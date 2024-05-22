Лауреаткою премії Гонгадзе стала журналістка Трощинська

Журналістка "Суспільного" Тетяна Трощинська стала лауреаткою цьогорічної Премії імені Георгія Гонгадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали в офіційному фейсбуці премії.

Там оголосили, що шостою лауреаткою Премії імені Георгія Ґонґадзе стала Тетяна Трощинська - журналістка, продюсерка, радіоведуча.

Під час отримання нагороди вона зазначила:

"Журналістика - це справа небайдужих людей. Багато хто скаже, що ми інформуємо, пояснюємо — чому, переповідаємо історії. Так і є. Але цього мало. Якщо ми небайдужі, ми є майданчиком для дискусій, позицій і аргументів, в не для крику одне на одного. Якщо ми не байдужі як журналісти і журналістки, ми впливаємо на зміну політичної культури в країні. Якщо ми небайдужі, ми стаємо частиною боротьби за демократію, частиною боротьби за українську державність. Якщо ми небайдужі, ми є частиною боротьби за людську гідність".

Крім Трощинської цього року фіналістками Премії Гонгадзе стали засновниця розслідувальної агенції "Слідство.Інфо" Анна Бабінець та головна редакторка The Kyiv Independent Ольга Руденко.

Дивіться: Акція пам’яті Георгія Гонгадзе та всіх убитих українських журналістів відбулася у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Більше про нагороду

Премія імені Георгія Гонгадзе - нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з Києво-Могилянською Бізнес-Школою, KMBS Alumni platform та виданням "Українська правда". Присуджується раз на рік 21 травня - у день народження Георгія Гонгадзе.

Серед критеріїв для висунення кандидатів: інноваційність, значний внесок у розвиток жанру чи журналістського середовища, незалежність та відданість принципам професії.

Читайте: Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів у ВР