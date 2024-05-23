На Купянском направлении количество атак врага возросло до 20, половина из них еще продолжается, - Генштаб ВСУ

В настоящее время оккупанты совершили уже 79 атак на позиции подразделений ВСУ. Больше всего боестолкновений сегодня произошло на Покровском направлении, почти столько же боев зафиксировано на Купянском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 20:00.

Ситуация на Харьковщине

Харьковщина страдает от ракетных и авиационных ударов российских террористов. Страдают гражданские люди и предприятия. Управляемыми авиабомбами враг продолжает сравнивать с землей город Волчанск и окрестности. Также днем от КАБов пострадали районы населенных пунктов Белый Колодец, Дергачи и Веселое.

На Харьковском направлении захватчики четыре раза пытались продвинуться вперед. Получают жесткий отпор. Продолжаются бои в районах сел Старица и Тихое. Ситуация контролируемая. Потери врага уточняются

На Купянском направлении количество наступательных и штурмовых действий захватчиков возросло до 20. Почти половина из них еще продолжается.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении отражены шесть атак врага возле Торского и Тернов. Российские захватчики сбросили два КАБа - дважды вражеские Су-34 били в район Лимана.

На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение возросло до восьми. Ситуация контролируемая.

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На Покровском направлении продолжаются девять боестолкновений, а еще 13 вражеских атак уже отражены. Свои действия в направлении Калинового и Новоселовки Первой противник продолжает вести при поддержке авиации. Зато украинские воины сегодня уничтожили российский штурмовик Су-25.

На Кураховском направлении сегодня произошло 10 боевых столкновений. Сейчас продолжаются бои в районе Красногоровки.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении захватчики нанесли авиаудар в район Гуляйполя.

На Приднепровском направлении враг сегодня семь раз безуспешно пытался вытеснить наших воинов с левобережья Днепра.

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На остальных направлениях - без особых изменений, отмечают в Генштабе.