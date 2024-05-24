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Новости Война
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В Харьковской области за сутки враг потерял более 130 военных и 23 единицы вооружения и военной техники. За сутки на фронте - 113 боестолкновений, - Генштаб

Робота Сил оборони півдня

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло 4 боевых столкновения. Бои велись в районе Липцев, Старицы, Тихого. За сутки на фронте произошло 113 боестолкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Генштаба Дмитрий Лыховий.

"На Харьковском направлении враг продолжил наступательные штурмовые действия. Всего произошло 4 боевых столкновения. Бои велись в районе Липцев, Старицы, Тихого. За минувшие сутки враг потерял на севере Харьковщины более 130 человек, из них 31 человек - убитыми", - сказал он.

Лыховий также проинформировал, что россияне потеряли 23 единицы вооружения и военной техники.

Уничтожено:

  • 1 танк и 2 артиллерийские системы;
  • РСЗО;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня;
  • две единицы автомобильной и пять единиц специальной техники.

Повреждены два танка, шесть артиллерийских систем, одна боевая бронемашина и два авто противника.

Боевые действия за сутки

"В течение суток на фронте российско-украинской войны зафиксировано 113 боевых столкновений. За сутки четверга российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 3 ракетных удара с применением 13 ракет, 57 авиаударов, в том числе с применением 97 управляемых авиабомб, более 990 ударов дронами-камикадзе - шахедами, ланцетами, FPV-дронами", - сказал спикер.

Лыховий добавил, что враг совершил более 4 тысяч обстрелов, в том числе 147 - с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Луганщине и Донетчине

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 27. Силы обороны отбили атаки врага в районах населенных пунктов Твердохлебово, Синьковка, Дружелюбовка, Берестовое, Ивановка Харьковской области, Стельмаховка, Невское, Грековка и Новоегоровка Луганской области.

На Лиманском направлении противных совершил 5 попыток прорвать оборону украинских войск в районах населенных пунктов Торское и Терны Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражено 3 атаки в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

На Краматорском направлении агрессор 10 раз пытался прорвать оборону наших войск в районах населенных пунктов Новый, Ивановское, Белая гора, Клещиевка и Андреевка.

На Покровском направлении наши защитники отбили 28 атак в районах населенных пунктов Евгеновка, Уманское, Калиновое, Новоселовка-1, Сокол, Соловьево и Новоалександровка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Водяное, где враг 16 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Времовском направлении россияне прибегли к двум тщетным попыткам прорвать оборону наших войск в направлении Старомайорского и Урожайного Донецкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Покровском направлении состоялось 22 боевых столкновения. Силы обороны уничтожили 250 оккупантов на этом направлении, - Генштаб

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Генштаб ВС (6238) боевые действия (3999) Лыховий Дмитрий (74)


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https://twitter.com/i/status/1793712418067218736 Зверху слова Митця 2019
https://twitter.com/i/status/1793712418067218736 Знизу Вовчанськ 2024 за п'ять днів двіжа.
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24.05.2024 10:24 Ответить
@ "Вовчанськ. ГУР класно попрацював. Розкрилися подробиці, які вказують на системну кризу армії недоімперії. Рашисти мають кілька полігонів для підготовки резервів групи армій (ГА) "Запад". Плюс полігон для групи армій (ГА) "Центр", який був розгорнутий ближче до кордону з Україною.
Дивізії ГА "Запад" рашистів воюють на Лиманському напрямку. А їхня 90-та танкова дивізія - у резерві в ГА "Центр", що наступає на Покровськ.
Нові підготовлені батальйони мали вирушати на ці ділянки, щоб забезпечити безперервне посилення "наступаючих" частин. Але, як виявляється, у ворога "не склалося, як гадалося": Сили оборони України контратакують у Вовчанську та беруть в полон чмобиків, а вони - це нові резерви з полігонів ГА "Запад" і "Центр". Абсолютно без механізованої складової. Тобто танкові полки (ТП) без танків. Тож, оперативні резерви ГА "Север" рашистіа на Харківському напрямку відсутні. Вперед йти більше нема чим.
Штурм міста - складна операція. Лише для підготовлених підрозділів. Кидання чмобіків у міські бої говорить про те, що вже немає резервів в обстріляних частинах на лиманському напрямку.".
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24.05.2024 11:57 Ответить
 
 