10 бронемашин та понад 50 штурмовиків знищили українські воїни під час атаки окупантів на Часів Яр. ВIДЕО бою
Українські підрозділи відбили спробу штурму Часового Яру на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти успішного протистояння українських воїнів окупантам опубліковані у соцмережах.
"Часів Яр, Донецька область. Кадри відбиття спроби потужного механізованого штурму українських позицій російськими окупантами. Підрозділи ЗСУ знищили понад 10 одиниць ворожої техніки, а воїни бойової бригади Національної поліції "Лють" ліквідували близько півсотні російських штурмовиків", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+22 Яр Холодний
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+7 Олександр ВАЛОВИЙ
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Як не прикро, їх в окопах біля Часового Яру, так НІХТО і не побачив!
Прострочений ухилянт, здриснув, щоб відсиджуватися у Києві….
Мівіну запарену їсти у підвалі, з аброхамією і абдристовичем, єрмак цим ОПІКУЄТЬСЯ!!
Що оце шобло, робить в Урядовому Кварталі Києва??
Я аж заспівав:
- Не унывайте пацаны, не унывайте...
Am
Расплескалась синева расплескалась
Dm
G
C
По тельняшкам разлилась по беретам
Dm
G
C
Am
Даже в сердце синева затерялась
Dm
E
Am
A7
Разлилась своим заманчивым цветом
Dm
G
C
Am
Даже в сердце синева затерялась
Dm
E
Am
Разлилась своим заманчивым цветом
Ей скажут, она зарыдает...