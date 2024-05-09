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Новости
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Для развития украинской оружейной промышленности ищем средства в ЕС, - Камышин

Україна шукає кошти в ЄС для виготовлення зброї

Украина может производить достаточно оружия, однако пока не хватает финансирования.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

"Наша цель - найти больше средств для закупок у украинских производителей оружия. Мы нашли несколько инициатив, которые, возможно, будут реализованы. С точки зрения масштабов и стоимости мы эффективны и способны производить достаточно, единственное, чего не хватает, - это финансирование", - пояснил он.

Камышин отметил, что одной из инициатив может стать "расширение фондов Европейского фонда мира для возмещения расходов государств-членов, которые закупают оборудование непосредственно в Украине и оставляют его в Украине - это быстро, это работает, это будет замечательно".

Читайте также: Украина начала производить артиллерийские боеприпасы, но их недостаточно. Рассчитываем на поставки от партнеров, - Камышин

"Во-вторых, это использование ветровой прибыли от замороженных российских активов, до 3 миллиардов евро, и включение закупок в Украине в эту программу. Если посмотреть на оборонную промышленность Украины, то мы создали хорошую машину, которая может быстро работать - все, что нам нужно сейчас, это залить в нее устойчивое топливо, которое может быть получено только за счет прибыли от замороженных российских активов - без этого мы не сможем продолжать работать", - добавил министр.

Третьей инициативой, сказал Камышин, станет "включение закупок у украинских производителей в Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP)".

"Мы не хотим конкурировать, мы делаем простые вещи, которые работают просто и дешево, и мы будем дополнять европейскую промышленность, и общий потенциал будет достаточным для сдерживания любого агрессора", - подытожил он.

Читайте: Дания и Канада согласились профинансировать производство оружия в Украине, - Камышин

Производство оружия в Украине

Ранее гендиректор Укроборонпрома Сметанин заявил, что объемы производства военной техники в Украине увеличены втрое.

Также в 2024 году Украина догнала Россию по производству дронов-камикадзе.

Автор: 

военно-промышленный комплекс (245) Евросоюз (17076) Камышин Александр (81)


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Топ комментарии
+15
якщо цим клептоманам дати гроші на зброю, не буде ні грошей ,ні зброї
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09.05.2024 10:02
+7
В кишенях дерьмака спочатку треба пошукати. Чого відразу в Європу пертися?
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09.05.2024 10:05
+6
шукуни, а чому коли за кошти то завжди в партнерів?
а в своїх кишенях помацати не по феншую?
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09.05.2024 10:01
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шукуни, а чому коли за кошти то завжди в партнерів?
а в своїх кишенях помацати не по феншую?
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09.05.2024 10:01 Ответить
якщо цим клептоманам дати гроші на зброю, не буде ні грошей ,ні зброї
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09.05.2024 10:02 Ответить
але в зеленех кишенях прибуде..
а я б кращє онуці гарну і дорогу віолончель прикупив, ніж в зелені кишені...
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09.05.2024 10:07 Ответить
Есть вариант сократить число министерств, чиновников и нецелевые расходы все какие возможно вдвое...
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09.05.2024 10:03 Ответить
був варіант не відголосувати клованів, але на сьогодні вже нема...
наслідкі бачять всі...
доки війна? - доти недоторканий клован
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09.05.2024 10:19 Ответить
В кишенях дерьмака спочатку треба пошукати. Чого відразу в Європу пертися?
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09.05.2024 10:05 Ответить
"Ми всё рас3.14*ділі а на зброю нема коштів".
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09.05.2024 10:06 Ответить
"якщо ми все разпиндим, то нам небуде за шо класти асфальт!" (С) ))
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09.05.2024 10:12 Ответить
Асвальт - конкурент.
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09.05.2024 10:08 Ответить
У бени, ахмета, пинчука поищите и у ваЗЕлина с фсбэшником Елдаком и всей кодлы ..
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09.05.2024 10:09 Ответить
А припинити красти та розпилювати бюджет на ''барабанах'' та іншому по завищених в рази цінах не пробували?!
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09.05.2024 10:12 Ответить
А поки ми гроші "шукаємо" в ЄС, то щоб не марнувати час, ми мародеримо вже ті гроші, що нам виділили раніше. І бляха муха, чомусь (ніхто не знає чому) грошей на виробництво власної зброї, знову не вистачає. Отакой офісно-реЗЕдентський "парадокс". Да, Камишин?
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09.05.2024 10:13 Ответить
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09.05.2024 10:18 Ответить
для укр. бізнесу "гроші не пахнуть" нашою кров'ю, йому аби капусту рубати і офшори виводити
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09.05.2024 10:27 Ответить
У такому чипідку вони мают смердіти СБУ.
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09.05.2024 10:40 Ответить
а в єрмака
не пробував пошукати..?
мабудь вже більше ніж в ЄС
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09.05.2024 10:20 Ответить
шукайте в деПутанів, там більше знайдете: https://biz.censor.net/news/3488390/************************************************************************
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09.05.2024 10:22 Ответить
Спочатку волали - що гроші є, немає безпечних місць для організації виробництв та персоналу..мабудь зелених пиками потикали у місця, де можна безпечно розвернути виробництва й прилаштувати безробітних після відповідних навчань, раз гроші різко скінчились. Бо раніше з кожної праски було чутно про дрони на кухні й наявність коштів.
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09.05.2024 10:28 Ответить
Найбільше коштів можна знайти у фінансуванні зекодляка.
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09.05.2024 10:33 Ответить
не воровать не пробовали?
- от мертвого осла уши
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09.05.2024 10:33 Ответить
У своїх бездонних кишенях пошукайте, ворюги...
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09.05.2024 10:36 Ответить
З точки зору масштабів і вартості ми ефективні і здатні виробляти достатньо, єдине, чого не вистачає, - це фінансування", - пояснив він. Це висловлювання вказує на бажання аферистів і крахоборів.Для чого шукати кошти десь в когось у світі.коли їх спокійно можна позичити в "українських мішків з грошима" котрі за роки Незалежності 2обібрали " український народ на сотні млрд, доларів...?
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09.05.2024 10:44 Ответить
какой то кровный брат арахамии наверное
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09.05.2024 10:45 Ответить
Не ищем, а клянчите. Искатели х....
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09.05.2024 10:59 Ответить
На деньги говномарафона можно построить несколько патронных заводов и несколько заводов для производства снарядов.
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09.05.2024 11:51 Ответить
Камишін, не треба шукати! Запитай в любого пересічного українця і він тобі скаже де вони є:
Монако
Кап ферра
Ніцца
Форте дей Марсі
То тільки то що на вскід, а так якщо добре поцікавитись, то Україні і позики питати не треба.
Вас , таких дурнів, спеціально в міністри призначають, що ви не знаєте де що лежить?
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09.05.2024 12:04 Ответить
Не там шукаєте! По своїм карманам пройдіться по депутатам по суддям по верхівкам Нафтогазу та Укрпошти тощо. Там ще й на шашлики залишиться
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09.05.2024 12:23 Ответить
 
 