Для развития украинской оружейной промышленности ищем средства в ЕС, - Камышин

Украина может производить достаточно оружия, однако пока не хватает финансирования.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

"Наша цель - найти больше средств для закупок у украинских производителей оружия. Мы нашли несколько инициатив, которые, возможно, будут реализованы. С точки зрения масштабов и стоимости мы эффективны и способны производить достаточно, единственное, чего не хватает, - это финансирование", - пояснил он.

Камышин отметил, что одной из инициатив может стать "расширение фондов Европейского фонда мира для возмещения расходов государств-членов, которые закупают оборудование непосредственно в Украине и оставляют его в Украине - это быстро, это работает, это будет замечательно".

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"Во-вторых, это использование ветровой прибыли от замороженных российских активов, до 3 миллиардов евро, и включение закупок в Украине в эту программу. Если посмотреть на оборонную промышленность Украины, то мы создали хорошую машину, которая может быстро работать - все, что нам нужно сейчас, это залить в нее устойчивое топливо, которое может быть получено только за счет прибыли от замороженных российских активов - без этого мы не сможем продолжать работать", - добавил министр.

Третьей инициативой, сказал Камышин, станет "включение закупок у украинских производителей в Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP)".

"Мы не хотим конкурировать, мы делаем простые вещи, которые работают просто и дешево, и мы будем дополнять европейскую промышленность, и общий потенциал будет достаточным для сдерживания любого агрессора", - подытожил он.

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Производство оружия в Украине

Ранее гендиректор Укроборонпрома Сметанин заявил, что объемы производства военной техники в Украине увеличены втрое.

Также в 2024 году Украина догнала Россию по производству дронов-камикадзе.