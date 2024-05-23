Прикордонники РФ зняли з річки Нарви буї - Естонія вимагає повернення та пояснень

У ніч проти 23 травня російські прикордонники зняли з річки Нарви встановлені в естонських водах буї, які використовується для позначення судноплавного фарватеру – Естонія вимагає пояснень та повернення буїв на місце.

Начальник прикордонного управління Східної префектури Ерік Пургель заявив, що щовесни Естонія та Росія встановлюють на річці Нарві буї для позначення судноплавних шляхів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він зазначив, що якщо тимчасова контрольна лінія постійно позначена на сухопутному кордоні, річище річки з часом змінюється, тому щовесни переглядається розмітка водних шляхів.

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Пургель наголосив, що якщо до початку війни в Україні установка буїв відбувалася багато в чому за згодою, то з 2023 року Росія не погоджується з позицією Естонії щодо розміщення буїв.

"Ми вирішили спустити буї на літній сезон відповідно до угоди 2022 року, тому що вони необхідні для запобігання навігаційним помилкам, щоб наші рибалки та інші любителі випадково не заблукали в російських водах", — сказав він.

Як наголосив Пургель, департамент поліції та прикордонної охорони зв'яжеться з російською прикордонною службою та вимагатиме пояснень щодо зняття буїв та їх повернення.

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"PPA очікує від Росії доказів того, що узгоджене на цей час місцеперебування судноплавного шляху змінилося, і якщо вони не будуть надані, ми продовжимо встановлення буїв", — додав він.

Зазначається, що цього року Росія заявила, що не згодна з розташуванням приблизно половини із запланованих 250 плавучих маркерів. Естонія встановила світлові буї в естонських водах на підставі закону про державний кордон та місць розташування буїв, узгоджених між прикордонними відомствами у 2022 році.

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Перші 50 буїв було встановлено на річці Нарва 13 травня. 23 травня близько 03:00 естонські прикордонники виявили, що прикордонники РФ почали знімати плавучі знаки. За ніч вони зняли 24 буї, частина з яких опинилася серед спірних знаків.