Brave1", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что сейчас Brave1 - это уже целая defense-tech экосистема с более 900 иноваторами, которые создали более 1600 разработок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минцифры передает для Сил обороны две тысячи РЭБ ближнего действия, созданные участниками кластера Brave1. ФОТО

Результати роботи Brave1

"Brave1 стал единой точкой входа для сотрудничества всех участников defense-tech сферы. Сегодня кластер работает по 12 топ-направлениям, среди них - БпЛА, средства разведки, наземные роботизированные комплексы, системы РЭБ, навигационные системы, разминирование, военная медицина и тому подобное. Уже сегодня по каждому направлению есть десятки технологических решений, которые государство покупает для фронта. Из свежего - передали на фронт 2 тысячи единиц РЭБ ближнего действия от украинских разработчиков, участников кластера Brave1, и роботизированные платформы "ШаБля"", - рассказал Федоров.

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Результати роботи Brave1

Как отмечается, сейчас внимание сосредоточено на разработках наземных роботизированных комплексов, РЭБ, на искусственном интеллекте в оборонных технологиях и БпЛА.

"Каждая технология - это важный продукт, который меняет подход к ведению войны, и наш асимметричный ответ на количественное превосходство врага", - добавил он.

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Автор: 

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А скільки опорних пунктів ворога знищено "армією дронів"? Щось вже тижнів зо два-три немає звіту від "головкома цифрових військ"!)))
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29.04.2024 12:51 Ответить
А тим часом минулого тижня на Одещині стрілець у навчально-тренувальному літаку Як-52 зразка 1970-х років збив чергою з кулемета російський безпілотник "Орлан", повернувши на поле бою в Україні тактику повітряних боїв Першої світової війни - https://zn.ua/ukr/war/forbes-zsu-zbili-orhan-postrilom-z-litaka-taktika-pershoji-svitovoji-vijni-povertajetsja-na-front-v-ukrajini.html . Скоро мабуть будемо луком і стрілами з кацапами воювати, а потім перейдемо на дубини і лопати (як спрогнозував Діма Кулеба).
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29.04.2024 12:58 Ответить
схоже це сама крута розробка України за три роки війни !!!

нарешті!!!!
через три роки !!!
з'явилась маленька надія вирішення проблеми клятих мопедів....

у наступнуму році буде оголошено тендер на купівлю дроболвиків
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29.04.2024 13:05 Ответить
Не повіриш, але використання поршневих літаків для боротьби з низколетючими повільними дронами - одне з самих дієвих рішень.

Дивно те, що за 3 роки шахедного терору це нікому не прийшло в голову.
Інша справа, що спробуй забрати "Цесну" чи той же Як-52 у приватного хохяїна.
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29.04.2024 15:02 Ответить
цілком вірю, особливо якщо такі літаки спеціально переобладнати під летючі вогневі платформи на кшталт наземних вогневих колісних платформ, що зараз використовують для збиття шахедів.
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29.04.2024 17:40 Ответить
щодо можливостей забрати потрібні літачки у приватного власника, то особливих законодавчих проблем немає згідно мобілізаційного закону, у якому передбачена можливість вилучення необхідного майна у підприємств та фіз. осіб для потреб армії на період воєнного стану. Але щоб забрати літачки у наших бариг, що ними володіють, потрібен не лише закон, але й сталеві коки у влади, яких у неї немає.
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29.04.2024 17:45 Ответить
З 2019 року закон тільки для ворогів.
Військові заїбуться по судах бігати, конфіскувавши літак у якоїсь соски ОПЗЄ.
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29.04.2024 19:35 Ответить
А на фронт все поставляють чомусь Порох та волонтери.
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29.04.2024 14:59 Ответить
 
 