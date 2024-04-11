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На фронт передадут роботизированные турели "ШаБля", - Федоров. ФОТОрепортаж

Министерство цифровой трансформации продолжает развивать инновации и технологически усиливать военных, сейчас в фокусе – роботизированные платформы и РЭБ.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Передаем на фронт роботизированные платформы "ШаБля". Генштаб распределит и передаст "ШаБли" на самые горячие участки фронта. В партии - три модификации, они могут вести огонь на расстояние от 1,2 км до 2,2 км", - говорится в сообщении.

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Роботизована турель

Как отмечается, "ШаБля" - это уникальная разработка от команды украинских инженеров, участников кластера Brave1. Она дистанционно уничтожает врага.

"Дистанционно - означает сохраненные жизни наших защитников. С помощью пулеметной турели военные формируют линию обороны, уничтожают живую силу и легкобронированные цели противника", - добавил Федоров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разработчики Brave1 создали дистанционно управляемую платформу FoxTac для эвакуации военных, - Федоров. ФОТО

Роботизована турель

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Также он сообщил, что военные активно пользуются "ШаБлей". Роботизированная турель уже сражается в составе батальона "Волки Да Винчи", 3 и 5 ОШБр, 110 ОМБр, 123 и 125 ОБрТрО, 81 отдельной аэромобильной бригады. Оккупанты называют модуль "ШаБля" "косой смерти".

"Оборонительные инновации – наше будущее, нам нужно и дальше развиваться по этому треку, инвестировать в них все ресурсы. Это асимметричный ответ на количественное преимущество врага", - подчеркнул Федоров.

Роботизована турель

Автор: 

инновации (54) Федоров Михаил (506) BRAVE1 (18)


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Топ комментарии
+9
"ФуБлю" створили ще в 2019 році силами 73% виборців....
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11.04.2024 13:35
+4
А буде *****
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11.04.2024 13:21
+3
Народний проект збирає кошти для виробництва 10 бойових модулів. Автоматична турель "*****"

І знов питання: До чого тут Федоров?

Розробляє група Брейв. Збирають гроші на проєкт волонтери.
А піариться на цьому якийсь інтернет-шахрай Федоров.
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11.04.2024 13:41
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Правила форума Совет форумчан
А буде *****
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11.04.2024 13:21 Ответить
"ФуБлю" створили ще в 2019 році силами 73% виборців....
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11.04.2024 13:35 Ответить
Гарнии апарат - іх би з 1000 на передок
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11.04.2024 13:23 Ответить
Так ''стугна'' на турелях встановлюється.
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11.04.2024 13:26 Ответить
клас як в чужому, а можна такі на багатоповерхівки щоб мопеди збивали?
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11.04.2024 13:29 Ответить
ще й якби і роботизовані
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11.04.2024 13:39 Ответить
Ну *** клоунада поперла,нема мови,локшина.....де 250 000 дронів там і ша***
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11.04.2024 13:35 Ответить
Утилізація чмобіків виходить на промислові масштаби 👍
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11.04.2024 13:36 Ответить
Народний проект збирає кошти для виробництва 10 бойових модулів. Автоматична турель "*****"

І знов питання: До чого тут Федоров?

Розробляє група Брейв. Збирають гроші на проєкт волонтери.
А піариться на цьому якийсь інтернет-шахрай Федоров.
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11.04.2024 13:41 Ответить
https://www.peoplesproject.com/bojovij-modul-shablya/ Дистанційний бойовий модуль «*****»

23 Грудня, 2015
Дистанційно-керований модуль «*****» для 93-тьої бригади
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11.04.2024 13:54 Ответить
Тобто, Шаблю закуповують та передають на фронт З 2015 РОКУ!!!!
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11.04.2024 13:57 Ответить
Це ж було?.. (1997 р., "Шакал")
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11.04.2024 14:11 Ответить
***** чи *****?
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11.04.2024 14:21 Ответить
ша ,а то б...
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11.04.2024 14:26 Ответить
Тату тату розкажи казочку ,ну слухай , жив був міністр цифрової трансформації Федоров і була у нього ***** . *****? Спи ***.
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11.04.2024 15:06 Ответить
Федорову російська фсб і білорське кдб ще медаль не вручили за "Дію" ?
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12.04.2024 19:25 Ответить
 
 