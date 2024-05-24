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Новини Війна
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На Харківщині за добу ворог втратив понад 130 військових та 23 одиниці озброєння та військової техніки. За добу на фронті - 113 боєзіткнень, - Генштаб

Робота Сил оборони півдня

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося 4 бойові зіткнення. Бої велися в районі Липців, Стариці, Тихого. За добу на фронті відбулося 113 боєзіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Генштабу Дмитро Лиховій.

"На Харківському напрямку ворог продовжив наступальні штурмові дії. Загалом відбулося 4 бойових зіткнення. Бої велися в районі Липців, Стариці, Тихого. За минулу добу ворог втратив на півночі Харківщини понад 130 осіб, із них 31 особу - вбитими", - сказав він.

Лиховій також поінформував, що росіяни втратили 23 одиниці озброєння та військової техніки.

Знищено:

  • 1 танк та 2 артилерійські системи;
  • РСЗВ;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • дві одиниці автомобільної та п'ять одиниць спеціальної техніки.

Пошкоджено два танки, шість артилерійських систем, одну бойову бронемашину та два авто противника.

Бойові дії за добу

"Протягом доби на фронті російсько-української війни зафіксовано 113 бойових зіткнень. За добу четверга російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 3 ракетні удари із застосуванням 13 ракет, 57 авіаударів, зокрема із застосуванням 97 керованих авіабомб, понад 990 ударів дронами-камікадзе - шахедами, ланцетами, FPV-дронами", - сказав речник.

Лиховій додав, що ворог вчинив понад 4 тисячі обстрілів, зокрема 147 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Луганщині та Донеччині

На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 27. Сили оборони відбили атаки ворога у районах населених пунктів Твердохлібове, Синьківка, Дружелюбівка, Берестове, Іванівка Харківської області, Стельмахівка, Невське, Греківка та Новоєгорівка Луганської області.

На Лиманському напрямку противних здійснив 5 спроб прорвати оборону українських військ в районах населених пунктів Торське та Терни Донецької області.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

На Краматорському напрямку агресор 10 разів намагався прорвати оборону наших військ в районах населених пунктів Новий, Іванівське, Біла гора, Кліщіївка та Андріївка.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 28 атак в районах населених пунктів Євгенівка, Уманське, Калинове, Новоселівка-1, Сокіл, Соловйове та Новоолександрівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Водяне, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Времівському напрямку росіяни вдалися до двох марних спроб прорвати оборону наших військ у напрямку Старомайорського та Урожайного Донецької області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Покровському напрямку відбулось 22 бойових зіткнення. Сили оборони знищили 250 окупантів на цьому напрямку, - Генштаб

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Генштаб ЗС (6544) бойові дії (3754) Лиховій Дмитро (75)


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https://twitter.com/i/status/1793712418067218736 Знизу Вовчанськ 2024 за п'ять днів двіжа.
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24.05.2024 10:24 Відповісти
@ "Вовчанськ. ГУР класно попрацював. Розкрилися подробиці, які вказують на системну кризу армії недоімперії. Рашисти мають кілька полігонів для підготовки резервів групи армій (ГА) "Запад". Плюс полігон для групи армій (ГА) "Центр", який був розгорнутий ближче до кордону з Україною.
Дивізії ГА "Запад" рашистів воюють на Лиманському напрямку. А їхня 90-та танкова дивізія - у резерві в ГА "Центр", що наступає на Покровськ.
Нові підготовлені батальйони мали вирушати на ці ділянки, щоб забезпечити безперервне посилення "наступаючих" частин. Але, як виявляється, у ворога "не склалося, як гадалося": Сили оборони України контратакують у Вовчанську та беруть в полон чмобиків, а вони - це нові резерви з полігонів ГА "Запад" і "Центр". Абсолютно без механізованої складової. Тобто танкові полки (ТП) без танків. Тож, оперативні резерви ГА "Север" рашистіа на Харківському напрямку відсутні. Вперед йти більше нема чим.
Штурм міста - складна операція. Лише для підготовлених підрозділів. Кидання чмобіків у міські бої говорить про те, що вже немає резервів в обстріляних частинах на лиманському напрямку.".
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24.05.2024 11:57 Відповісти
 
 