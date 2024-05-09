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Новини
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Для розвитку української збройової промисловості шукаємо кошти в ЄС, - Камишін

Україна шукає кошти в ЄС для виготовлення зброї

Україна може виробляти достатньо зброї, проте наразі не вистачає фінансування.

Про це заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

"Наша мета - знайти більше коштів для закупівель в українських виробників зброї. Ми знайшли кілька ініціатив, які, можливо, будуть реалізовані. З точки зору масштабів і вартості ми ефективні і здатні виробляти достатньо, єдине, чого не вистачає, - це фінансування", - пояснив він.

Камишін зазначив, що однією з ініціатив може стати "розширення фондів Європейського фонду миру для відшкодування витрат держав-членів, які закуповують обладнання безпосередньо в України і залишають його в Україні - це швидко, це працює, це буде чудово".

Читайте: "Немає політичної підтримки": Камишін відповів на заклик дозволити експорт зброї

"По-друге, це використання вітрового прибутку від заморожених російських активів, до 3 мільярдів євро, і включення закупівель в Україні в цю програму. Якщо подивитися на оборонну промисловість України, то ми створили хорошу машину, яка може швидко працювати - все, що нам потрібно зараз, це залити в неї стійке паливо, яке може бути отримано тільки за рахунок прибутку від заморожених російських активів - без цього ми не зможемо продовжувати працювати", - додав міністр.

Третьою ініціативою, сказав Камишін, стане "включення закупівель в українських виробників до Європейської програми оборонної промисловості (EDIP)".

"Ми не хочемо конкурувати, ми робимо прості речі, які працюють просто і дешево, і ми будемо доповнювати європейську промисловість, і спільний потенціал буде достатнім для стримування будь-якого агресора", - підсумував він.

Читайте: Данія та Канада погодились профінансувати виробництво зброї в Україні

Виробництво зброї в Україні

Раніше гендиректор Укроборонпрому Сметанін заявив, що обсяги виробництва військової техніки в Україні збільшено втричі.

Також у 2024 році Україна наздогнала Росію за виробництвом дронів-камікадзе.

Автор: 

військово-промисловий комплекс (281) Євросоюз (13341) Камишін Олександр (163)


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Топ коментарі
+15
якщо цим клептоманам дати гроші на зброю, не буде ні грошей ,ні зброї
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09.05.2024 10:02
+7
В кишенях дерьмака спочатку треба пошукати. Чого відразу в Європу пертися?
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09.05.2024 10:05
+6
шукуни, а чому коли за кошти то завжди в партнерів?
а в своїх кишенях помацати не по феншую?
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09.05.2024 10:01
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шукуни, а чому коли за кошти то завжди в партнерів?
а в своїх кишенях помацати не по феншую?
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09.05.2024 10:01 Відповісти
якщо цим клептоманам дати гроші на зброю, не буде ні грошей ,ні зброї
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09.05.2024 10:02 Відповісти
але в зеленех кишенях прибуде..
а я б кращє онуці гарну і дорогу віолончель прикупив, ніж в зелені кишені...
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09.05.2024 10:07 Відповісти
Есть вариант сократить число министерств, чиновников и нецелевые расходы все какие возможно вдвое...
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09.05.2024 10:03 Відповісти
був варіант не відголосувати клованів, але на сьогодні вже нема...
наслідкі бачять всі...
доки війна? - доти недоторканий клован
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09.05.2024 10:19 Відповісти
В кишенях дерьмака спочатку треба пошукати. Чого відразу в Європу пертися?
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09.05.2024 10:05 Відповісти
"Ми всё рас3.14*ділі а на зброю нема коштів".
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09.05.2024 10:06 Відповісти
"якщо ми все разпиндим, то нам небуде за шо класти асфальт!" (С) ))
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09.05.2024 10:12 Відповісти
Асвальт - конкурент.
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09.05.2024 10:08 Відповісти
У бени, ахмета, пинчука поищите и у ваЗЕлина с фсбэшником Елдаком и всей кодлы ..
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09.05.2024 10:09 Відповісти
А припинити красти та розпилювати бюджет на ''барабанах'' та іншому по завищених в рази цінах не пробували?!
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09.05.2024 10:12 Відповісти
А поки ми гроші "шукаємо" в ЄС, то щоб не марнувати час, ми мародеримо вже ті гроші, що нам виділили раніше. І бляха муха, чомусь (ніхто не знає чому) грошей на виробництво власної зброї, знову не вистачає. Отакой офісно-реЗЕдентський "парадокс". Да, Камишин?
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09.05.2024 10:13 Відповісти
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09.05.2024 10:18 Відповісти
для укр. бізнесу "гроші не пахнуть" нашою кров'ю, йому аби капусту рубати і офшори виводити
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09.05.2024 10:27 Відповісти
У такому чипідку вони мают смердіти СБУ.
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09.05.2024 10:40 Відповісти
а в єрмака
не пробував пошукати..?
мабудь вже більше ніж в ЄС
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09.05.2024 10:20 Відповісти
шукайте в деПутанів, там більше знайдете: https://biz.censor.net/news/3488390/************************************************************************
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09.05.2024 10:22 Відповісти
Спочатку волали - що гроші є, немає безпечних місць для організації виробництв та персоналу..мабудь зелених пиками потикали у місця, де можна безпечно розвернути виробництва й прилаштувати безробітних після відповідних навчань, раз гроші різко скінчились. Бо раніше з кожної праски було чутно про дрони на кухні й наявність коштів.
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09.05.2024 10:28 Відповісти
Найбільше коштів можна знайти у фінансуванні зекодляка.
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09.05.2024 10:33 Відповісти
не воровать не пробовали?
- от мертвого осла уши
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09.05.2024 10:33 Відповісти
У своїх бездонних кишенях пошукайте, ворюги...
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09.05.2024 10:36 Відповісти
З точки зору масштабів і вартості ми ефективні і здатні виробляти достатньо, єдине, чого не вистачає, - це фінансування", - пояснив він. Це висловлювання вказує на бажання аферистів і крахоборів.Для чого шукати кошти десь в когось у світі.коли їх спокійно можна позичити в "українських мішків з грошима" котрі за роки Незалежності 2обібрали " український народ на сотні млрд, доларів...?
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09.05.2024 10:44 Відповісти
какой то кровный брат арахамии наверное
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09.05.2024 10:45 Відповісти
Не ищем, а клянчите. Искатели х....
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09.05.2024 10:59 Відповісти
На деньги говномарафона можно построить несколько патронных заводов и несколько заводов для производства снарядов.
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09.05.2024 11:51 Відповісти
Камишін, не треба шукати! Запитай в любого пересічного українця і він тобі скаже де вони є:
Монако
Кап ферра
Ніцца
Форте дей Марсі
То тільки то що на вскід, а так якщо добре поцікавитись, то Україні і позики питати не треба.
Вас , таких дурнів, спеціально в міністри призначають, що ви не знаєте де що лежить?
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09.05.2024 12:04 Відповісти
Не там шукаєте! По своїм карманам пройдіться по депутатам по суддям по верхівкам Нафтогазу та Укрпошти тощо. Там ще й на шашлики залишиться
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09.05.2024 12:23 Відповісти
 
 