За рік роботи кластеру Brave1 створено понад 1600 розробок, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Кластер Brave1 був створений рік тому для швидкого й ефективного розвитку defense-tech ринку. Нині до нього входить вже понад 900 іноваторів, які створили більш ніж 1600 розробок.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"З початком повномасштабного вторгнення стало ясно, що на полі бою потрібні технологічні геймченджери. Для швидкого й ефективного розвитку defense-tech ринку Мінцифра рік тому разом з Міноборони, Генштабом, Мінстратегпромом, Мінекономіки, РНБО запустила кластер Brave1", - йдеться в повідомленні.

Федоров зауважив, що нині Brave1 - це вже ціла defense-tech екосистема з понад 900 іноваторами, які створили більш ніж 1600 розробок.

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"Brave1 став єдиною точкою входу для співпраці всіх учасників defense-tech сфери. Сьогодні кластер працює за 12 топнапрямами, серед них - БпЛА, засоби розвідки, наземні роботизовані комплекси, системи РЕБ, навігаційні системи, розмінування, військова медицина тощо. Вже сьогодні за кожним напрямом є десятки технологічних рішень, які держава купує для фронту. Зі свіжого - передали на фронт 2 тисячі одиниць РЕБу ближньої дії від українських розробників, учасників кластера Brave1, і роботизовані платформи "ШаБля"", - розповів Федоров.

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Як зазначається, зараз увагу зосереджено на розробках наземних роботизованих комплексів, РЕБ, на штучному інтелекті в оборонних технологіях та БпЛА.

"Кожна технологія — це важливий продукт, який змінює підхід до ведення війни, і наша асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога", - додав він.

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