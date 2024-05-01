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В Україні створили окопний РЕБ PARASOL у двох модифікаціях: глушить ворожі FPV-дрони в межах 200 метрів. ВIДЕО

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив окопний РЕБ PARASOL від учасника кластера Brave1. Модифікації вже активно тестують Сили оборони України.

Про це Федоров повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Держава вже уклала контракти з розробником, компанією "МіксСтіл", купує дві модифікації PARASOL, а Сили оборони їх активно використовують", - зазначив він.

Модифікації PARASOL

Наразі є дві модифікації РЕБ:

  • PARASOL 01, яка здатна захистити позиції Сил оборони, подавляючи ворожі дрони на відстані в межах 200 метрів;
  • PARASOL 02, яка захищатиме техніку. РЕБ можна буде встановити на техніці, а також приєднати до бортової мережі. FPV-дрони ворога глушитимуться на відстані 200 метрів.

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Переваги РЕБ

Серед інших переваг РЕБ:

  • прості в в експлуатації;
  • навчитися ними користуватися можна за 10-15 хвилин.

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"До повномасштабної війни в Україні не було жодної розробки РЕБу ближньої дії. Завдяки системній роботі Brave1 ця сфера почала розвиватися, і сьогодні вже є десятки технологічних рішень, які держава може купувати для фронту", - наголосив міністр.

Федоров додав, що сьогодні на платформі Brave1 зареєстровано понад 100 розробок, 9 з яких вже модифіковані за стандартами НАТО.

Автор: 

Федоров Михайло (878) BRAVE1 (24) РЕБ (155)


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Топ коментарі
+6
Всем рассказали?
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01.05.2024 15:16
+5
Зараз і ЗСУ, і русня активно розвиває дрони з машинним зором.
Достатньо захопити ціль в об'єктив десь за півкілометра або більше, і ніякий РЕБ вже не подіє.
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01.05.2024 15:10
+4
в Україні створено вільху, нептун, богдану, кращий в світі танк, морські дрони, далекобійні дрони і докуя-докуя чого.
виробник дуже потрібних дронів припиняє випуск їх, бо МО закупило дешевші, сумнівного виробництва
і в 2023му не змогло витратити аж 15,5 ярда.
тіпа, не було на що...
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01.05.2024 15:17
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Зараз і ЗСУ, і русня активно розвиває дрони з машинним зором.
Достатньо захопити ціль в об'єктив десь за півкілометра або більше, і ніякий РЕБ вже не подіє.
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01.05.2024 15:10 Відповісти
є глушилки мотору
є инфракрачервоні випромінювачі що плавлять пластик за сотні метрів
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01.05.2024 15:26 Відповісти
Про глушилки мотору не чув ніколи.
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01.05.2024 15:32 Відповісти
а про інфрачервоні випромінювачі які плавлять пластик за сотні метрів чули?
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01.05.2024 16:15 Відповісти
Теж ні, але можу собі уявити.
А от як можна заглушити мотор на відстані, не уявляю.
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01.05.2024 16:17 Відповісти
бо не існує ні того ні іншого.
а машинний зір можна обійти постановкою димової завіси.
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01.05.2024 16:23 Відповісти
Лазерна зброя вже у британців є.
РЕБ проти дронів з машинним зором теж працює, але це треба глушити до того, як дрон захопить ціль. Для цього потрібна потужна установка, яка на окопну не тягне.
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01.05.2024 16:26 Відповісти
Перепрошую - а оце "Страхіття-страхіття" - воно скільки енергії потребує? Дизель-генератору для цього вистачить?
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01.05.2024 17:22 Відповісти
і нейтроновий бластер )))
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01.05.2024 18:54 Відповісти
Парасолька..подивемось...
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01.05.2024 15:13 Відповісти
Всем рассказали?
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01.05.2024 15:16 Відповісти
...які держава може купувати для фронту" річ у тому. що державі захист окремого солдата не дуже цікавий, тому вона може й не купувати...
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01.05.2024 15:16 Відповісти
в Україні створено вільху, нептун, богдану, кращий в світі танк, морські дрони, далекобійні дрони і докуя-докуя чого.
виробник дуже потрібних дронів припиняє випуск їх, бо МО закупило дешевші, сумнівного виробництва
і в 2023му не змогло витратити аж 15,5 ярда.
тіпа, не було на що...
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01.05.2024 15:17 Відповісти
" Оперативно " , что даже и добавить нечего.
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01.05.2024 15:28 Відповісти
В двох модифіквціях і в ДВОХ ЕКЗЕМПЛЯРАХ
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01.05.2024 17:13 Відповісти
Сьогодні 1-го травня 2024р. міністр презентує окопний Реб. Такий Реб робиться на коліні за 1міс.(довго чекати модулі з Китаю). Держава могла б за 2тижні. По факту, це все робиться в динаміці ми реб, підри, міняють частоти, спосіб керування..... Краще хоча б захистили від Орланів і Зал принаймні арту, склади, Історична довідка:
До роботи над створенням протитанкових рушниць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. А. Дегтярьов і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1 С. Г. Симонов були залучені на початку липня 1941 року..
Постановою ДКО від 29 серпня 1941 протитанкову рушницю В. А. Дегтярьова було прийнято на озброєння Червоної Армії. У жовтні 1941 була випущена перша установча партія, всього в 1941 році було вироблено 17 688, а в 1942 році - 184 800 ПТРД
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01.05.2024 20:47 Відповісти
 
 