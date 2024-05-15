Блінкен відвідав виробництво українських FPV-дронів та ударних коптерів. ФОТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав виробництво українських дронів.

Про це повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорили особливості виробництва, логістику в умовах війни та локалізацію виготовлення комплектуючих для БПЛА. Делегація побачила, як виробляють українські інновації — FPV-дрони та ударні коптери, які масово використовують на полі бою та які вже довели ефективність. Фактично більшість російських танків та різної бронетехніки знищується українськими дронами", - написав Федоров у фейсбуці.





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Міністр зазначив, що безпілотники, які виготовляють на цьому виробництві, активно закуповує держава та поставляє на фронт.