В Харьковской области за сутки враг потерял более 130 военных и 23 единицы вооружения и военной техники. За сутки на фронте - 113 боестолкновений, - Генштаб
За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло 4 боевых столкновения. Бои велись в районе Липцев, Старицы, Тихого. За сутки на фронте произошло 113 боестолкновений.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Генштаба Дмитрий Лыховий.
"На Харьковском направлении враг продолжил наступательные штурмовые действия. Всего произошло 4 боевых столкновения. Бои велись в районе Липцев, Старицы, Тихого. За минувшие сутки враг потерял на севере Харьковщины более 130 человек, из них 31 человек - убитыми", - сказал он.
Лыховий также проинформировал, что россияне потеряли 23 единицы вооружения и военной техники.
Уничтожено:
- 1 танк и 2 артиллерийские системы;
- РСЗО;
- БПЛА оперативно-тактического уровня;
- две единицы автомобильной и пять единиц специальной техники.
Повреждены два танка, шесть артиллерийских систем, одна боевая бронемашина и два авто противника.
Боевые действия за сутки
"В течение суток на фронте российско-украинской войны зафиксировано 113 боевых столкновений. За сутки четверга российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 3 ракетных удара с применением 13 ракет, 57 авиаударов, в том числе с применением 97 управляемых авиабомб, более 990 ударов дронами-камикадзе - шахедами, ланцетами, FPV-дронами", - сказал спикер.
Лыховий добавил, что враг совершил более 4 тысяч обстрелов, в том числе 147 - с применением реактивных систем залпового огня.
Ситуация на Луганщине и Донетчине
На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 27. Силы обороны отбили атаки врага в районах населенных пунктов Твердохлебово, Синьковка, Дружелюбовка, Берестовое, Ивановка Харьковской области, Стельмаховка, Невское, Грековка и Новоегоровка Луганской области.
На Лиманском направлении противных совершил 5 попыток прорвать оборону украинских войск в районах населенных пунктов Торское и Терны Донецкой области.
На Северском направлении Силами обороны отражено 3 атаки в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.
На Краматорском направлении агрессор 10 раз пытался прорвать оборону наших войск в районах населенных пунктов Новый, Ивановское, Белая гора, Клещиевка и Андреевка.
На Покровском направлении наши защитники отбили 28 атак в районах населенных пунктов Евгеновка, Уманское, Калиновое, Новоселовка-1, Сокол, Соловьево и Новоалександровка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.
На Кураховском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Водяное, где враг 16 раз пытался прорвать оборону украинских войск.
На Времовском направлении россияне прибегли к двум тщетным попыткам прорвать оборону наших войск в направлении Старомайорского и Урожайного Донецкой области.
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https://twitter.com/i/status/1793712418067218736 Знизу Вовчанськ 2024 за п'ять днів двіжа.
Дивізії ГА "Запад" рашистів воюють на Лиманському напрямку. А їхня 90-та танкова дивізія - у резерві в ГА "Центр", що наступає на Покровськ.
Нові підготовлені батальйони мали вирушати на ці ділянки, щоб забезпечити безперервне посилення "наступаючих" частин. Але, як виявляється, у ворога "не склалося, як гадалося": Сили оборони України контратакують у Вовчанську та беруть в полон чмобиків, а вони - це нові резерви з полігонів ГА "Запад" і "Центр". Абсолютно без механізованої складової. Тобто танкові полки (ТП) без танків. Тож, оперативні резерви ГА "Север" рашистіа на Харківському напрямку відсутні. Вперед йти більше нема чим.
Штурм міста - складна операція. Лише для підготовлених підрозділів. Кидання чмобіків у міські бої говорить про те, що вже немає резервів в обстріляних частинах на лиманському напрямку.".