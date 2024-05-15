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Блинкен посетил производство украинских FPV-дронов и ударных коптеров. ФОТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетил производство украинских дронов.

Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Держсекретар США Блінкен відвідав українське виробництво дронів

"Обсудили особенности производства, логистику в условиях войны и локализацию изготовления комплектующих для БПЛА. Делегация увидела, как производят украинские инновации - FPV-дроны и ударные коптеры, которые массово используют на поле боя и которые уже доказали эффективность. Фактически большинство российских танков и различной бронетехники уничтожается украинскими дронами", - написал Федоров в фейсбуке.

Виробництво дронів в Україні
Виробництво дронів в Україні

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Министр отметил, что беспилотники, которые изготавливают на этом производстве, активно закупает государство и поставляет на фронт.

Блінкен і Федоров оглянули виробництво дронів

Автор: 

военно-промышленный комплекс (246) Федоров Михаил (506) дроны (3909) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+12
Необов'язково маячити фото🤬
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15.05.2024 20:24
+9
Пля, от нащо так ризикувати???
Ті хто хоч раз у своєму житті був у цій будівлі обов'язково її впізнають!
дбл блт
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15.05.2024 20:33
+7
Дуже відчутні ці дрони, особливо на півночі Харківщини і три лінії оборони потужні є🤦
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15.05.2024 20:25
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Так, вашi джавелiни коштують як пiзанська башня.
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15.05.2024 20:24 Ответить
Необов'язково маячити фото🤬
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15.05.2024 20:24 Ответить
Дуже відчутні ці дрони, особливо на півночі Харківщини і три лінії оборони потужні є🤦
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15.05.2024 20:25 Ответить
ось якраз дрони зараз і витягують ситуацію!
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15.05.2024 21:44 Ответить
Пля, от нащо так ризикувати???
Ті хто хоч раз у своєму житті був у цій будівлі обов'язково її впізнають!
дбл блт
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15.05.2024 20:33 Ответить
Це тут Стерненко купує дрони?
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15.05.2024 20:47 Ответить
який стерненко...?
Міністр зазначив, що безпілотники, які виготовляють на цьому виробництві, активно закуповує держава та поставляє на фронт Джерело:
після таких слів блінкен подумає, що грошей україні не треба, держава і так закуповлює...
звідки йому знати, як на ці дрони збираються кошти...
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16.05.2024 09:29 Ответить
базіка --міністр,це не тільки находка для рашки,а і ворог України.
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15.05.2024 20:52 Ответить
Дрони це добре але показувати підприємство та обличчя людей це пісець..
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15.05.2024 21:00 Ответить
Що ви хочете від Федорова який пролобіював введення в Україні програми написаною програмістами від ФСБ і КГБ Білорусі, "Дія" називається.
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15.05.2024 22:38 Ответить
Радянська показуха.

Далі в програмі групові фото і поляна.
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15.05.2024 22:35 Ответить
хоспаді ... радянським ... до наших корпоративів ...
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15.05.2024 23:35 Ответить
Розголосивши настільки чутливу інформацію ворогу, віцепрем"єр здійснив державну зраду у військовий час. СБУ повинно відкрити кримінальну справу
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16.05.2024 10:33 Ответить
 
 