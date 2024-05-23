Пограничники РФ сняли с реки Нарвы буи – Эстония требует возвращения и объяснений

В ночь на 23 мая российские пограничники сняли с реки Нарвы установленные в эстонских водах буи, которые используются для обозначения судоходного фарватера. Эстония требует объяснений и возвращения буев на место.

Начальник пограничного управления Восточной префектуры Эрик Пургель заявил, что каждую весну Эстония и Россия устанавливают на реке Нарве буи для обозначения судоходных путей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он отметил, что если временная контрольная линия постоянно обозначена на сухопутной границе, русло реки со временем меняется, поэтому каждую весну пересматривается разметка водных путей.

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Пургель отметил, что если до начала войны в стране установка буев происходила во многом по согласию, то с 2023 года Россия не соглашается с позицией Эстонии относительно размещения буев.

"Мы решили спустить буи на летний сезон в соответствии с соглашением 2022 года, потому что они необходимы для предотвращения навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и другие любители случайно не заблудились в российских водах", - сказал он.

Как отметил Пургель, департамент полиции и пограничной охраны свяжется с российской пограничной службой и потребует объяснений относительно снятия буев и их возвращения.

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"PPA ожидает от России доказательств того, что согласованное в настоящее время местонахождение судоходного пути изменилось, и если они не будут предоставлены, мы продолжим установку буев", - добавил он.

Отмечается, что в этом году Россия заявила, что не согласна с расположением примерно половины из запланированных 250 плавучих маркеров. Эстония установила световые буи в эстонских водах на основании закона о государственной границе и мест расположения буев, согласованных между пограничными ведомствами в 2022 году.

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Первые 50 буев были установлены на реке Нарва 13 мая. 23 мая около 03:00 эстонские пограничники обнаружили, что пограничники РФ начали снимать плавучие знаки. За ночь они сняли 24 буя, часть из которых оказалась среди спорных знаков.