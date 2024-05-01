В Україні створили окопний РЕБ PARASOL у двох модифікаціях: глушить ворожі FPV-дрони в межах 200 метрів. ВIДЕО

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив окопний РЕБ PARASOL від учасника кластера Brave1. Модифікації вже активно тестують Сили оборони України.

Про це Федоров повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Держава вже уклала контракти з розробником, компанією "МіксСтіл", купує дві модифікації PARASOL, а Сили оборони їх активно використовують", - зазначив він.

Модифікації PARASOL

Наразі є дві модифікації РЕБ:

PARASOL 01, яка здатна захистити позиції Сил оборони, подавляючи ворожі дрони на відстані в межах 200 метрів;

PARASOL 02, яка захищатиме техніку. РЕБ можна буде встановити на техніці, а також приєднати до бортової мережі. FPV-дрони ворога глушитимуться на відстані 200 метрів.

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Переваги РЕБ

Серед інших переваг РЕБ:

прості в в експлуатації;

навчитися ними користуватися можна за 10-15 хвилин.

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"До повномасштабної війни в Україні не було жодної розробки РЕБу ближньої дії. Завдяки системній роботі Brave1 ця сфера почала розвиватися, і сьогодні вже є десятки технологічних рішень, які держава може купувати для фронту", - наголосив міністр.

Федоров додав, що сьогодні на платформі Brave1 зареєстровано понад 100 розробок, 9 з яких вже модифіковані за стандартами НАТО.