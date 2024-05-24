На Харківщині за добу ворог втратив понад 130 військових та 23 одиниці озброєння та військової техніки. За добу на фронті - 113 боєзіткнень, - Генштаб
Минулої доби на Харківському напрямку відбулося 4 бойові зіткнення. Бої велися в районі Липців, Стариці, Тихого. За добу на фронті відбулося 113 боєзіткнень.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Генштабу Дмитро Лиховій.
"На Харківському напрямку ворог продовжив наступальні штурмові дії. Загалом відбулося 4 бойових зіткнення. Бої велися в районі Липців, Стариці, Тихого. За минулу добу ворог втратив на півночі Харківщини понад 130 осіб, із них 31 особу - вбитими", - сказав він.
Лиховій також поінформував, що росіяни втратили 23 одиниці озброєння та військової техніки.
Знищено:
- 1 танк та 2 артилерійські системи;
- РСЗВ;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- дві одиниці автомобільної та п'ять одиниць спеціальної техніки.
Пошкоджено два танки, шість артилерійських систем, одну бойову бронемашину та два авто противника.
Бойові дії за добу
"Протягом доби на фронті російсько-української війни зафіксовано 113 бойових зіткнень. За добу четверга російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 3 ракетні удари із застосуванням 13 ракет, 57 авіаударів, зокрема із застосуванням 97 керованих авіабомб, понад 990 ударів дронами-камікадзе - шахедами, ланцетами, FPV-дронами", - сказав речник.
Лиховій додав, що ворог вчинив понад 4 тисячі обстрілів, зокрема 147 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
Ситуація на Луганщині та Донеччині
На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 27. Сили оборони відбили атаки ворога у районах населених пунктів Твердохлібове, Синьківка, Дружелюбівка, Берестове, Іванівка Харківської області, Стельмахівка, Невське, Греківка та Новоєгорівка Луганської області.
На Лиманському напрямку противних здійснив 5 спроб прорвати оборону українських військ в районах населених пунктів Торське та Терни Донецької області.
На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.
На Краматорському напрямку агресор 10 разів намагався прорвати оборону наших військ в районах населених пунктів Новий, Іванівське, Біла гора, Кліщіївка та Андріївка.
На Покровському напрямку наші захисники відбили 28 атак в районах населених пунктів Євгенівка, Уманське, Калинове, Новоселівка-1, Сокіл, Соловйове та Новоолександрівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Водяне, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону українських військ.
На Времівському напрямку росіяни вдалися до двох марних спроб прорвати оборону наших військ у напрямку Старомайорського та Урожайного Донецької області.
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https://twitter.com/i/status/1793712418067218736 Знизу Вовчанськ 2024 за п'ять днів двіжа.
Дивізії ГА "Запад" рашистів воюють на Лиманському напрямку. А їхня 90-та танкова дивізія - у резерві в ГА "Центр", що наступає на Покровськ.
Нові підготовлені батальйони мали вирушати на ці ділянки, щоб забезпечити безперервне посилення "наступаючих" частин. Але, як виявляється, у ворога "не склалося, як гадалося": Сили оборони України контратакують у Вовчанську та беруть в полон чмобиків, а вони - це нові резерви з полігонів ГА "Запад" і "Центр". Абсолютно без механізованої складової. Тобто танкові полки (ТП) без танків. Тож, оперативні резерви ГА "Север" рашистіа на Харківському напрямку відсутні. Вперед йти більше нема чим.
Штурм міста - складна операція. Лише для підготовлених підрозділів. Кидання чмобіків у міські бої говорить про те, що вже немає резервів в обстріляних частинах на лиманському напрямку.".