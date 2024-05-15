Парламент Эстонии одобрил закон об использовании замороженных активов России для помощи Украине

Рийгикогу - парламент Эстонии - принял закон, благодаря которому разрешается использование замороженных активов российских физических лиц для компенсации ущерба, нанесенного Украине войной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

65 депутатов Рийгикогу проголосовали за принятие закона, трое были против.

Как отметил председатель Конституционного комитета Хендрика Йоханнес Террас, создание правового регулирования использования замороженных активов является сложной задачей, над которой работает ряд стран-союзников и международных организаций, и Эстония здесь станет первопроходцем.

"Россия - страна-агрессор, возмещение нанесенного ею военного ущерба не может лежать на плечах Украины и ее союзников. Россия ответственна за причинение вреда, и она также должна нести эту ответственность", - сказал он.

"Принятым ныне законом Эстония предлагает механизм, который предусматривает ответственность тех людей и компаний, которые непосредственно участвуют в осуществлении агрессии или способствуют ей", - сказал Террас.

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По словам Терраса, для обеспечения ответственности для компенсации ущерба, нанесенного захватнической войной в Украине, могут быть использованы активы, которые уже заморожены в рамках международных санкций и которыми их владельцы все равно не могут пользоваться или распоряжаться.

Этот закон формирует внутригосударственный механизм обеспечения финансовой ответственности государства-агрессора за ущерб, причиненный наиболее серьезными нарушениями международного права.

Закон позволяет использовать активы физических и юридических лиц, замороженные в рамках санкций, в качестве авансового платежа для возмещения убытков, которые Россия задолжала Украине.

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Согласно поправке, которую перед вторым чтением внес конституционный комитет, Министерство иностранных дел принимает решение об использовании имущества в качестве авансового платежа для возмещения убытков в административном порядке. В первоначальной редакции разрешение на использование имущества предполагалось запрашивать в административном суде.

Как отмечается, глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна приветствовал принятие закона и выразил надежду, что президент как можно скорее провозгласит его, после чего закон вступит в силу.

Напомним, в марте 2024 года верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель предложил перечислить в фонд ЕС, который финансирует оружие для Украины, 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает возможным выделение Украине первого миллиарда евро от доходов с замороженных активов РФ уже 1 июля. Но для этого Евросоюз должен быстро принять необходимые решения.