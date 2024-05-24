На Покровском направлении произошло 22 боевых столкновения. Силы обороны уничтожили 250 оккупантов на этом направлении, - Генштаб

Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами захватнических планов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

По информации Генштаба на фронте с начала суток произошло 88 боевых столкновений.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Российские оккупанты активно применяли для ударов авиацию. В ответ украинские воины провели контрмеры, в результате которых нанесли захватчикам ощутимые потери.

Предварительно, общие потери врага на этом направлении составили 65 человек. Также наши воины уничтожили вражеский танк, РСЗО БМ-21 Град, два грузовика и две единицы спецтехники. К тому же поврежден российский танк, две пушки и два автомобиля.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 20. За сегодня оккупанты уже подтверждено потеряли 100 человек убитыми и ранеными и 69 единиц различного вооружения и военной техники. Подсчет продолжается. Кроме того, уничтожен блиндаж и два склада боеприпасов.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении успешно отражено пять вражеских атак возле сел Терны и Торское.

С начала суток отбита атака захватчиков в районе Белогоровки на Северском направлении. Потерь позиций не было.

На Краматорском направлении сейчас продолжаются боевые действия в районе Андреевки. Ситуация контролируемая.

Интенсивно атаковал враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, при поддержке авиации и артиллерии, агрессор совершил 22 атаки. Напряженная ситуация в районах Уманского и Новоселовки. Силы обороны проводят мероприятия по стабилизации обстановки. В других районах российские захватчики были остановлены и понесли потери. За сегодня на этом направлении они составили: 250 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожен самолет Су-25, боевая бронированная машина, автомобиль и два склада с боеприпасами. Кроме того, повреждены танк, одна ББМ и автомобиль.

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Обстановка на Юге

На Приднепровском направлении оккупанты пытались девять раз оттеснить наши подразделения из района Крынок. В ходе боев российские захватчики успеха не имели.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Контролируемая.

Украинские воины активно применяют средства огневого поражения по вражеской живой силе врага и технике. На определенных направлениях осуществляют мероприятия по оборудованию рубежей обороны, уничтожению противника и улучшению тактического положения.

Российские обстрелы украинских позиций

Российские оккупанты нанесли три ракетных удара с применением 13 ракет, 37 авиаударов с применением 47 КАБов, 387 ударов дронами-камикадзе, осуществили около трех тысяч обстрелов позиций наших войск из различных видов вооружений, в том числе 109 - из реактивных систем залпового огня.

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