На фронт передадут роботизированные турели "ШаБля", - Федоров. ФОТОрепортаж

Министерство цифровой трансформации продолжает развивать инновации и технологически усиливать военных, сейчас в фокусе – роботизированные платформы и РЭБ.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Передаем на фронт роботизированные платформы "ШаБля". Генштаб распределит и передаст "ШаБли" на самые горячие участки фронта. В партии - три модификации, они могут вести огонь на расстояние от 1,2 км до 2,2 км", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, "ШаБля" - это уникальная разработка от команды украинских инженеров, участников кластера Brave1. Она дистанционно уничтожает врага.

"Дистанционно - означает сохраненные жизни наших защитников. С помощью пулеметной турели военные формируют линию обороны, уничтожают живую силу и легкобронированные цели противника", - добавил Федоров.

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Также он сообщил, что военные активно пользуются "ШаБлей". Роботизированная турель уже сражается в составе батальона "Волки Да Винчи", 3 и 5 ОШБр, 110 ОМБр, 123 и 125 ОБрТрО, 81 отдельной аэромобильной бригады. Оккупанты называют модуль "ШаБля" "косой смерти".

"Оборонительные инновации – наше будущее, нам нужно и дальше развиваться по этому треку, инвестировать в них все ресурсы. Это асимметричный ответ на количественное преимущество врага", - подчеркнул Федоров.