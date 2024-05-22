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Лауреаткою премії Гонгадзе стала журналістка Трощинська

Лауреатка премії Гонгадзе 2024 Тетяна Трощинська

Журналістка "Суспільного" Тетяна Трощинська стала лауреаткою цьогорічної Премії імені Георгія Гонгадзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали в офіційному фейсбуці премії.

Там оголосили, що шостою лауреаткою Премії імені Георгія Ґонґадзе стала Тетяна Трощинська - журналістка, продюсерка, радіоведуча.

Під час отримання нагороди вона зазначила:

"Журналістика - це справа небайдужих людей. Багато хто скаже, що ми інформуємо, пояснюємо — чому, переповідаємо історії. Так і є. Але цього мало. Якщо ми небайдужі, ми є майданчиком для дискусій, позицій і аргументів, в не для крику одне на одного. Якщо ми не байдужі як журналісти і журналістки, ми впливаємо на зміну політичної культури в країні. Якщо ми небайдужі, ми стаємо частиною боротьби за демократію, частиною боротьби за українську державність. Якщо ми небайдужі, ми є частиною боротьби за людську гідність".

Крім Трощинської цього року фіналістками Премії Гонгадзе стали засновниця розслідувальної агенції "Слідство.Інфо" Анна Бабінець та головна редакторка The Kyiv Independent Ольга Руденко.

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Більше про нагороду

Премія імені Георгія Гонгадзе - нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з Києво-Могилянською Бізнес-Школою, KMBS Alumni platform та виданням "Українська правда". Присуджується раз на рік 21 травня - у день народження Георгія Гонгадзе.

Серед критеріїв для висунення кандидатів: інноваційність, значний внесок у розвиток жанру чи журналістського середовища, незалежність та відданість принципам професії.

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Автор: 

Гонгадзе Георгій (127) журналістика (1754) премія (384)


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В начале прочитал "с Троещины")
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22.05.2024 05:26 Відповісти
журналістика, як професія відсутня в україні.
виключно, рідкісні незалежні особистості.
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22.05.2024 07:33 Відповісти
А *********-********** пролетела?
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22.05.2024 08:37 Відповісти
Лауреатом премії Гонгадзе став Кучма
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22.05.2024 08:49 Відповісти
А чому не *****-мосейчучка?
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22.05.2024 09:12 Відповісти
 
 