Блинкен посетил производство украинских FPV-дронов и ударных коптеров. ФОТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил производство украинских дронов.

Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудили особенности производства, логистику в условиях войны и локализацию изготовления комплектующих для БПЛА. Делегация увидела, как производят украинские инновации - FPV-дроны и ударные коптеры, которые массово используют на поле боя и которые уже доказали эффективность. Фактически большинство российских танков и различной бронетехники уничтожается украинскими дронами", - написал Федоров в фейсбуке.





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Министр отметил, что беспилотники, которые изготавливают на этом производстве, активно закупает государство и поставляет на фронт.