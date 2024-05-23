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Новини
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Прикордонники РФ зняли з річки Нарви буї - Естонія вимагає повернення та пояснень

Буй

У ніч проти 23 травня російські прикордонники зняли з річки Нарви встановлені в естонських водах буї, які використовується для позначення судноплавного фарватеру – Естонія вимагає пояснень та повернення буїв на місце.

Начальник прикордонного управління Східної префектури Ерік Пургель заявив, що щовесни Естонія та Росія встановлюють на річці Нарві буї для позначення судноплавних шляхів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він зазначив, що якщо тимчасова контрольна лінія постійно позначена на сухопутному кордоні, річище річки з часом змінюється, тому щовесни переглядається розмітка водних шляхів.

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Пургель наголосив, що якщо до початку війни в Україні установка буїв відбувалася багато в чому за згодою, то з 2023 року Росія не погоджується з позицією Естонії щодо розміщення буїв.

"Ми вирішили спустити буї на літній сезон відповідно до угоди 2022 року, тому що вони необхідні для запобігання навігаційним помилкам, щоб наші рибалки та інші любителі випадково не заблукали в російських водах", — сказав він.

Як наголосив Пургель, департамент поліції та прикордонної охорони зв'яжеться з російською прикордонною службою та вимагатиме пояснень щодо зняття буїв та їх повернення.

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"PPA очікує від Росії доказів того, що узгоджене на цей час місцеперебування судноплавного шляху змінилося, і якщо вони не будуть надані, ми продовжимо встановлення буїв", — додав він.

Зазначається, що цього року Росія заявила, що не згодна з розташуванням приблизно половини із запланованих 250 плавучих маркерів. Естонія встановила світлові буї в естонських водах на підставі закону про державний кордон та місць розташування буїв, узгоджених між прикордонними відомствами у 2022 році.

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Перші 50 буїв було встановлено на річці Нарва 13 травня. 23 травня близько 03:00 естонські прикордонники виявили, що прикордонники РФ почали знімати плавучі знаки. За ніч вони зняли 24 буї, частина з яких опинилася серед спірних знаків.

Автор: 

кордон (4756) росія (65035) Естонія (1608)


