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Блінкен відвідав виробництво українських FPV-дронів та ударних коптерів. ФОТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав виробництво українських дронів.

Про це повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Держсекретар США Блінкен відвідав українське виробництво дронів

"Обговорили особливості виробництва, логістику в умовах війни та локалізацію виготовлення комплектуючих для БПЛА. Делегація побачила, як виробляють українські інновації — FPV-дрони та ударні коптери, які масово використовують на полі бою та які вже довели ефективність. Фактично більшість російських танків та різної бронетехніки знищується українськими дронами", - написав Федоров у фейсбуці.

Виробництво дронів в Україні
Виробництво дронів в Україні

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Міністр зазначив, що безпілотники, які виготовляють на цьому виробництві, активно закуповує держава та поставляє на фронт.

Блінкен і Федоров оглянули виробництво дронів

Автор: 

військово-промисловий комплекс (282) Федоров Михайло (877) дрони (4690) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+12
Необов'язково маячити фото🤬
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15.05.2024 20:24
+9
Пля, от нащо так ризикувати???
Ті хто хоч раз у своєму житті був у цій будівлі обов'язково її впізнають!
дбл блт
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15.05.2024 20:33
+7
Дуже відчутні ці дрони, особливо на півночі Харківщини і три лінії оборони потужні є🤦
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15.05.2024 20:25
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Так, вашi джавелiни коштують як пiзанська башня.
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15.05.2024 20:24 Відповісти
Необов'язково маячити фото🤬
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15.05.2024 20:24 Відповісти
Дуже відчутні ці дрони, особливо на півночі Харківщини і три лінії оборони потужні є🤦
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15.05.2024 20:25 Відповісти
ось якраз дрони зараз і витягують ситуацію!
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15.05.2024 21:44 Відповісти
Пля, от нащо так ризикувати???
Ті хто хоч раз у своєму житті був у цій будівлі обов'язково її впізнають!
дбл блт
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15.05.2024 20:33 Відповісти
Це тут Стерненко купує дрони?
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15.05.2024 20:47 Відповісти
який стерненко...?
Міністр зазначив, що безпілотники, які виготовляють на цьому виробництві, активно закуповує держава та поставляє на фронт Джерело:
після таких слів блінкен подумає, що грошей україні не треба, держава і так закуповлює...
звідки йому знати, як на ці дрони збираються кошти...
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16.05.2024 09:29 Відповісти
базіка --міністр,це не тільки находка для рашки,а і ворог України.
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15.05.2024 20:52 Відповісти
Дрони це добре але показувати підприємство та обличчя людей це пісець..
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15.05.2024 21:00 Відповісти
Що ви хочете від Федорова який пролобіював введення в Україні програми написаною програмістами від ФСБ і КГБ Білорусі, "Дія" називається.
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15.05.2024 22:38 Відповісти
Радянська показуха.

Далі в програмі групові фото і поляна.
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15.05.2024 22:35 Відповісти
хоспаді ... радянським ... до наших корпоративів ...
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15.05.2024 23:35 Відповісти
Розголосивши настільки чутливу інформацію ворогу, віцепрем"єр здійснив державну зраду у військовий час. СБУ повинно відкрити кримінальну справу
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16.05.2024 10:33 Відповісти
 
 