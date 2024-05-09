Для розвитку української збройової промисловості шукаємо кошти в ЄС, - Камишін
Україна може виробляти достатньо зброї, проте наразі не вистачає фінансування.
Про це заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.
"Наша мета - знайти більше коштів для закупівель в українських виробників зброї. Ми знайшли кілька ініціатив, які, можливо, будуть реалізовані. З точки зору масштабів і вартості ми ефективні і здатні виробляти достатньо, єдине, чого не вистачає, - це фінансування", - пояснив він.
Камишін зазначив, що однією з ініціатив може стати "розширення фондів Європейського фонду миру для відшкодування витрат держав-членів, які закуповують обладнання безпосередньо в України і залишають його в Україні - це швидко, це працює, це буде чудово".
"По-друге, це використання вітрового прибутку від заморожених російських активів, до 3 мільярдів євро, і включення закупівель в Україні в цю програму. Якщо подивитися на оборонну промисловість України, то ми створили хорошу машину, яка може швидко працювати - все, що нам потрібно зараз, це залити в неї стійке паливо, яке може бути отримано тільки за рахунок прибутку від заморожених російських активів - без цього ми не зможемо продовжувати працювати", - додав міністр.
Третьою ініціативою, сказав Камишін, стане "включення закупівель в українських виробників до Європейської програми оборонної промисловості (EDIP)".
"Ми не хочемо конкурувати, ми робимо прості речі, які працюють просто і дешево, і ми будемо доповнювати європейську промисловість, і спільний потенціал буде достатнім для стримування будь-якого агресора", - підсумував він.
Виробництво зброї в Україні
Раніше гендиректор Укроборонпрому Сметанін заявив, що обсяги виробництва військової техніки в Україні збільшено втричі.
Також у 2024 році Україна наздогнала Росію за виробництвом дронів-камікадзе.
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а в своїх кишенях помацати не по феншую?
а я б кращє онуці гарну і дорогу віолончель прикупив, ніж в зелені кишені...
наслідкі бачять всі...
доки війна? - доти недоторканий клован
не пробував пошукати..?
мабудь вже більше ніж в ЄС
- от мертвого осла уши
Монако
Кап ферра
Ніцца
Форте дей Марсі
То тільки то що на вскід, а так якщо добре поцікавитись, то Україні і позики питати не треба.
Вас , таких дурнів, спеціально в міністри призначають, що ви не знаєте де що лежить?