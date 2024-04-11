На фронт передадуть роботизовані турелі "ШаБля", - Федоров. ФОТОрепортаж

Міністерство цифрової трансформації продовжує розвивати інновації і технологічно підсилювати військових, зараз у фокусі - роботизовані платформи і РЕБ.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Передаємо на фронт роботизовані платформи "ШаБля". Генштаб розподілить та передасть "ШаБлі" на найгарячіші ділянки фронту. У партії - три модифікації, вони можуть вести вогонь на відстань від 1,2 км до 2,2 км", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, "ШаБля", - це унікальна розробка від команди українських інженерів, учасників кластеру Brave1. Вона дистанційно знищує ворога.

"Дистанційно - означає збережені життя наших захисників. За допомогою кулеметної турелі військові формують лінію оборони, знищують живу силу та легкоброньовані цілі противника", - додав Федоров.

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Також він повідомив, що військові активно користуються "ШаБлею". Роботизована турель вже воює у складі батальйону "Вовки Да Вінчі", 3 та 5 ОШБр, 110 ОМБр, 123 і 125 ОБрТрО, 81 окремої аеромобільної бригади. Окупанти називають модуль "ШаБля" "косою смерті".



"Оборонні інновації - наше майбутнє, нам потрібно і далі розвиватись по цьому треку, інвестувати в них усі ресурси. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога", - наголосив Федоров.