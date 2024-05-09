Для развития украинской оружейной промышленности ищем средства в ЕС, - Камышин
Украина может производить достаточно оружия, однако пока не хватает финансирования.
Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.
"Наша цель - найти больше средств для закупок у украинских производителей оружия. Мы нашли несколько инициатив, которые, возможно, будут реализованы. С точки зрения масштабов и стоимости мы эффективны и способны производить достаточно, единственное, чего не хватает, - это финансирование", - пояснил он.
Камышин отметил, что одной из инициатив может стать "расширение фондов Европейского фонда мира для возмещения расходов государств-членов, которые закупают оборудование непосредственно в Украине и оставляют его в Украине - это быстро, это работает, это будет замечательно".
"Во-вторых, это использование ветровой прибыли от замороженных российских активов, до 3 миллиардов евро, и включение закупок в Украине в эту программу. Если посмотреть на оборонную промышленность Украины, то мы создали хорошую машину, которая может быстро работать - все, что нам нужно сейчас, это залить в нее устойчивое топливо, которое может быть получено только за счет прибыли от замороженных российских активов - без этого мы не сможем продолжать работать", - добавил министр.
Третьей инициативой, сказал Камышин, станет "включение закупок у украинских производителей в Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP)".
"Мы не хотим конкурировать, мы делаем простые вещи, которые работают просто и дешево, и мы будем дополнять европейскую промышленность, и общий потенциал будет достаточным для сдерживания любого агрессора", - подытожил он.
Производство оружия в Украине
Ранее гендиректор Укроборонпрома Сметанин заявил, что объемы производства военной техники в Украине увеличены втрое.
Также в 2024 году Украина догнала Россию по производству дронов-камикадзе.
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а в своїх кишенях помацати не по феншую?
а я б кращє онуці гарну і дорогу віолончель прикупив, ніж в зелені кишені...
наслідкі бачять всі...
доки війна? - доти недоторканий клован
не пробував пошукати..?
мабудь вже більше ніж в ЄС
- от мертвого осла уши
Монако
Кап ферра
Ніцца
Форте дей Марсі
То тільки то що на вскід, а так якщо добре поцікавитись, то Україні і позики питати не треба.
Вас , таких дурнів, спеціально в міністри призначають, що ви не знаєте де що лежить?