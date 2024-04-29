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Новини
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За рік роботи кластеру Brave1 створено понад 1600 розробок, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Кластер Brave1 був створений рік тому для швидкого й ефективного розвитку defense-tech ринку. Нині до нього входить вже понад 900 іноваторів, які створили більш ніж 1600 розробок.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"З початком повномасштабного вторгнення стало ясно, що на полі бою потрібні технологічні геймченджери. Для швидкого й ефективного розвитку defense-tech ринку Мінцифра рік тому разом з Міноборони, Генштабом, Мінстратегпромом, Мінекономіки, РНБО запустила кластер Brave1", - йдеться в повідомленні.

Федоров зауважив, що нині Brave1 - це вже ціла defense-tech екосистема з понад 900 іноваторами, які створили більш ніж 1600 розробок.

Також читайте: Мінцифри передає для Сил оборони дві тисячі РЕБ ближньої дії, створених учасниками кластера Brave1. ФОТО

Результати роботи Brave1

"Brave1 став єдиною точкою входу для співпраці всіх учасників defense-tech сфери. Сьогодні кластер працює за 12 топнапрямами, серед них - БпЛА, засоби розвідки, наземні роботизовані комплекси, системи РЕБ, навігаційні системи, розмінування, військова медицина тощо. Вже сьогодні за кожним напрямом є десятки технологічних рішень, які держава купує для фронту. Зі свіжого - передали на фронт 2 тисячі одиниць РЕБу ближньої дії від українських розробників, учасників кластера Brave1, і роботизовані платформи "ШаБля"", - розповів Федоров.

Також дивіться: Українські інженери розробили розвідувальний безпілотник WarDog, здатний працювати в умовах придушення GPS-сигналу, - Федоров. ФОТО

Результати роботи Brave1

Як зазначається, зараз увагу зосереджено на розробках наземних роботизованих комплексів, РЕБ, на штучному інтелекті в оборонних технологіях та БпЛА.

"Кожна технологія — це важливий продукт, який змінює підхід до ведення війни, і наша асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога", - додав він.

Також дивіться: Дистанційний комплекс для розмінування Ratel Deminer пройшов випробування і визначений як пріоритетний для Сил безпеки й оборони, - Федоров. ФОТО

Автор: 

інновації (90) Федоров Михайло (873) BRAVE1 (23)


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А скільки опорних пунктів ворога знищено "армією дронів"? Щось вже тижнів зо два-три немає звіту від "головкома цифрових військ"!)))
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29.04.2024 12:51 Відповісти
А тим часом минулого тижня на Одещині стрілець у навчально-тренувальному літаку Як-52 зразка 1970-х років збив чергою з кулемета російський безпілотник "Орлан", повернувши на поле бою в Україні тактику повітряних боїв Першої світової війни - https://zn.ua/ukr/war/forbes-zsu-zbili-orhan-postrilom-z-litaka-taktika-pershoji-svitovoji-vijni-povertajetsja-na-front-v-ukrajini.html . Скоро мабуть будемо луком і стрілами з кацапами воювати, а потім перейдемо на дубини і лопати (як спрогнозував Діма Кулеба).
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29.04.2024 12:58 Відповісти
схоже це сама крута розробка України за три роки війни !!!

нарешті!!!!
через три роки !!!
з'явилась маленька надія вирішення проблеми клятих мопедів....

у наступнуму році буде оголошено тендер на купівлю дроболвиків
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29.04.2024 13:05 Відповісти
Не повіриш, але використання поршневих літаків для боротьби з низколетючими повільними дронами - одне з самих дієвих рішень.

Дивно те, що за 3 роки шахедного терору це нікому не прийшло в голову.
Інша справа, що спробуй забрати "Цесну" чи той же Як-52 у приватного хохяїна.
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29.04.2024 15:02 Відповісти
цілком вірю, особливо якщо такі літаки спеціально переобладнати під летючі вогневі платформи на кшталт наземних вогневих колісних платформ, що зараз використовують для збиття шахедів.
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29.04.2024 17:40 Відповісти
щодо можливостей забрати потрібні літачки у приватного власника, то особливих законодавчих проблем немає згідно мобілізаційного закону, у якому передбачена можливість вилучення необхідного майна у підприємств та фіз. осіб для потреб армії на період воєнного стану. Але щоб забрати літачки у наших бариг, що ними володіють, потрібен не лише закон, але й сталеві коки у влади, яких у неї немає.
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29.04.2024 17:45 Відповісти
З 2019 року закон тільки для ворогів.
Військові заїбуться по судах бігати, конфіскувавши літак у якоїсь соски ОПЗЄ.
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29.04.2024 19:35 Відповісти
А на фронт все поставляють чомусь Порох та волонтери.
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29.04.2024 14:59 Відповісти
 
 