В Україні створили окопний РЕБ PARASOL у двох модифікаціях: глушить ворожі FPV-дрони в межах 200 метрів. ВIДЕО
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив окопний РЕБ PARASOL від учасника кластера Brave1. Модифікації вже активно тестують Сили оборони України.
Про це Федоров повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Держава вже уклала контракти з розробником, компанією "МіксСтіл", купує дві модифікації PARASOL, а Сили оборони їх активно використовують", - зазначив він.
Модифікації PARASOL
Наразі є дві модифікації РЕБ:
- PARASOL 01, яка здатна захистити позиції Сил оборони, подавляючи ворожі дрони на відстані в межах 200 метрів;
- PARASOL 02, яка захищатиме техніку. РЕБ можна буде встановити на техніці, а також приєднати до бортової мережі. FPV-дрони ворога глушитимуться на відстані 200 метрів.
Переваги РЕБ
Серед інших переваг РЕБ:
- прості в в експлуатації;
- навчитися ними користуватися можна за 10-15 хвилин.
"До повномасштабної війни в Україні не було жодної розробки РЕБу ближньої дії. Завдяки системній роботі Brave1 ця сфера почала розвиватися, і сьогодні вже є десятки технологічних рішень, які держава може купувати для фронту", - наголосив міністр.
Федоров додав, що сьогодні на платформі Brave1 зареєстровано понад 100 розробок, 9 з яких вже модифіковані за стандартами НАТО.
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Достатньо захопити ціль в об'єктив десь за півкілометра або більше, і ніякий РЕБ вже не подіє.
є инфракрачервоні випромінювачі що плавлять пластик за сотні метрів
А от як можна заглушити мотор на відстані, не уявляю.
а машинний зір можна обійти постановкою димової завіси.
РЕБ проти дронів з машинним зором теж працює, але це треба глушити до того, як дрон захопить ціль. Для цього потрібна потужна установка, яка на окопну не тягне.
виробник дуже потрібних дронів припиняє випуск їх, бо МО закупило дешевші, сумнівного виробництва
і в 2023му не змогло витратити аж 15,5 ярда.
тіпа, не було на що...
До роботи над створенням протитанкових рушниць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. А. Дегтярьов і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1 С. Г. Симонов були залучені на початку липня 1941 року..
Постановою ДКО від 29 серпня 1941 протитанкову рушницю В. А. Дегтярьова було прийнято на озброєння Червоної Армії. У жовтні 1941 була випущена перша установча партія, всього в 1941 році було вироблено 17 688, а в 1942 році - 184 800 ПТРД