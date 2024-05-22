Лауреаткою премії Гонгадзе стала журналістка Трощинська
Журналістка "Суспільного" Тетяна Трощинська стала лауреаткою цьогорічної Премії імені Георгія Гонгадзе.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали в офіційному фейсбуці премії.
Там оголосили, що шостою лауреаткою Премії імені Георгія Ґонґадзе стала Тетяна Трощинська - журналістка, продюсерка, радіоведуча.
Під час отримання нагороди вона зазначила:
"Журналістика - це справа небайдужих людей. Багато хто скаже, що ми інформуємо, пояснюємо — чому, переповідаємо історії. Так і є. Але цього мало. Якщо ми небайдужі, ми є майданчиком для дискусій, позицій і аргументів, в не для крику одне на одного. Якщо ми не байдужі як журналісти і журналістки, ми впливаємо на зміну політичної культури в країні. Якщо ми небайдужі, ми стаємо частиною боротьби за демократію, частиною боротьби за українську державність. Якщо ми небайдужі, ми є частиною боротьби за людську гідність".
Крім Трощинської цього року фіналістками Премії Гонгадзе стали засновниця розслідувальної агенції "Слідство.Інфо" Анна Бабінець та головна редакторка The Kyiv Independent Ольга Руденко.
Більше про нагороду
Премія імені Георгія Гонгадзе - нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з Києво-Могилянською Бізнес-Школою, KMBS Alumni platform та виданням "Українська правда". Присуджується раз на рік 21 травня - у день народження Георгія Гонгадзе.
Серед критеріїв для висунення кандидатів: інноваційність, значний внесок у розвиток жанру чи журналістського середовища, незалежність та відданість принципам професії.
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