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Топ коментарі
+40
От в цьому вся "вялікая расєя" - піднасрать сподтішка, щось зламать, спиз-дить буй...
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23.05.2024 23:39
+31
Готуйтесь до нападу кацапської нечисті!!!
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23.05.2024 23:32
+26
Пора НАТО включатись,бо можна прогавити,спочатку буї,а потім унітази почнуть пропадати.
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23.05.2024 23:41
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Готуйтесь до нападу кацапської нечисті!!!
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23.05.2024 23:32 Відповісти
Хвора кацапська нечисть сама собі перекриває кисень. Пацієнти - дауни.
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24.05.2024 06:26 Відповісти
Естонцям-лапатний гопнік прадалжаєт наривацца і панімаєт тока тада када палучіт па роже па наглай тупой гопнічєскай роже-от і все пояснення...
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23.05.2024 23:33 Відповісти
поки ви будете вимагати пояснень - вони вас вбьють, ваших жінок виїб№ть, дітей навчать любити узький мір
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23.05.2024 23:38 Відповісти
От в цьому вся "вялікая расєя" - піднасрать сподтішка, щось зламать, спиз-дить буй...
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23.05.2024 23:39 Відповісти
Нах им буи наху сдались.
Они кулинары. Эту лягушку будут медленно варить. При Союзе граница по Амуру, в районе Благовещенска проходила по урезу воды с китайской стороны
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24.05.2024 08:33 Відповісти
Пора НАТО включатись,бо можна прогавити,спочатку буї,а потім унітази почнуть пропадати.
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23.05.2024 23:41 Відповісти
гопота. На Неве - вонючке установят
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23.05.2024 23:42 Відповісти
Заїдаються кацапи зі всіма країнами Європи ,
ну і виродки кляті 🙁
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23.05.2024 23:46 Відповісти
"якщо вони не будуть надані, ми продовжимо встановлення буїв"
А вони продовжать їх знімати. А ви продовжите на це дивитися. Цікаво - що ранійше закінчиться - буї у Естонії, чи бажання їх знімати у кацапів?
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23.05.2024 23:49 Відповісти
Не пояснень треба вимагати, а просто ху#рити їх з кулеметів та орудій за такі дії.
Карочє, Європа дозанепокоїлася... Глибоко дозанепокоїлася. Дуже глибоко дозанепокоїлася.
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23.05.2024 23:50 Відповісти
Ні. З кулеметів не варто, а от ставити заміновані буї варто - досить буде кілька штук і можна навіть попередити. Попередити звісно після бадабум, типу не встигли дипломати-бюрократи за погранцями, запарка в роботі або ми листа ще вчора надіслали, а вже коли ваша почта доставила, то ваші проблеми.
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24.05.2024 11:12 Відповісти
Кацапи почали залякувати Естонію, Литву і Латвію. Думю прийшов час втрутитися НАТО.
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23.05.2024 23:51 Відповісти
Эстонские Погранцы Оперативно выяснили, что 24 буя, расположенных в территориальных водах Эстонии - *****#ли.
Так начинался новый анекдот.
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23.05.2024 23:52 Відповісти
Набуя ж им без буя, коль границы добуя?
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24.05.2024 01:00 Відповісти
Она у них не заканчивается
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24.05.2024 08:34 Відповісти
кацапів треба п..дити всім світом вони не зміняться.
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23.05.2024 23:52 Відповісти
птн- пнх! Прибалтії ядерну зброю!
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23.05.2024 23:53 Відповісти
Не встигнуть стрельнути
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24.05.2024 06:02 Відповісти
Ті кацапські прикордонники хіба з каменя зроблені? Куль не бояться?
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23.05.2024 23:58 Відповісти
московія тягне криваву руку все далі ,китай її направляє ...Захід прої * ав своїм заграванням ,підступні геополітичні плани китаю та московії ,це вже один монстр і дуже не слабий ...
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24.05.2024 00:02 Відповісти
Скоро вони вам пояснять!!! Де там 5 стаття?! Ось кацапня все роз'яснить куройо....м!
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24.05.2024 00:13 Відповісти
русня уже буи тырит
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24.05.2024 00:15 Відповісти
Зняли в териториальних водах - це порушення кордону . Чому не стріляли ?
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24.05.2024 00:21 Відповісти
Тому що Пургель ще не зв'язався з російською прикордонною службою і не отримав дозволу на розстріл порушників державного кордону.
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24.05.2024 10:02 Відповісти
пора Естонії замість буїв міни ставити,.. без всяких пояснень
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24.05.2024 01:21 Відповісти
якщо захід і далі буде "гальмувати" та "не ескалювати", то все йде до того, що замість буїв естонцям вже прийдеться встановлювати ЯРМи.
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24.05.2024 02:00 Відповісти
Ну ладно 3,14 ... дити унітази , стіральні машини. Тепер добрались до буїв... Мабуть обоснують тим, що стояли девайси на радіоактивне випромінювання. Кацапи - на буях є трекери.
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24.05.2024 03:01 Відповісти
Пора на Нарві ставить спеціальні "буї" - МЯМи Пару разів "громко абазначат местапалажение линии границы" - і у кацапів пропаде бажання знімать буї
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24.05.2024 05:36 Відповісти
Казус беллі
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24.05.2024 05:57 Відповісти
Це вже 1 дюйм терiторiї НАТО чi щє нi?
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24.05.2024 06:46 Відповісти
Як же ж на цьому фоні жалюгідно виглядає НАТО, де виклик посла де присутність флоту і кількох підводних човнів??🤦
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24.05.2024 07:04 Відповісти
А чому б просто мовчки не збити їх пару прикордонних катерів?
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24.05.2024 07:22 Відповісти
Именно это и надо кацапам.
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24.05.2024 08:05 Відповісти
І що вони зроблять?
Тобто якщо не збивати, вони будуть нагліти,а якщо збивати,то вони будуть скулити,то навіщо не збивати?
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24.05.2024 12:12 Відповісти
Кацапам нужна провокация. Это их давний метод. Уже шум в ЕС подняли. Стоит теперь подождать, но не долго. И всё поставить, буи, на место прежнего расположения. А далее очередь опять кацапов. Ну так получается. Это же не война. Можно дуремарить.
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24.05.2024 19:44 Відповісти
Гутеріш з Мертвель вже занепокоїлися?
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24.05.2024 07:49 Відповісти
Настала черга Естонії приймати екзамен на мужність , як відомо Польща провалила екзамен.
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24.05.2024 08:11 Відповісти
Ехал русский убивать, а его убили.

Плачет ноет его мать:

Что ж творится в мире?

Непонятно ведь за что?

По какой причине?

Ведь он ехал убивать, а его убили?
(С)
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24.05.2024 08:25 Відповісти
На буя їм буї?
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24.05.2024 08:45 Відповісти
Блт. Що за об'єднання за росія, живуть виключно щоби гадити де тільки не ходять!
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24.05.2024 09:30 Відповісти
Там же давно треба міни встановлювати замість буїв.
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24.05.2024 09:32 Відповісти
А де занепокоєність? Без цього діло не піде!
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24.05.2024 09:54 Відповісти
Це чергові 5 дюймів НАТОвської землі. Кацапи на території країни альянсу роблять противоправні дії. У відповідь погрози звернутись у Спортлото.
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24.05.2024 09:54 Відповісти
Якщо не зупинити підорафію і китамозо, світ зкотиться у прірву!
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24.05.2024 10:04 Відповісти
А що може НАТО?
Н-І-Ч-О-Г-О від слова зовсім.
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24.05.2024 10:06 Відповісти
НАТО, наваляй кацапам буев!
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24.05.2024 14:40 Відповісти
 
 