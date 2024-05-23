На Куп’янському напрямку кількість атак ворога зросла до 20, половина з них ще триває, - Генштаб ЗСУ

На цей час окупанти здійснили вже 79 атак на позиції підрозділів ЗСУ. Найбільше боєзіткнень сьогодні відбулося на Покровському напрямку, майже стільки ж боїв зафіксовано на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ станом на 20:00.

Ситуація на Харківщині

Харківщина потерпає від ракетних та авіаційних ударів російських терористів. Страждають цивільні люди та підприємства. Керованими авіабомбами ворог продовжує рівняти із землею місто Вовчанськ та околиці. Також, вдень, від КАБів постраждали райони населених пунктів Білий Колодязь, Дергачі та Веселе.

На Харківському напрямку загарбники чотири рази намагалися просунутись вперед. Отримують жорстку відсіч. Тривають бої в районах сіл Стариця і Тихе. Ситуація контрольована. Втрати ворога уточнюються

На Куп’янському напрямку кількість наступальних та штурмових дій загарбників зросла до 20. Майже половина з них ще триває.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку відбито шість атак ворога біля Торського і Тернів. Російські загарбники скинули два КАБи – двічі ворожі Су-34 били в район Лимана.

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до восьми. Ситуація контрольована.

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На Покровському напрямку тривають девʼять боєзіткнень, а ще 13 ворожих атак вже відбито. Свої дії у напрямку Калинового і Новоселівки Першої противник продовжує вести за підтримки авіації. Натомість, українські воїни сьогодні знищили російський штурмовик Су-25.

На Курахівському напрямку сьогодні відбулося 10 бойових зіткнень. Зараз тривають бої у районі Красногорівки.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку загарбники завдали авіаудару у район Гуляйполя.

На Придніпровському напрямку ворог сьогодні сім разів безуспішно намагався витіснити наших воїнів з лівобережжя Дніпра.

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На решті напрямків – без особливих змін, зазначають у Генштабі.