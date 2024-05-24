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Новини Війна
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10 бронемашин та понад 50 штурмовиків знищили українські воїни під час атаки окупантів на Часів Яр. ВIДЕО бою

Українські підрозділи відбили спробу штурму Часового Яру на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти успішного протистояння українських воїнів окупантам опубліковані у соцмережах.

"Часів Яр, Донецька область. Кадри відбиття спроби потужного механізованого штурму українських позицій російськими окупантами. Підрозділи ЗСУ знищили понад 10 одиниць ворожої техніки, а воїни бойової бригади Національної поліції "Лють" ліквідували близько півсотні російських штурмовиків", - зазначає у коментарі автор публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На напрямку Часового Яру російська армія зазнає багато втрат, особливо під час активних штурмових дій, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

армія рф (17302) знищення (7194) Донецька область (8401) бій (157) Часів Яр (327)


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Топ коментарі
+22
Правильно б"ють! За всіма правилами тактики - на марші До розвертання в бойовий порядок І стрілять їм незручно І піхота не розосередилася - згоряла прямо всередині БМП
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24.05.2024 09:26
+9
упоротість просто зашкалює...
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24.05.2024 09:30
+7
Наслідки для України, отої «мудрості», від Оманського СРАТЬєха зеленськага, з єрмаком і татаровим!!!
Як не прикро, їх в окопах біля Часового Яру, так НІХТО і не побачив!
Прострочений ухилянт, здриснув, щоб відсиджуватися у Києві….
Мівіну запарену їсти у підвалі, з аброхамією і абдристовичем, єрмак цим ОПІКУЄТЬСЯ!!
Що оце шобло, робить в Урядовому Кварталі Києва??
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24.05.2024 09:24
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Наслідки для України, отої «мудрості», від Оманського СРАТЬєха зеленськага, з єрмаком і татаровим!!!
Як не прикро, їх в окопах біля Часового Яру, так НІХТО і не побачив!
Прострочений ухилянт, здриснув, щоб відсиджуватися у Києві….
Мівіну запарену їсти у підвалі, з аброхамією і абдристовичем, єрмак цим ОПІКУЄТЬСЯ!!
Що оце шобло, робить в Урядовому Кварталі Києва??
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24.05.2024 09:24 Відповісти
Є підозри, що то був доширак з фсбешного пайка, а не мівіна.
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24.05.2024 09:30 Відповісти
Правильно б"ють! За всіма правилами тактики - на марші До розвертання в бойовий порядок І стрілять їм незручно І піхота не розосередилася - згоряла прямо всередині БМП
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24.05.2024 09:26 Відповісти
упоротість просто зашкалює...
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24.05.2024 09:30 Відповісти
Останні кадри знищення піхоти - це шедевр!
Я аж заспівав:
- Не унывайте пацаны, не унывайте...
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24.05.2024 09:37 Відповісти
славу супернову в тг смотришь?))))
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24.05.2024 10:28 Відповісти
а мене пригадалося оте: "Куда же ві тімуравци?"
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24.05.2024 10:34 Відповісти
E
Am
Расплескалась синева расплескалась
Dm
G
C
По тельняшкам разлилась по беретам
Dm
G
C
Am
Даже в сердце синева затерялась
Dm
E
Am
A7
Разлилась своим заманчивым цветом
Dm
G
C
Am
Даже в сердце синева затерялась
Dm
E
Am
Разлилась своим заманчивым цветом
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24.05.2024 10:48 Відповісти
Напрасно старушка ждет сына домой, -
Ей скажут, она зарыдает...
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24.05.2024 12:16 Відповісти
Добре є!
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24.05.2024 19:50 Відповісти
 
 