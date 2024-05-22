Трюдо щодо запиту прокурора МКС: Викликає занепокоєння відчуття рівності між демократично обраними очільниками Ізраїлю та терористами ХАМАСу
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо прокоментував запит прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана щодо ордерів на арешт високопосадовців Ізраїлю і лідерів угруповання ХАМАС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я від самого початку наголошував на важливості дотримання усіма міжнародного права. Що викликає занепокоєння, так це відчуття рівності між демократично обраними очільниками Ізраїлю та кровожерливими терористами, які очолюють ХАМАС. Не думаю, що це корисне рівняння", - сказав Трюдо.
Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав видати ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Нетаньяху і трьох лідерів ХАМАС
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Предупредил Израиль о том, что нападет 7 октября
Что будет резать всех подряд
Насиловать
Брать в заложники
А Израиль не обратил внимания на это культурное предупреждение
Сверхгуманного Хамаса
А сейчас почему - то Израиль обстреливает районы базирования свергуманного ХАМАСА
Ну не наглость?
Весь прогрессивный мир в умилении от Палестины
От всего, что уже сделал Хамас
И что еще непременно сделает
А ужасный Израиль не обращает внимание на весь прогрессивный мир
Нет слов......
Жду демонстраций студентов Гарварда
В поддержку сверхгуманного Хамаса
Одна надежда на них.....
Тем более, что США не признают существование уголовного суда в Гааге.