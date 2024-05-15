Блінкен відвідав виробництво українських FPV-дронів та ударних коптерів. ФОТО
Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав виробництво українських дронів.
Про це повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Обговорили особливості виробництва, логістику в умовах війни та локалізацію виготовлення комплектуючих для БПЛА. Делегація побачила, як виробляють українські інновації — FPV-дрони та ударні коптери, які масово використовують на полі бою та які вже довели ефективність. Фактично більшість російських танків та різної бронетехніки знищується українськими дронами", - написав Федоров у фейсбуці.
Міністр зазначив, що безпілотники, які виготовляють на цьому виробництві, активно закуповує держава та поставляє на фронт.
Топ коментарі
+12 Name #588221
показати весь коментар15.05.2024 20:24
+9 Pawlo Kit
показати весь коментар15.05.2024 20:33
+7 Andrii #583603
показати весь коментар15.05.2024 20:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ті хто хоч раз у своєму житті був у цій будівлі обов'язково її впізнають!
дбл блт
Міністр зазначив, що безпілотники, які виготовляють на цьому виробництві, активно закуповує держава та поставляє на фронт Джерело:
після таких слів блінкен подумає, що грошей україні не треба, держава і так закуповлює...
звідки йому знати, як на ці дрони збираються кошти...
Далі в програмі групові фото і поляна.