Парламент Естонії схвалив закон про використання заморожених активів Росії для допомоги Україні

Рійгікогу - парламент Естонії - ухвалив закон, завдяки якому дозволяється використання заморожених активів російських фізичних осіб для компенсації збитків, завданих Україні війною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

65 депутатів Рійгікогу проголосували За ухвалення закону, троє були проти.

Як зазначив голова Конституційного комітету Хендріка Йоханнес Террас, створення правового регулювання використання заморожених активів є складним завданням, над яким працює низка країн-союзників та міжнародних організацій, і Естонія тут стане першопрохідця.

"Росія – країна-агресор, відшкодування завданих нею воєнних збитків не може лежати на плечах України та її союзників. Росія відповідальна за заподіяння шкоди, і вона також повинна нести цю відповідальність", – сказав він.

"Ухваленим нині законом Естонія пропонує механізм, який передбачає відповідальність тих людей і компаній, які безпосередньо беруть участь у здійсненні агресії або сприяють їй", – сказав Террас.

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За словами Терраса, для забезпечення відповідальності для компенсації збитків, завданих загарбницькою війною в Україні, можуть бути використані активи, які вже заморожені в рамках міжнародних санкцій і якими їхні власники все одно не можуть користуватися чи розпоряджатися.

Цей закон формує внутрішньодержавний механізм забезпечення фінансової відповідальності держави-агресора за шкоду, заподіяну найбільш серйозними порушеннями міжнародного права.

Закон дозволяє використовувати активи фізичних та юридичних осіб, заморожені в рамках санкцій, як авансовий платіж для відшкодування збитків, які Росія заборгувала Україні.

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Згідно з поправкою, яку перед другим читанням вніс конституційний комітет, Міністерство закордонних справ ухвалює рішення про використання майна як авансового платежу для відшкодування збитків в адміністративному порядку. У початковій редакції дозвіл на використання майна передбачалося запитувати в адміністративному суді.

Як зазначається, очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна привітав ухвалення закону і висловив сподівання, що президент якнайскоріше проголосить його, після чого закон набуде чинності.

Нагадаємо, у березні 2024 року верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель запропонував перерахувати до фонду ЄС, який фінансує зброю для України, 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня. Але для цього Євросоюз має швидко ухвалити необхідні рішення.