Лауреаткой премии Гонгадзе стала журналистка Трощинская

Журналистка "Суспільного" Татьяна Трощинская стала лауреатом нынешней Премии имени Георгия Гонгадзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написали в официальном фейсбуке премии.

Там объявили, что шестым лауреатом Премии имени Георгия Гонгадзе стала Татьяна Трощинская - журналистка, продюсер, радиоведущая.

Во время получения награды она отметила:

"Журналистика - это дело неравнодушных людей. Многие скажут, что мы информируем, объясняем - почему, рассказываем истории. Так и есть. Но этого мало. Если мы неравнодушны, мы являемся площадкой для дискуссий, позиций и аргументов, в не для крика друг на друга. Если мы не равнодушны как журналисты и журналистки, мы влияем на изменение политической культуры в стране. Если мы неравнодушны, мы становимся частью борьбы за демократию, частью борьбы за украинскую государственность. Если мы неравнодушны, мы являемся частью борьбы за человеческое достоинство".

Кроме Трощинской в этом году финалистками Премии Гонгадзе стали основательница расследовательского агентства "Слідство.Інфо" Анна Бабинец и главный редактор The Kyiv Independent Ольга Руденко.

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Больше о награде

Премия имени Георгия Гонгадзе - награда для независимых журналистов, основанная в 2019 году Украинским ПЕН в партнерстве с Киево-Могилянской Бизнес-Школой, KMBS Alumni platform и изданием "Украинская правда". Присуждается раз в год 21 мая - в день рождения Георгия Гонгадзе.

Среди критериев для выдвижения кандидатов: инновационность, значительный вклад в развитие жанра или журналистской среды, независимость и преданность принципам профессии.

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