В Харьковской области за сутки враг потерял более 130 военных и 23 единицы вооружения и военной техники. За сутки на фронте - 113 боестолкновений, - Генштаб

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло 4 боевых столкновения. Бои велись в районе Липцев, Старицы, Тихого. За сутки на фронте произошло 113 боестолкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Генштаба Дмитрий Лыховий.

"На Харьковском направлении враг продолжил наступательные штурмовые действия. Всего произошло 4 боевых столкновения. Бои велись в районе Липцев, Старицы, Тихого. За минувшие сутки враг потерял на севере Харьковщины более 130 человек, из них 31 человек - убитыми", - сказал он.

Лыховий также проинформировал, что россияне потеряли 23 единицы вооружения и военной техники.

Уничтожено:

1 танк и 2 артиллерийские системы;

РСЗО;

БПЛА оперативно-тактического уровня;

две единицы автомобильной и пять единиц специальной техники.

Повреждены два танка, шесть артиллерийских систем, одна боевая бронемашина и два авто противника.

Боевые действия за сутки

"В течение суток на фронте российско-украинской войны зафиксировано 113 боевых столкновений. За сутки четверга российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 3 ракетных удара с применением 13 ракет, 57 авиаударов, в том числе с применением 97 управляемых авиабомб, более 990 ударов дронами-камикадзе - шахедами, ланцетами, FPV-дронами", - сказал спикер.

Лыховий добавил, что враг совершил более 4 тысяч обстрелов, в том числе 147 - с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Луганщине и Донетчине

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 27. Силы обороны отбили атаки врага в районах населенных пунктов Твердохлебово, Синьковка, Дружелюбовка, Берестовое, Ивановка Харьковской области, Стельмаховка, Невское, Грековка и Новоегоровка Луганской области.

На Лиманском направлении противных совершил 5 попыток прорвать оборону украинских войск в районах населенных пунктов Торское и Терны Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражено 3 атаки в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

На Краматорском направлении агрессор 10 раз пытался прорвать оборону наших войск в районах населенных пунктов Новый, Ивановское, Белая гора, Клещиевка и Андреевка.

На Покровском направлении наши защитники отбили 28 атак в районах населенных пунктов Евгеновка, Уманское, Калиновое, Новоселовка-1, Сокол, Соловьево и Новоалександровка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Водяное, где враг 16 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Времовском направлении россияне прибегли к двум тщетным попыткам прорвать оборону наших войск в направлении Старомайорского и Урожайного Донецкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Покровском направлении состоялось 22 боевых столкновения. Силы обороны уничтожили 250 оккупантов на этом направлении, - Генштаб