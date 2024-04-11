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На фронт передадуть роботизовані турелі "ШаБля", - Федоров. ФОТОрепортаж

Міністерство цифрової трансформації продовжує розвивати інновації і технологічно підсилювати військових, зараз у фокусі - роботизовані платформи і РЕБ.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Передаємо на фронт роботизовані платформи "ШаБля". Генштаб розподілить та передасть "ШаБлі" на найгарячіші ділянки фронту. У партії - три модифікації, вони можуть вести вогонь на відстань від 1,2 км до 2,2 км", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Українські інженери розробили розвідувальний безпілотник WarDog, здатний працювати в умовах придушення GPS-сигналу, - Федоров. ФОТО

Роботизована турель

Як зазначається, "ШаБля", - це унікальна розробка від команди українських інженерів, учасників кластеру Brave1. Вона дистанційно знищує ворога.

"Дистанційно - означає збережені життя наших захисників. За допомогою кулеметної турелі військові формують лінію оборони, знищують живу силу та легкоброньовані цілі противника", - додав Федоров.

Також дивіться: Розробники Brave1 створили дистанційно керовану платформу FoxTac для евакуації військових, - Федоров. ФОТО

Роботизована турель

Також читайте: Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля", - Федоров

Також він повідомив, що військові активно користуються "ШаБлею". Роботизована турель вже воює у складі батальйону "Вовки Да Вінчі", 3 та 5 ОШБр, 110 ОМБр, 123 і 125 ОБрТрО, 81 окремої аеромобільної бригади. Окупанти називають модуль "ШаБля" "косою смерті".

"Оборонні інновації - наше майбутнє, нам потрібно і далі розвиватись по цьому треку, інвестувати в них усі ресурси. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога", - наголосив Федоров.

Роботизована турель

Автор: 

інновації (91) Федоров Михайло (878) BRAVE1 (25)


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Топ коментарі
+9
"ФуБлю" створили ще в 2019 році силами 73% виборців....
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11.04.2024 13:35
+4
А буде *****
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11.04.2024 13:21
+3
Народний проект збирає кошти для виробництва 10 бойових модулів. Автоматична турель "*****"

І знов питання: До чого тут Федоров?

Розробляє група Брейв. Збирають гроші на проєкт волонтери.
А піариться на цьому якийсь інтернет-шахрай Федоров.
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11.04.2024 13:41
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А буде *****
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11.04.2024 13:21 Відповісти
"ФуБлю" створили ще в 2019 році силами 73% виборців....
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11.04.2024 13:35 Відповісти
Гарнии апарат - іх би з 1000 на передок
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11.04.2024 13:23 Відповісти
Так ''стугна'' на турелях встановлюється.
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11.04.2024 13:26 Відповісти
клас як в чужому, а можна такі на багатоповерхівки щоб мопеди збивали?
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11.04.2024 13:29 Відповісти
ще й якби і роботизовані
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11.04.2024 13:39 Відповісти
Ну *** клоунада поперла,нема мови,локшина.....де 250 000 дронів там і ша***
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11.04.2024 13:35 Відповісти
Утилізація чмобіків виходить на промислові масштаби 👍
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11.04.2024 13:36 Відповісти
Народний проект збирає кошти для виробництва 10 бойових модулів. Автоматична турель "*****"

І знов питання: До чого тут Федоров?

Розробляє група Брейв. Збирають гроші на проєкт волонтери.
А піариться на цьому якийсь інтернет-шахрай Федоров.
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11.04.2024 13:41 Відповісти
https://www.peoplesproject.com/bojovij-modul-shablya/ Дистанційний бойовий модуль «*****»

23 Грудня, 2015
Дистанційно-керований модуль «*****» для 93-тьої бригади
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11.04.2024 13:54 Відповісти
Тобто, Шаблю закуповують та передають на фронт З 2015 РОКУ!!!!
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11.04.2024 13:57 Відповісти
Це ж було?.. (1997 р., "Шакал")
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11.04.2024 14:11 Відповісти
***** чи *****?
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11.04.2024 14:21 Відповісти
ша ,а то б...
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11.04.2024 14:26 Відповісти
Тату тату розкажи казочку ,ну слухай , жив був міністр цифрової трансформації Федоров і була у нього ***** . *****? Спи ***.
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11.04.2024 15:06 Відповісти
Федорову російська фсб і білорське кдб ще медаль не вручили за "Дію" ?
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12.04.2024 19:25 Відповісти
 
 