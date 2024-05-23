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Пограничники РФ сняли с реки Нарвы буи – Эстония требует возвращения и объяснений

Буй

В ночь на 23 мая российские пограничники сняли с реки Нарвы установленные в эстонских водах буи, которые используются для обозначения судоходного фарватера. Эстония требует объяснений и возвращения буев на место.

Начальник пограничного управления Восточной префектуры Эрик Пургель заявил, что каждую весну Эстония и Россия устанавливают на реке Нарве буи для обозначения судоходных путей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он отметил, что если временная контрольная линия постоянно обозначена на сухопутной границе, русло реки со временем меняется, поэтому каждую весну пересматривается разметка водных путей.

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Пургель отметил, что если до начала войны в стране установка буев происходила во многом по согласию, то с 2023 года Россия не соглашается с позицией Эстонии относительно размещения буев.

"Мы решили спустить буи на летний сезон в соответствии с соглашением 2022 года, потому что они необходимы для предотвращения навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и другие любители случайно не заблудились в российских водах", - сказал он.

Как отметил Пургель, департамент полиции и пограничной охраны свяжется с российской пограничной службой и потребует объяснений относительно снятия буев и их возвращения.

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"PPA ожидает от России доказательств того, что согласованное в настоящее время местонахождение судоходного пути изменилось, и если они не будут предоставлены, мы продолжим установку буев", - добавил он.

Отмечается, что в этом году Россия заявила, что не согласна с расположением примерно половины из запланированных 250 плавучих маркеров. Эстония установила световые буи в эстонских водах на основании закона о государственной границе и мест расположения буев, согласованных между пограничными ведомствами в 2022 году.

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Первые 50 буев были установлены на реке Нарва 13 мая. 23 мая около 03:00 эстонские пограничники обнаружили, что пограничники РФ начали снимать плавучие знаки. За ночь они сняли 24 буя, часть из которых оказалась среди спорных знаков.

Автор: 

граница (5262) россия (95441) Эстония (1420)


