На Харківщині за добу ворог втратив понад 130 військових та 23 одиниці озброєння та військової техніки. За добу на фронті - 113 боєзіткнень, - Генштаб

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося 4 бойові зіткнення. Бої велися в районі Липців, Стариці, Тихого. За добу на фронті відбулося 113 боєзіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Генштабу Дмитро Лиховій.

"На Харківському напрямку ворог продовжив наступальні штурмові дії. Загалом відбулося 4 бойових зіткнення. Бої велися в районі Липців, Стариці, Тихого. За минулу добу ворог втратив на півночі Харківщини понад 130 осіб, із них 31 особу - вбитими", - сказав він.

Лиховій також поінформував, що росіяни втратили 23 одиниці озброєння та військової техніки.

Знищено:

1 танк та 2 артилерійські системи;

РСЗВ;

БПЛА оперативно-тактичного рівня;

дві одиниці автомобільної та п'ять одиниць спеціальної техніки.

Пошкоджено два танки, шість артилерійських систем, одну бойову бронемашину та два авто противника.

Бойові дії за добу

"Протягом доби на фронті російсько-української війни зафіксовано 113 бойових зіткнень. За добу четверга російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 3 ракетні удари із застосуванням 13 ракет, 57 авіаударів, зокрема із застосуванням 97 керованих авіабомб, понад 990 ударів дронами-камікадзе - шахедами, ланцетами, FPV-дронами", - сказав речник.

Лиховій додав, що ворог вчинив понад 4 тисячі обстрілів, зокрема 147 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Луганщині та Донеччині

На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 27. Сили оборони відбили атаки ворога у районах населених пунктів Твердохлібове, Синьківка, Дружелюбівка, Берестове, Іванівка Харківської області, Стельмахівка, Невське, Греківка та Новоєгорівка Луганської області.

На Лиманському напрямку противних здійснив 5 спроб прорвати оборону українських військ в районах населених пунктів Торське та Терни Донецької області.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

На Краматорському напрямку агресор 10 разів намагався прорвати оборону наших військ в районах населених пунктів Новий, Іванівське, Біла гора, Кліщіївка та Андріївка.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 28 атак в районах населених пунктів Євгенівка, Уманське, Калинове, Новоселівка-1, Сокіл, Соловйове та Новоолександрівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Водяне, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку росіяни вдалися до двох марних спроб прорвати оборону наших військ у напрямку Старомайорського та Урожайного Донецької області.

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