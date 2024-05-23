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Новини Війна
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На Куп’янському напрямку кількість атак ворога зросла до 20, половина з них ще триває, - Генштаб ЗСУ

боєць ЗСУ із дроном-камікадзе

На цей час окупанти здійснили вже 79 атак на позиції підрозділів ЗСУ. Найбільше боєзіткнень сьогодні відбулося на Покровському напрямку, майже стільки ж боїв зафіксовано на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ станом на 20:00.

Ситуація на Харківщині

Харківщина потерпає від ракетних та авіаційних ударів російських терористів. Страждають цивільні люди та підприємства. Керованими авіабомбами ворог продовжує рівняти із землею місто Вовчанськ та околиці. Також, вдень, від КАБів постраждали райони населених пунктів Білий Колодязь, Дергачі та Веселе.

На Харківському напрямку загарбники чотири рази намагалися просунутись вперед. Отримують жорстку відсіч. Тривають бої в районах сіл Стариця і Тихе. Ситуація контрольована. Втрати ворога уточнюються

На Куп’янському напрямку кількість наступальних та штурмових дій загарбників зросла до 20. Майже половина з них ще триває.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку відбито шість атак ворога біля Торського і Тернів. Російські загарбники скинули два КАБи – двічі ворожі Су-34 били в район Лимана.

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до восьми. Ситуація контрольована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 497 700 осіб (+1330 за добу), 7 622 танки, 12 860 артсистем, 14 748 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Покровському напрямку тривають девʼять боєзіткнень, а ще 13 ворожих атак вже відбито. Свої дії у напрямку Калинового і Новоселівки Першої противник продовжує вести за підтримки авіації. Натомість, українські воїни сьогодні знищили російський штурмовик Су-25.

На Курахівському напрямку сьогодні відбулося 10 бойових зіткнень. Зараз тривають бої у районі Красногорівки.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку загарбники завдали авіаудару у район Гуляйполя.

На Придніпровському напрямку ворог сьогодні сім разів безуспішно намагався витіснити наших воїнів з лівобережжя Дніпра.

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На решті напрямків – без особливих змін, зазначають у Генштабі.

Автор: 

Генштаб ЗС (6533) Куп’янськ (748)


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це написана зесуперкартинка-а як насправді стан фронту зедебіли?
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23.05.2024 22:37 Відповісти
У окупованому Крима ввечері знов почалась гойда-потужні вибухи...
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23.05.2024 22:39 Відповісти
Провали вищого командування на Харківському напрямку вже списують на польових командирів. ДБР розслідує прорив окупантами кордону на Харківщині, перевіряють дії 28 командирів. За версією слідства, командування 125 бригади та підпорядковані їй підрозділи, у тому числі 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади, 172 окремого стрілецького начебто не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ, що призвело до втрати вказаних позицій, військової техніки та особового складу підрозділу. Всього у матеріалах справи фігурує прізвища 28 військовослужбовців (командувач оперативно-тактичного угруповання, командир бригади, командири батальйонів, командири рот, начальник відділення розвідки штабу).
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23.05.2024 22:53 Відповісти
 
 