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Топ комментарии
+40
От в цьому вся "вялікая расєя" - піднасрать сподтішка, щось зламать, спиз-дить буй...
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23.05.2024 23:39
+31
Готуйтесь до нападу кацапської нечисті!!!
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23.05.2024 23:32
+26
Пора НАТО включатись,бо можна прогавити,спочатку буї,а потім унітази почнуть пропадати.
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23.05.2024 23:41
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Правила форума Совет форумчан
Готуйтесь до нападу кацапської нечисті!!!
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23.05.2024 23:32 Ответить
Хвора кацапська нечисть сама собі перекриває кисень. Пацієнти - дауни.
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24.05.2024 06:26 Ответить
Естонцям-лапатний гопнік прадалжаєт наривацца і панімаєт тока тада када палучіт па роже па наглай тупой гопнічєскай роже-от і все пояснення...
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23.05.2024 23:33 Ответить
поки ви будете вимагати пояснень - вони вас вбьють, ваших жінок виїб№ть, дітей навчать любити узький мір
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23.05.2024 23:38 Ответить
От в цьому вся "вялікая расєя" - піднасрать сподтішка, щось зламать, спиз-дить буй...
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23.05.2024 23:39 Ответить
Нах им буи наху сдались.
Они кулинары. Эту лягушку будут медленно варить. При Союзе граница по Амуру, в районе Благовещенска проходила по урезу воды с китайской стороны
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24.05.2024 08:33 Ответить
Пора НАТО включатись,бо можна прогавити,спочатку буї,а потім унітази почнуть пропадати.
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23.05.2024 23:41 Ответить
гопота. На Неве - вонючке установят
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23.05.2024 23:42 Ответить
Заїдаються кацапи зі всіма країнами Європи ,
ну і виродки кляті 🙁
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23.05.2024 23:46 Ответить
"якщо вони не будуть надані, ми продовжимо встановлення буїв"
А вони продовжать їх знімати. А ви продовжите на це дивитися. Цікаво - що ранійше закінчиться - буї у Естонії, чи бажання їх знімати у кацапів?
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23.05.2024 23:49 Ответить
Не пояснень треба вимагати, а просто ху#рити їх з кулеметів та орудій за такі дії.
Карочє, Європа дозанепокоїлася... Глибоко дозанепокоїлася. Дуже глибоко дозанепокоїлася.
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23.05.2024 23:50 Ответить
Ні. З кулеметів не варто, а от ставити заміновані буї варто - досить буде кілька штук і можна навіть попередити. Попередити звісно після бадабум, типу не встигли дипломати-бюрократи за погранцями, запарка в роботі або ми листа ще вчора надіслали, а вже коли ваша почта доставила, то ваші проблеми.
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24.05.2024 11:12 Ответить
Кацапи почали залякувати Естонію, Литву і Латвію. Думю прийшов час втрутитися НАТО.
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23.05.2024 23:51 Ответить
Эстонские Погранцы Оперативно выяснили, что 24 буя, расположенных в территориальных водах Эстонии - *****#ли.
Так начинался новый анекдот.
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23.05.2024 23:52 Ответить
Набуя ж им без буя, коль границы добуя?
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24.05.2024 01:00 Ответить
Она у них не заканчивается
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24.05.2024 08:34 Ответить
кацапів треба п..дити всім світом вони не зміняться.
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23.05.2024 23:52 Ответить
птн- пнх! Прибалтії ядерну зброю!
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23.05.2024 23:53 Ответить
Не встигнуть стрельнути
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24.05.2024 06:02 Ответить
Ті кацапські прикордонники хіба з каменя зроблені? Куль не бояться?
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23.05.2024 23:58 Ответить
московія тягне криваву руку все далі ,китай її направляє ...Захід прої * ав своїм заграванням ,підступні геополітичні плани китаю та московії ,це вже один монстр і дуже не слабий ...
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24.05.2024 00:02 Ответить
Скоро вони вам пояснять!!! Де там 5 стаття?! Ось кацапня все роз'яснить куройо....м!
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24.05.2024 00:13 Ответить
русня уже буи тырит
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24.05.2024 00:15 Ответить
Зняли в териториальних водах - це порушення кордону . Чому не стріляли ?
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24.05.2024 00:21 Ответить
Тому що Пургель ще не зв'язався з російською прикордонною службою і не отримав дозволу на розстріл порушників державного кордону.
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24.05.2024 10:02 Ответить
пора Естонії замість буїв міни ставити,.. без всяких пояснень
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24.05.2024 01:21 Ответить
якщо захід і далі буде "гальмувати" та "не ескалювати", то все йде до того, що замість буїв естонцям вже прийдеться встановлювати ЯРМи.
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24.05.2024 02:00 Ответить
Ну ладно 3,14 ... дити унітази , стіральні машини. Тепер добрались до буїв... Мабуть обоснують тим, що стояли девайси на радіоактивне випромінювання. Кацапи - на буях є трекери.
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24.05.2024 03:01 Ответить
Пора на Нарві ставить спеціальні "буї" - МЯМи Пару разів "громко абазначат местапалажение линии границы" - і у кацапів пропаде бажання знімать буї
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24.05.2024 05:36 Ответить
Казус беллі
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24.05.2024 05:57 Ответить
Це вже 1 дюйм терiторiї НАТО чi щє нi?
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24.05.2024 06:46 Ответить
Як же ж на цьому фоні жалюгідно виглядає НАТО, де виклик посла де присутність флоту і кількох підводних човнів??🤦
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24.05.2024 07:04 Ответить
А чому б просто мовчки не збити їх пару прикордонних катерів?
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24.05.2024 07:22 Ответить
Именно это и надо кацапам.
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24.05.2024 08:05 Ответить
І що вони зроблять?
Тобто якщо не збивати, вони будуть нагліти,а якщо збивати,то вони будуть скулити,то навіщо не збивати?
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24.05.2024 12:12 Ответить
Кацапам нужна провокация. Это их давний метод. Уже шум в ЕС подняли. Стоит теперь подождать, но не долго. И всё поставить, буи, на место прежнего расположения. А далее очередь опять кацапов. Ну так получается. Это же не война. Можно дуремарить.
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24.05.2024 19:44 Ответить
Гутеріш з Мертвель вже занепокоїлися?
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24.05.2024 07:49 Ответить
Настала черга Естонії приймати екзамен на мужність , як відомо Польща провалила екзамен.
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24.05.2024 08:11 Ответить
Ехал русский убивать, а его убили.

Плачет ноет его мать:

Что ж творится в мире?

Непонятно ведь за что?

По какой причине?

Ведь он ехал убивать, а его убили?
(С)
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24.05.2024 08:25 Ответить
На буя їм буї?
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24.05.2024 08:45 Ответить
Блт. Що за об'єднання за росія, живуть виключно щоби гадити де тільки не ходять!
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24.05.2024 09:30 Ответить
Там же давно треба міни встановлювати замість буїв.
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24.05.2024 09:32 Ответить
А де занепокоєність? Без цього діло не піде!
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24.05.2024 09:54 Ответить
Це чергові 5 дюймів НАТОвської землі. Кацапи на території країни альянсу роблять противоправні дії. У відповідь погрози звернутись у Спортлото.
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24.05.2024 09:54 Ответить
Якщо не зупинити підорафію і китамозо, світ зкотиться у прірву!
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24.05.2024 10:04 Ответить
А що може НАТО?
Н-І-Ч-О-Г-О від слова зовсім.
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24.05.2024 10:06 Ответить
НАТО, наваляй кацапам буев!
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24.05.2024 14:40 Ответить
 
 