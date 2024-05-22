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Трюдо щодо запиту прокурора МКС: Викликає занепокоєння відчуття рівності між демократично обраними очільниками Ізраїлю та терористами ХАМАСу

Джастін Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо прокоментував запит прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана щодо ордерів на арешт високопосадовців Ізраїлю і лідерів угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я від самого початку наголошував на важливості дотримання усіма міжнародного права. Що викликає занепокоєння, так це відчуття рівності між демократично обраними очільниками Ізраїлю та кровожерливими терористами, які очолюють ХАМАС. Не думаю, що це корисне рівняння", - сказав Трюдо.

Читайте: Запит прокурора МКС Хана щодо ордерів на арешт лідерів Ізраїлю та ХАМАСу підтримали Франція та Бельгія

Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС

Автор: 

Ізраїль (1639) Хамас (187) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+2
хай не лукавить трюдо - хамас це цупальце моссада.тому і один ордер на двох.
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22.05.2024 20:08
+2
Хамас - друзі кремлядів і діють так само, як кремляді в Бучі. Прирівнювати прем'єра Ізраїлю і ґвалтівника Хамаса = теж саме, що прирівняти ЗСУ і рашистів
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23.05.2024 01:15
+1
Трюдо за подвійні стандарти
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22.05.2024 19:59
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А шо такоє?
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22.05.2024 19:59 Відповісти
в перекладі з канадського звучить "Я шось стрємаюсь воювати з євреями"
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22.05.2024 20:00 Відповісти
Трюдо за подвійні стандарти
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22.05.2024 19:59 Відповісти
Трю - це три
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22.05.2024 20:02 Відповісти
Тут просто викликає занепокоєння абсолютна імпотентність міжнародних відносин. Нестор Махно просто красень,як виявляється 👍
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22.05.2024 20:02 Відповісти
хай не лукавить трюдо - хамас це цупальце моссада.тому і один ордер на двох.
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22.05.2024 20:08 Відповісти
Дивно чути таке від лівака Трюдо, який сам запустив до Канади десятки тисяч прихильників хамасу.
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22.05.2024 20:12 Відповісти
Я так понимаю- что ХАМАС
Предупредил Израиль о том, что нападет 7 октября
Что будет резать всех подряд
Насиловать
Брать в заложники
А Израиль не обратил внимания на это культурное предупреждение
Сверхгуманного Хамаса
А сейчас почему - то Израиль обстреливает районы базирования свергуманного ХАМАСА
Ну не наглость?
Весь прогрессивный мир в умилении от Палестины
От всего, что уже сделал Хамас
И что еще непременно сделает
А ужасный Израиль не обращает внимание на весь прогрессивный мир
Нет слов......
Жду демонстраций студентов Гарварда
В поддержку сверхгуманного Хамаса
Одна надежда на них.....
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22.05.2024 20:46 Відповісти
Глупость несусветная. И скотство в комментах.
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22.05.2024 21:06 Відповісти
А що, демократично обраний керівник має право віддавати накази вбивати невійськових? А саме так, на тотальне знищення палестинців, "працює" ЦАХАЛ. Цікава поведінка "демократичних" керівників держав. Подвійні стандарти НІКОМУ не допомогли.
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22.05.2024 21:04 Відповісти
Ну а що цивільні там такі невинні ? Багато з них це посібники хамасу і лояльні до нього заслужили абсолютно на це
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24.05.2024 09:28 Відповісти
Хамас - друзі кремлядів і діють так само, як кремляді в Бучі. Прирівнювати прем'єра Ізраїлю і ґвалтівника Хамаса = теж саме, що прирівняти ЗСУ і рашистів
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23.05.2024 01:15 Відповісти
Конгресс США предупредил, если будет выдан ордер на арест Премьера Израиля, будет проголосовано решение, запрещающее судьям и их родственникам посещать США.
Тем более, что США не признают существование уголовного суда в Гааге.
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23.05.2024 04:54 Відповісти
 
 